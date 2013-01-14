Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg написав:то же самое говорили в 2004 , когда к власти пришел Ющенко. А потом , когда оказалось что его правление было временем максимального расцвета страны (средние зарплаты поднялись от 100 долларов при Кучме до 500-600) - все и забыли и простили.
Да, но только если говорить о 2005-2007 годах. А фундамент-то этого "расцвета" был заложен при позднем Кучме, в 2004 ВВП вырос на 12%, а уже через год при Ющенко рост составил всего 2,7%. А в 2008 ударил мировой кризис, к которому экономика была совершенно не готова. Падение составило 15%, без войны и АТО, намного сильнее, чем в любой другой соседней стране. Из-за этого во многом Ющенко не смог пойти на второй срок, а ЮВТ растеряла рейтинг и проиграла ВФЯ.
Будем откровенны- выбор хрякозека был провальным изначально. За такого тупого дегенерата могли голосовать только неполноценные и мы до мих пор отхаркиваем последствия того выбора. Но так сложились звезды для убогого Яныка тогда
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
В книге "Право, законодательство и свобода" Фон Хайек описывает его как источник экономической свободы для всех граждан: "Гарантирование определенного минимального дохода для каждого, своего рода планки, ниже которой никто не может опуститься даже в случае невозможности обеспечить себя, представляется не только абсолютно законной формой защиты от рисков, одинаково стоящих перед всеми, но и обязательным элементом Большого общества, в котором личность больше не будет предъявлять запросов к определенной небольшой группе людей, к которой она принадлежит".
з.ы. Также, как и концепция государства всеобщего благосостояния не имеет никакого отношения к комми.
Нормальные обычные либеральные идеи. В развитых капобществах, в которых нормальных граждан (создающих материальные блага и услуги) не душит жаба, что кто-то получает больше, чем сам создал.
Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр Фельдман заявил о поддержке действий Президента Украины Виктора Януковича известными американскими политиками и еврейскими лидерами. Такое заявление он сделал по результатам своего визита в США. https://www.segodnya.ua/politics/evrei- ... vicha.html
Бывший американский советник Виктора Януковича и Партии регионов, а также экс-председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций, тоесть поддерживали тогдашнее правительство Виктора Януковича. https://focus.ua/country/392145/
yanyura написав:Не дай бог, чтобы в будущем мы вспоминали годы президенства Порошенко, как время максимального расцвета страны.
Цілком може бути, тим більше, якщо ще одна п'ятирічка попереду. Найгірше жили при Кучмі, і нічого. Наша економіка взагалі від влади не залежить, а тільки від світових цін на жратву, залізну руду і нафту. Давно вже пора це зрозуміти.
К огромному сожалению эту концепцию по аналогу РФ при подписании ряда договоров и обязательств Воры - ввели в Украине. Отсюда все беды. Например: в Украине избыток производств железнодорожного транспорта, НИИ, вузы инженера... Но каждый Вор старается за смачную долю отката приобрести тягловый состав на стороне, под эгидой немчуры на "Уралвагонзаводе", под ... в США, трамваи на мусорниках Германии(при том фактически по ценам нового), Электрички у Корейцев(хундаи).... Производства Украины без таких заказов вылетают в ...опу. Т.Е. - это нии разрабатывающие новую технику, это заводы смежники, это производства тягового состава. Банкротятся предприятия - население вынуждено бежать.(у поляков пезу собирать) Враг, за сочную долю отката на прямую и открыто уничтожает экономику Украины. Здесь нет политики, здесь нет экономики - здесь есть лютый Враг у руля всех структур Украины. Который за "долю малую" по сути продаёт ВСю Украину. Отсюда и зависимость от всего, население - вынуждено бежать, украденое уже никогда не будет возвращено. Приучают к мысли, что такая "Власть" - только во вред Украине. Это будет длиться до сокращения Украины до 5-6 миллионов жителей. Тогда можно будет сказать - пошли Вы, и... - а никто ничего не предлагает т.е. полная зависимость от правообладателей технологий которые сейчас уничтожаются, приватизируются в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Це Ви маніпулюєте Є комуністична ідея - від кожного по здібностям-кожному по потребам... Ідея чудова, при умові виконання першої частини...Якщо ж перша частина не виконується- то виконати другу частину не можливо. Тоді будівельники коммунізму перейшли до зменшено/спрощеної комуністичної ідеї яка звучала Від кожного по здібностям-кожному по праці.... Все б було б нічого ,але кожн з індивидів вважав що його працю недооцінюють, а тому провідники цієї комуно/соціалістичної утопії вирішили централізувати в окремих руках( як правило це руки генерального секретаря+політбюро ) право розподілу створенного.- ясно що перерозподіл йшов тому більше , хто був ближче до розподіляючих , тому ті хто й так отримували багато - не напрягались , ті хто напрягались і не отримували - перестали напрягатись і стали такимиж як усі Капіталісти пішли іншим шляхом-шляхом не справедливого по суті, але не потребуючого централізованого управління принципу - що заробив- те й маєш.Ясно що ті хто заробив- не дуже то й хотіли ділитись з люмпенами , тому ті хто був максимально злюмпенізований-той спивався і помирав під парканом, 200 років подібної практики, і ті хто не спився перейняли правила гри, в яких кожен отримував те що сам зміг заробити, адже постійне споглядання на статки інших змушували працювати більш ефективно(якщо хочеш збільшити статки) або не звертати уваги на статки і працювати рівно настільки,наскільки самому треба( такий собі міні-соціалізм). Так як вижили тільки найпрацьовитіші - то й вийшло що деякі країни типу Швеції отримали можливість створення певного виду соціалізму, але в них цей соціалізм існує не тому що вони такі справедливі, а тому що поки що дуже малий прошарок людей,які не можуть самостійно на себе заробити і навіть у випадку потрапляння в цей прошарок, людина всіма силами старається самостійно з нього вибратись
Штука в тому, що при капіталізмі далеко не завжди статки людини визначає її працьовитість. Дитина багатих батьків отримає престижну освіту, доступ до початковий капіталу, звязки, а дитина бідних усього цього не матиме. Має значення місце народження та інші фактори, які від людини не залежать.
