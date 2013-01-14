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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3758375937603761
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:51

lapay
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

http://www.bbc.com/russian/news-43199967

Неужто втемную использовали?
Сомнительно.

Там вопросов больше, чем ответов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:13

  detroytred написав:lapay
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

http://www.bbc.com/russian/news-43199967

Неужто втемную использовали?
Сомнительно.

Там вопросов больше, чем ответов.


Уж очень активно подчищают историю. Явно возили ФСБшники из руководства

https://www.rbc.ru/politics/27/02/2018/ ... ?from=main
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:58

  yarg написав:
  detroytred написав:lapay
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

http://www.bbc.com/russian/news-43199967

Неужто втемную использовали?
Сомнительно.

Там вопросов больше, чем ответов.


Уж очень активно подчищают историю. Явно возили ФСБшники из руководства

https://www.rbc.ru/politics/27/02/2018/ ... ?from=main


Там вообще все весело - и личный борт ФСО, и 20 "пропавших" килограммов кокаина и то, что в декабре же 2016-го, через неделю после обнаружения груза, в Москве убивают начотдела Латиноамериканского департамента МИД России Петра Польшикова. Вдобавок начинают вспоминать, как Путлер в Питере, крышевал наркотрафик...

И вишенкой на торте - очередное безудержное вранье от рашкинских СМИ: "это не мы, это фальсификация, это провокация, нам ничего не известно".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:38

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Там вообще все весело

в этой истории прекрасно все: русские православные меценаты, сотрудники посольства, правительственный борт, 400 кг кокса, оооп, нет 380, ооп нет, уже 360. Хотя это многое объясняет... С таким-то потреблением кокса в кремле...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 01:13

  detroytred написав:и на этот важный элемент "новороссия" -- не нашлось сил и средств?
Даже в том же Донбассе мишура гиркина удалась лишь по сути благодаря играм РЛА и наших можновладцив.
И гавкнулась даже после закрепления гиркина.
Лишь решение использовать напрямую регулярные части спасло.

Имхо - это решение было принято после того, как рфия поняла, что следующим будет Крым.

Больше похоже, что цель была Крым. А остальное -- пошуметь и ослабить.

Вы правы. По Крыму план, похоже, у них был уже давно. Ему просто дали ход. А всё остальное - сплошная импровизация. Как-то: происходит что-то очень нехорошее, и срочно надо что-то делать. А что именно - не очень понятно.
Окно, когда еще можно было глобально перевернуть ситуацию, длилось не больше недели. Момент Х идеально подгадали под окончание олимпиады в Сочи, когда у Кремля были связаны руки. Ну и быстрота реакции на вызовы - исторически не русский конек.

Крыму, правда, ничего не "угрожало". Просто слить "новороссию" Кремль после месяцев её бурной пропаганды уже не имел права, это было бы полной потерей лица.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 01:18

  layer80 написав:
  Sommer написав:Там вообще все весело

в этой истории прекрасно все: русские православные меценаты


У меня есть подозрения, что под словом "православие" в РФ понимают что-то свое, никак не связанное с христианством.

  layer80 написав: сотрудники посольства, правительственный борт, 400 кг кокса, оооп, нет 380, ооп нет, уже 360. Хотя это многое объясняет... С таким-то потреблением кокса в кремле...


Это многое бы обьяснило. И судя по тому, что раскручивают еще и уругвайский канал поставок... Придется им переходить на импортозамещение.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<1 ... 3758375937603761
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