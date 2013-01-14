Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
псс. в 90 % случаем в местных проблемах виновна не коррупция. А предлагают боротся именно с ней. Почему ? о причинах я писал. Она - как в россии пендосы. Невидима , неуловима , непобедима , и может любой подьезд обоссать.
detroytred написав:layer80 Рамки. Всё же, на мой взгляд, есть рамки.
Даже в отношении рабов у можновладцив были рамки. Когда действия можновладцив выходили за эти рамки, то мнение рабов имело решающее значение - проявлялось в виде бунта.
То есть куда-угодно и как-угодно с населением поступать можновладци не могут. Приходится учитывать. А также в разный способ раздвигать-сужать эти рамки, компенсировать.
Проще: в *коммунизм* уже население не поведешь. Он уже за рамками. И не только потому что второй раз уже не обманешь, но и потому что условия уже не те. Земли - бери не хочу, коллективная собственность индивидуалисту-обывателю и даром не нужна, и т.д.
Так что с мнением населения можновладцям приходится считаться. Но в рамках))
да ладно, это вы сами себя уговариваете. Вспомните, при Ющенко - пели песни со всех каналов, какие мы теперь другие, и как мы безвозвратно изменились, и как теперь наша журналистика окрепла и т.д . и т.п. Потом пришел Янек и все, подмял и парламент и суды и Тимошенко села с Луценко и в Харькове всякую Х подписали и люди сидели ровно, терпели все это... В крыму вон захватили россияне и где? где партизаны там? Могли бы в днр-лнрах и коммунизм как в приднестровье строить, думаете народ бы возмущался?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!