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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3756375737583759
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39

Крим, як це було / Crimea. As it was / Крым, как это было

https://www.youtube.com/watch?v=tXGET1- ... e=youtu.be
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:45

  detroytred написав:Примерно в таком же стиле идут реформы -- шаг 6 (самый главный) практически вообще ничем не подкреплен, пустышка,поэтому и результат мизерный.

http://argumentua.com/stati/kak-effekti ... nuyu-vlast


псс.
в 90 % случаем в местных проблемах виновна не коррупция. А предлагают боротся именно с ней. Почему ? о причинах я писал. Она - как в россии пендосы. Невидима , неуловима , непобедима , и может любой подьезд обоссать.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09

  detroytred написав:layer80
Рамки. Всё же, на мой взгляд, есть рамки.

Даже в отношении рабов у можновладцив были рамки.
Когда действия можновладцив выходили за эти рамки, то мнение рабов имело решающее значение - проявлялось в виде бунта.

То есть куда-угодно и как-угодно с населением поступать можновладци не могут. Приходится учитывать. А также в разный способ раздвигать-сужать эти рамки, компенсировать.

Проще: в *коммунизм* уже население не поведешь. Он уже за рамками. И не только потому что второй раз уже не обманешь, но и потому что условия уже не те. Земли - бери не хочу, коллективная собственность индивидуалисту-обывателю и даром не нужна, и т.д.

Так что с мнением населения можновладцям приходится считаться. Но в рамках))



да ладно, это вы сами себя уговариваете. Вспомните, при Ющенко - пели песни со всех каналов, какие мы теперь другие, и как мы безвозвратно изменились, и как теперь наша журналистика окрепла и т.д . и т.п. Потом пришел Янек и все, подмял и парламент и суды и Тимошенко села с Луценко и в Харькове всякую Х подписали и люди сидели ровно, терпели все это... В крыму вон захватили россияне и где? где партизаны там? Могли бы в днр-лнрах и коммунизм как в приднестровье строить, думаете народ бы возмущался?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
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