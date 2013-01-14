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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3753375437553756>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:50

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Где же одинаково-то агитируют?
На Донбассе агитировали за Европу?
Или на Западной Украине за рфию?

Телевізор показує однакові канали, тільки дивляться люди різні - кому що подобається.
  detroytred написав:На Западе и Востоке *доверяют* каждые своим политикам и можновладцям.

На востоке пугали бандеровцами...

Где же одинаково-то?
Покажите, как на Донбассе агитировали за голодомор, Бандеру и т.д.
А на западной Украине за дружбу с рфией))

Так Януковичу де яєчко прилетіло? В 2005 першою поїздкою Тимошенко була поїздка до Донецька на канал "Україна".
Агітувати можна, тільки недовго, до першого яєчка, а зараз, до першої гранати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:53

lapay
Ярчайший пример!!!!
С Яныком!!! Донбасс!!! тихо и без возмущений до 2014-года шел куда?

В Европу!
Подпиши Овощ соглашение и всё.
В Европу шел.
Вместе со всей Украиной.

И Крым направлялся туда же.
Вместе со всей Украиной.
Без возмущений.

Но кто манипулировал массами пересичных?
Можновладци или инопланетяне, или сами вдруг прозрели о сверхнеобходимости плюнуть на евровектор и начать бороться за восточный вектор?

Сманипулировали пересичным, как Голубков ммм-ками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:55

lapay
Причины не отменяют следствий.
То есть разной агитации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:59

Re: ресурсы

  Михалыч написав:А почему так происходит?:
А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.
Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат :mrgreen: и таких примеров можно приводить как от сюда до забора:)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ярчайший пример!!!!
С Яныком!!! Донбасс!!! тихо и без возмущений до 2014-года шел куда?

В Европу!
Подпиши Овощ соглашение и всё.
В Европу шел.
Вместе со всей Украиной.

И Крым направлялся туда же.
Вместе со всей Украиной.
Без возмущений.

Но кто манипулировал массами пересичных?
Можновладци или инопланетяне, или сами вдруг прозрели о сверхнеобходимости плюнуть на евровектор и начать бороться за восточный вектор?

Сманипулировали пересичным, как Голубков ммм-ками.

Так Західна Україна теж за БПП, хоч і тарифи і зарплати. Терплять, бо свої. Так і тоді було.
Місцеві шулери тільки кажуть, що будуть робити європейські реформи, а роблять тільки тоді, коли візьмуть за яєчка. Тоді Януковича взяв Путін, і отримали Майдан, зараз США, і отримаємо (можливо) популістку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:17

lapay
Сама так.

Разве что добавлю - это не значит, что сманипулировать (повести, сделать) пересичными можно, как угодно.
Конечно, есть рамки.
Есть разные свои интересы групп пересичных.

И хотя рамки не резиновые, тем не менее их можно расширять, а изначальные интересы пересичных компенсировать увеличением воздействия.
Но тоже в пределах.

Ошибка же ПАПа та же, что у Янека -- слишком много подобрал под себя.
Хотя ПАПу в этом до Янека, как до звёзд, но и требования-то ныне совсем иные. Гораздо выше -- европейские.
Сравнивают ныне с Европой (на которую вектор), а не с 1913-м, как упоминал о комми yarg.
И уж тем более не с ОРДЛО, как тут любят сравнивать некоторые))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Разве что добавлю - это не значит, что сманипулировать (повести, сделать) пересичными можно, как угодно.
Конечно, есть рамки.
Есть разные свои интересы групп пересичных.

И хотя рамки не резиновые, тем не менее их можно расширять, а изначальные интересы пересичных компенсировать увеличением воздействия.
Но тоже в пределах.

В нас стійкий, регіонально поділений електорат, як, наприклад, в США. Коливання симпатій кілька відсотків, і цього було достатньо для зміни зовнішнього вектора. Після окупації Криму і Донбасу, електоральний розподіл остаточно і безповоротньо змістився в померанчеву зону. Вибір тільки між померанчивими - популістами, чи помірними популітсами. :)
  detroytred написав:Ошибка же ПАПа та же, что у Янека -- слишком много подобрал под себя.
Хотя ПАПу в этом до Янека, как до звёзд, но и требования-то ныне совсем иные. Гораздо выше -- европейские.
Сравнивают ныне с Европой (на которую вектор), а не с 1913-м, как упоминал о комми yarg.
И уж тем более не с ОРДЛО, как тут любят сравнивать некоторые))

Знаєте, чим довше живу, тим частіше згадую пророчі слова: «Земля наша велика і багата, а наряду нема в ній, ідіть княжити і володіти нами».
Тоді були варяги з-за Балтійського моря, зараз заокеанські. От тоді і наступить процвітання. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Після окупації Криму і Донбасу, електоральний розподіл остаточно і безповоротньо змістився в померанчеву зону. Вибір тільки між померанчивими - популістами, чи помірними популітсами.

Так может именно поэтому власть на словах за возвращение ОРДЛО и Крыма в состав Украины, а на деле кроме разговоров ничего не делается?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10

detroytred Нет, Немцов был у власти, и он занимался совсем другими делами.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:37

Не буду настаивать на Немцове, как примере. Не интересовался..
Хотя сомневаюсь, что Немцов имел рычаги-возможности.
Вместо Немцова можно взять кого другого, кто не был у власти.
detroytred
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