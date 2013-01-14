Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00

Это похоже на рфпередачи, где фигурируют уже боевики-ярошевцы, говившиеся на базах в Прибалтике, и устроившие Майдан.



Крайний раз: хотите опровергнуть -- приведите аргументы, как население Донбасса прямувало в рфию до 2013-го. Не мнениями на кухнях, а действиями.





Это демагогия. На моё утверждение, что население Донбасса до 2013-го не готовилось к лднрам задавать вопрос - что сама случилась.

В создание лднров население Донбасса было вовлечено массово после Майдана. Сами лдныры создавались-готовились кем?

См. вторую ссылку выше.



Подписал бы Овощ соглашение об ассоциации, то население Донбасса вело себя бы точно также, как и до подписания после оглашения евровектора.

Сидело бы со своим мнением о тайожном союзе (процентов 60% было за тс) на кухнях, а на деле - прямувало бы и дальше со всей Украиной в Европу.