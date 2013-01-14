budivelnik написав:

Це Ви маніпулюєтеЄ комуністична ідея -..Ідея чудова, при умові виконання першої частини...Якщо ж перша частина не виконується- то виконати другу частину не можливо.Тоді будівельники коммунізму перейшли до зменшено/спрощеної комуністичної ідеї яка звучала....Все б було б нічого ,але кожн з індивидів вважав що його працю недооцінюють, а тому провідники цієї комуно/соціалістичної утопії вирішили централізувати в окремих руках( як правило це руки генерального секретаря+політбюро ) право розподілу створенного.- ясно що перерозподіл йшов тому більше , хто був ближче до розподіляючих , тому ті хто й так отримували багато - не напрягались , ті хто напрягались і не отримували - перестали напрягатись і стали такимиж як усіКапіталісти пішли іншим шляхом-шляхом не справедливого по суті, але не потребуючого централізованого управління принципу -.Ясно що ті хто заробив- не дуже то й хотіли ділитись з люмпенами , тому ті хто був максимально злюмпенізований-той спивався і помирав під парканом, 200 років подібної практики, і ті хто не спився перейняли правила гри, в яких кожен отримував те що сам зміг заробити, адже постійне споглядання на статки інших змушували працювати більш ефективно(якщо хочеш збільшити статки) або не звертати уваги на статки і працювати рівно настільки,наскільки самому треба( такий собі міні-соціалізм).Так як вижили тільки найпрацьовитіші - то й вийшло що деякі країни типу Швеції отримали можливість створення певного виду соціалізму, але в них цей соціалізм існує не тому що вони такі справедливі, а тому що поки що дуже малий прошарок людей,які не можуть самостійно на себе заробити і навіть у випадку потрапляння в цей прошарок, людина всіма силами старається самостійно з нього вибратись