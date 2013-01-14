Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ярчайший пример!!!! С Яныком!!! Донбасс!!! тихо и без возмущений до 2014-года шел куда?
В Европу! Подпиши Овощ соглашение и всё. В Европу шел. Вместе со всей Украиной.
И Крым направлялся туда же. Вместе со всей Украиной. Без возмущений.
Но кто манипулировал массами пересичных? Можновладци или инопланетяне, или сами вдруг прозрели о сверхнеобходимости плюнуть на евровектор и начать бороться за восточный вектор?
Сманипулировали пересичным, как Голубков ммм-ками.
Так Західна Україна теж за БПП, хоч і тарифи і зарплати. Терплять, бо свої. Так і тоді було. Місцеві шулери тільки кажуть, що будуть робити європейські реформи, а роблять тільки тоді, коли візьмуть за яєчка. Тоді Януковича взяв Путін, і отримали Майдан, зараз США, і отримаємо (можливо) популістку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Разве что добавлю - это не значит, что сманипулировать (повести, сделать) пересичными можно, как угодно. Конечно, есть рамки. Есть разные свои интересы групп пересичных.
И хотя рамки не резиновые, тем не менее их можно расширять, а изначальные интересы пересичных компенсировать увеличением воздействия. Но тоже в пределах.
Ошибка же ПАПа та же, что у Янека -- слишком много подобрал под себя. Хотя ПАПу в этом до Янека, как до звёзд, но и требования-то ныне совсем иные. Гораздо выше -- европейские. Сравнивают ныне с Европой (на которую вектор), а не с 1913-м, как упоминал о комми yarg. И уж тем более не с ОРДЛО, как тут любят сравнивать некоторые))
detroytred написав:Разве что добавлю - это не значит, что сманипулировать (повести, сделать) пересичными можно, как угодно. Конечно, есть рамки. Есть разные свои интересы групп пересичных.
И хотя рамки не резиновые, тем не менее их можно расширять, а изначальные интересы пересичных компенсировать увеличением воздействия. Но тоже в пределах.
В нас стійкий, регіонально поділений електорат, як, наприклад, в США. Коливання симпатій кілька відсотків, і цього було достатньо для зміни зовнішнього вектора. Після окупації Криму і Донбасу, електоральний розподіл остаточно і безповоротньо змістився в померанчеву зону. Вибір тільки між померанчивими - популістами, чи помірними популітсами.
detroytred написав:Ошибка же ПАПа та же, что у Янека -- слишком много подобрал под себя. Хотя ПАПу в этом до Янека, как до звёзд, но и требования-то ныне совсем иные. Гораздо выше -- европейские. Сравнивают ныне с Европой (на которую вектор), а не с 1913-м, как упоминал о комми yarg. И уж тем более не с ОРДЛО, как тут любят сравнивать некоторые))
Знаєте, чим довше живу, тим частіше згадую пророчі слова: «Земля наша велика і багата, а наряду нема в ній, ідіть княжити і володіти нами». Тоді були варяги з-за Балтійського моря, зараз заокеанські. От тоді і наступить процвітання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...