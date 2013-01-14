Михалыч написав:

А почему так происходит?:А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчати таких примеров можно приводить как от сюда до забора:)