Так і при соціалізмі рівень життя залежить не тільки від досягнень людини, а й від того що передали їй у спадщину її родичі(генетика/матеріальні ресурси/стан в суспільстві)
Tegularius написав:Ліві завжди наголошують не на ефективності, а на справедливості: нехай соціалістична економіка менш ефективна, ніж капіталістична, зате більщ справедлива. А праві навпаки наголошують на ефективності.
І знову ми повертаємось до мого твердження Ідея як розділи - в коммі і соціалістів- більш справедлива ніж в капіталістів... , але при цьому розділити це друга половина рівняння, щоб мати що ділити справедливо - треба створити що ділити... , а ось тут комі/соц ідеологія і програє
Tegularius написав:Але тепер є шанс зняти це протиріччя. Якщо базові потреби людини забезпечені, вона буде працювати не заради заробітку на хліб, а заради престижу та самовираження. Автори вікіпедії та вільного софту не отримують гроші за свою працю, але ж працюють. Те ж саме - різного роду волонтери. І таких прикладів в розвинутому світі все більше. А усю непрестижну і нецікаву роботу рано чи пізно виконуватимуть автомати.
Є шанс Комуністичні лідери цей шанс розуміють як загальна урівнялівка і життя в їх країнах - це своєрідний воєнний комунізм.. Капіталісти - потихеньку дають можливість бажаючим , самим собі створити комфортні умови життя. Хто хоче - створює Хто не може-отримує підтримку від держави , а державна підтримка це 40-50% доходів тих хто самостійно створює.
ПС Єдина проблема це відносно не вірна пропорція перерозподілу Уявіть - пенсійний в Україні приблизно 350 млрд грн - і за нього живуть 13 млн пенсіонерів Бюджет-700 млрд - і за нього живуть 2 млн бюджетників Якраз в цих двох цифрах , якось щось не клеїться....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Є шанс Комуністичні лідери цей шанс розуміють як загальна урівнялівка і життя в їх країнах - це своєрідний воєнний комунізм.. Капіталісти - потихеньку дають можливість бажаючим , самим собі створити комфортні умови життя. Хто хоче - створює Хто не може-отримує підтримку від держави , а державна підтримка це 40-50% доходів тих хто самостійно створює.
Пригадується, як ще тінейджером сам допер до цього БОДа, тільки назвав його "зрівняльним податком". Потім зрозумів, що всім однаково давати не можна, треба контролювати як витрачають, як і робиться на Заході.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Если внимательно читать, то у Tegulariusa указана причина общей уравниловки в соцстранах - *Социалистическая экономика менее эффективна, чем капиталистическая*.
То есть если на выхлопе мало, то при распределении этого мало - естественно, что получится мало у каждого. Проще: выпустили всего 10 ед. продукции на 10 человек. Распределили - каждому по единице. Ураниловка. А если всего - 8 ед., то кто-то и без... Уравниловка --- от нехватки товаров на всех. Нехватка от низкой эффективности. Низкая эффективность от отсутствия конкуренции и бюрократизма.
Капсистема (выпустили 12 ед. на 10 чел.). И распределяют... В самых разных вариациях.
С развитием рынка производство позволило выпускать и 20 ед. на 10 чел. Поэтому возникли идеи обеспечить-гарантировать каждому по единице. Минимум.
Это дешевле, а также гуманнее, чем затраты на изоляцию или занятость вытесненных с рынка или просто нежелающих.
detroytred написав:Вы были тинейджером во времена совка? Если да, то в совке-то разве система не контролировала, як вытрачають?!
Или сейчас Вы хотите сказать, что монетизация льгот (то есть уход от контроля, як вытрачають) - это не как на Западе?
Тінейджер - вік від 10 до 20, чи при Совку, чи при Постсовку. Система пільг не контролює витрати. Контроль є при монетизації чи купонах. При монетизації субсидій простіше всього - не заплатив - гуляй Вася.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...