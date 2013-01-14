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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3754375537563757>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:54

junta
Немцов рассматривался в плоскости конкурента пу за власть, когда пу уже узурпировал власть и сконцентрировал у себя все рычаги и ресурсы.

А не просто был - не был у власти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:05

Немцов рассматривался в плоскости конкурента

Не хотел влезать в тему, но поскольку знаю ситуацию с БЕН (Мир праху его) изнутри, позволю себе одно замечание - при власти Немцова/МБХ/Невзлина и К в РФ НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ И ЛЮБЫХ РАЗМЕРАХ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ.
Поверьте мне на слово без подробностей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:22

  Волгарь написав:
Немцов рассматривался в плоскости конкурента

Не хотел влезать в тему, но поскольку знаю ситуацию с БЕН (Мир праху его) изнутри, позволю себе одно замечание - при власти Немцова/МБХ/Невзлина и К в РФ НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ И ЛЮБЫХ РАЗМЕРАХ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ.
Поверьте мне на слово без подробностей.


та да... войны бы наверное небыло.
Я так понимаю в Нижнем на Немцова до сих пор молятся , как на лучшего губернатора ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Так может именно поэтому власть на словах за возвращение ОРДЛО и Крыма в состав Украины, а на деле кроме разговоров ничего не делается?

На путінських умовах ніхто повертати не буде, ні влада, ні народ. Силою можна, але коли Раша достаньо ослабне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:07

  detroytred написав:lapay
Ярчайший пример!!!!
С Яныком!!! Донбасс!!! тихо и без возмущений до 2014-года шел куда?

В Европу!


А те, кто в рашке под флагами недороссии тренировался - они не из Донбасса были?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:32

То есть какие-то отдельные лица (числом... и отнюдь не представляющие собой мнение населения Донбасса), тренировавшиеся в рфии, должны опровергнуть факт того, что до 2013-го Донбасс вместе со всей Украиной прямував в сторону Европы?

Кто, откуда, сколько и как.
http://garmata.org/diversanti/separasti

http://garmata.org/diversanti/separasti ... achala-ato

Не просто одни сплошные представители Донбасса, а всё!!!))) население Донбасса))) пидступно готовилось, зная что Овощ не подпишет ассоциацию и т.д.)))
Хитрый план Овоща)))
Подготовил все по требованиям, что осталось только подпись поставить, а потом начал иначе)))

З.Ы. на этом всё.
Sommer, Ваши вопросы с якобы глубоким смыслом ...

Хотите опровергнуть утверждение, приводите аргументы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:28

  detroytred написав:То есть какие-то отдельные лица (числом... и отнюдь не представляющие собой мнение населения Донбасса), тренировавшиеся в рфии, должны опровергнуть факт того, что до 2013-го Донбасс вместе со всей Украиной прямував в сторону Европы?


А потом вдруг внезапно за несколько недель сделали маневр ушами и развернулись на 180 градусов?

Не просто одни сплошные представители Донбасса, а всё!!!))) население Донбасса))) пидступно готовилось, зная что Овощ не подпишет ассоциацию и т.д.)))


Не готовились? А лугандония там сама случилась, так сказать, самозародилась, как мыши в грязном белье?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00

Это похоже на рфпередачи, где фигурируют уже боевики-ярошевцы, говившиеся на базах в Прибалтике, и устроившие Майдан.

Крайний раз: хотите опровергнуть -- приведите аргументы, как население Донбасса прямувало в рфию до 2013-го. Не мнениями на кухнях, а действиями.


Это демагогия. На моё утверждение, что население Донбасса до 2013-го не готовилось к лднрам задавать вопрос - что сама случилась.
В создание лднров население Донбасса было вовлечено массово после Майдана. Сами лдныры создавались-готовились кем?
См. вторую ссылку выше.

Подписал бы Овощ соглашение об ассоциации, то население Донбасса вело себя бы точно также, как и до подписания после оглашения евровектора.
Сидело бы со своим мнением о тайожном союзе (процентов 60% было за тс) на кухнях, а на деле - прямувало бы и дальше со всей Украиной в Европу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:28

То, что почва для создания лднров была это само собой.
Но это лишь почва и не более.
Для результата нужны те, кто ею воспользуется. И проявится это должно В ДЕЙСТВИЯХ.
То есть те, кто именно создаст эти лдныры. Кто организует сепаратизм.

До вмешательства этих создателей и до Майдана население Донбасса прямувало вместе со всей остальной Украиной по европейскому вектору. Я указал на этот факт. Аргументированного опровержения пока не увидел.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:30

  detroytred написав:В создание лднров население Донбасса было вовлечено массово после Майдана. Сами лдныры создавались-готовились кем?


Итак, смотрим расклад 2013-2014 гг. На всем востоке Украины пытаются устроить недороссию - но получается только в двух регионах.

По мнению detroytred это абсолютно случайно, так сошлись звезды, само население никак не было подготовлено, Харьков ничем не отличался от Донбасса, а Одесса от Луганска?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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