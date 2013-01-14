RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3754375537563757
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:32

https://www.unian.net/incidents/10021343-v-sizo-dnepra-povesilas-udarivshaya-molotkom-boyca-ato-separatistka.html
Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир".

Потом бежишь из Днепра в Краматорск.

Затем возвращаешься и бегаешь от полиции.

Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину (!!!).
...
Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком?
...
Сегодня в 8-32 повесилась в днепровском СИЗО.

На простыне.
...
"Россия бросит тебя, сынок. Всегда" (с)


Депортация из Крыма - это прекрасно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 07.04.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:37

Шутите.
В Харькове сепаратизм пресекла операция силовиков.
В Одессе - футб. болельщики.
Плюс нигде, кроме Донбасса, не было поддержки хорошо вооруженными диверсантами.

Отличие в уровне лояльности населения к рфии тоже есть. Но не столь принципиальное. Вполне могло компенсироваться внешним вмешательством.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:51

Ещё раз -- наличие почвы это ещё далеко не единственный необходимый фактор для результата.

Ярчайший пример тот же нынешний Донбасс.
С одной и той же (по крайней мере раньше) почвой на одной части Украина, на другой - лдныры.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19588
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 01:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:В Европу!
Подпиши Овощ соглашение и всё.
В Европу шел.
Вместе со всей Украиной.

Овощ мог идти хоть в ТС, хоть в ЕС, хоть в ж...
Отказ от ассоциации - повод. Не было бы его, был бы другой. Товарисч бодро сел на финансовые потоки и не проявлял ни малейшего желания сбавить обороты, что совпало с полной потерей инстинкта самосохранения. Если у юного дарования Курченко материализовались мильярды, то у старого дарования Ф.. или А... эти мильярды дематериализовались. Даже бывалые банковские дарования разволновались.
Сейчас, ростовский узник, просматривая очередные новости через всемирную паутину, как его последователь(и) ловко водят за нос западных северо-атлантических партнеров по опасному бизнесу, а так же собственное народонаселение, невольно вскакивает с возгласом "а че, так можно было???"
layer80
 
Повідомлень: 880
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 01:58

  detroytred написав:Шутите.
В Харькове сепаратизм пресекла операция силовиков.
В Одессе - футб. болельщики.
Плюс нигде, кроме Донбасса, не было поддержки хорошо вооруженными диверсантами.


Так почему же? Хорошо вооруженные диверсанты заблудились и не смогли доехать до Харькова?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 07.04.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3754375537563757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.