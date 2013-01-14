Додано: Пон 26 лют, 2018 12:17

lapay

Сама так.



Разве что добавлю - это не значит, что сманипулировать (повести, сделать) пересичными можно, как угодно.

Конечно, есть рамки.

Есть разные свои интересы групп пересичных.



И хотя рамки не резиновые, тем не менее их можно расширять, а изначальные интересы пересичных компенсировать увеличением воздействия.

Но тоже в пределах.



Ошибка же ПАПа та же, что у Янека -- слишком много подобрал под себя.

Хотя ПАПу в этом до Янека, как до звёзд, но и требования-то ныне совсем иные. Гораздо выше -- европейские.

Сравнивают ныне с Европой (на которую вектор), а не с 1913-м, как упоминал о комми yarg.

И уж тем более не с ОРДЛО, как тут любят сравнивать некоторые))