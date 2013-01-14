detroytred написав:

layer80Рамки. Всё же, на мой взгляд, есть рамки.Даже в отношении рабов у можновладцив были рамки.Когда действия можновладцив выходили за эти рамки, то мнение рабов имело решающее значение - проявлялось в виде бунта.То есть куда-угодно и как-угодно с населением поступать можновладци не могут. Приходится учитывать. А также в разный способ раздвигать-сужать эти рамки, компенсировать.Проще: в *коммунизм* уже население не поведешь. Он уже за рамками. И не только потому что второй раз уже не обманешь, но и потому что условия уже не те. Земли - бери не хочу, коллективная собственность индивидуалисту-обывателю и даром не нужна, и т.д.Так что с мнением населения можновладцям приходится считаться. Но в рамках))