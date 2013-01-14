Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину (!!!). ... Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? ... Сегодня в 8-32 повесилась в днепровском СИЗО.
На простыне. ... "Россия бросит тебя, сынок. Всегда" (с)
Депортация из Крыма - это прекрасно.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
detroytred написав:В Европу! Подпиши Овощ соглашение и всё. В Европу шел. Вместе со всей Украиной.
Овощ мог идти хоть в ТС, хоть в ЕС, хоть в ж... Отказ от ассоциации - повод. Не было бы его, был бы другой. Товарисч бодро сел на финансовые потоки и не проявлял ни малейшего желания сбавить обороты, что совпало с полной потерей инстинкта самосохранения. Если у юного дарования Курченко материализовались мильярды, то у старого дарования Ф.. или А... эти мильярды дематериализовались. Даже бывалые банковские дарования разволновались. Сейчас, ростовский узник, просматривая очередные новости через всемирную паутину, как его последователь(и) ловко водят за нос западных северо-атлантических партнеров по опасному бизнесу, а так же собственное народонаселение, невольно вскакивает с возгласом "а че, так можно было???"