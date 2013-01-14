junta
Немцов рассматривался в плоскости конкурента пу за власть, когда пу уже узурпировал власть и сконцентрировал у себя все рычаги и ресурсы.
А не просто был - не был у власти.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:54
junta
Немцов рассматривался в плоскости конкурента пу за власть, когда пу уже узурпировал власть и сконцентрировал у себя все рычаги и ресурсы.
А не просто был - не был у власти.
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:05
Не хотел влезать в тему, но поскольку знаю ситуацию с БЕН (Мир праху его) изнутри, позволю себе одно замечание - при власти Немцова/МБХ/Невзлина и К в РФ НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ И ЛЮБЫХ РАЗМЕРАХ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ.
Поверьте мне на слово без подробностей.
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:22
та да... войны бы наверное небыло.
Я так понимаю в Нижнем на Немцова до сих пор молятся , как на лучшего губернатора ?
Додано: Пон 26 лют, 2018 15:29
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
На путінських умовах ніхто повертати не буде, ні влада, ні народ. Силою можна, але коли Раша достаньо ослабне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:07
А те, кто в рашке под флагами недороссии тренировался - они не из Донбасса были?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 26 лют, 2018 21:32
То есть какие-то отдельные лица (числом... и отнюдь не представляющие собой мнение населения Донбасса), тренировавшиеся в рфии, должны опровергнуть факт того, что до 2013-го Донбасс вместе со всей Украиной прямував в сторону Европы?
Кто, откуда, сколько и как.
Не просто одни сплошные представители Донбасса, а всё!!!))) население Донбасса))) пидступно готовилось, зная что Овощ не подпишет ассоциацию и т.д.)))
Хитрый план Овоща)))
Подготовил все по требованиям, что осталось только подпись поставить, а потом начал иначе)))
З.Ы. на этом всё.
Sommer, Ваши вопросы с якобы глубоким смыслом ...
Хотите опровергнуть утверждение, приводите аргументы.
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:28
А потом вдруг внезапно за несколько недель сделали маневр ушами и развернулись на 180 градусов?
Не готовились? А лугандония там сама случилась, так сказать, самозародилась, как мыши в грязном белье?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00
Это похоже на рфпередачи, где фигурируют уже боевики-ярошевцы, говившиеся на базах в Прибалтике, и устроившие Майдан.
Крайний раз: хотите опровергнуть -- приведите аргументы, как население Донбасса прямувало в рфию до 2013-го. Не мнениями на кухнях, а действиями.
Это демагогия. На моё утверждение, что население Донбасса до 2013-го не готовилось к лднрам задавать вопрос - что сама случилась.
В создание лднров население Донбасса было вовлечено массово после Майдана. Сами лдныры создавались-готовились кем?
См. вторую ссылку выше.
Подписал бы Овощ соглашение об ассоциации, то население Донбасса вело себя бы точно также, как и до подписания после оглашения евровектора.
Сидело бы со своим мнением о тайожном союзе (процентов 60% было за тс) на кухнях, а на деле - прямувало бы и дальше со всей Украиной в Европу.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:28
То, что почва для создания лднров была это само собой.
Но это лишь почва и не более.
Для результата нужны те, кто ею воспользуется. И проявится это должно В ДЕЙСТВИЯХ.
То есть те, кто именно создаст эти лдныры. Кто организует сепаратизм.
До вмешательства этих создателей и до Майдана население Донбасса прямувало вместе со всей остальной Украиной по европейскому вектору. Я указал на этот факт. Аргументированного опровержения пока не увидел.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:30
Итак, смотрим расклад 2013-2014 гг. На всем востоке Украины пытаются устроить недороссию - но получается только в двух регионах.
По мнению detroytred это абсолютно случайно, так сошлись звезды, само население никак не было подготовлено, Харьков ничем не отличался от Донбасса, а Одесса от Луганска?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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