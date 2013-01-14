Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.
Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.
Там вообще все весело - и личный борт ФСО, и 20 "пропавших" килограммов кокаина и то, что в декабре же 2016-го, через неделю после обнаружения груза, в Москве убивают начотдела Латиноамериканского департамента МИД России Петра Польшикова. Вдобавок начинают вспоминать, как Путлер в Питере, крышевал наркотрафик...
И вишенкой на торте - очередное безудержное вранье от рашкинских СМИ: "это не мы, это фальсификация, это провокация, нам ничего не известно".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
в этой истории прекрасно все: русские православные меценаты, сотрудники посольства, правительственный борт, 400 кг кокса, оооп, нет 380, ооп нет, уже 360. Хотя это многое объясняет... С таким-то потреблением кокса в кремле...
detroytred написав:и на этот важный элемент "новороссия" -- не нашлось сил и средств? Даже в том же Донбассе мишура гиркина удалась лишь по сути благодаря играм РЛА и наших можновладцив. И гавкнулась даже после закрепления гиркина. Лишь решение использовать напрямую регулярные части спасло.
Имхо - это решение было принято после того, как рфия поняла, что следующим будет Крым.
Больше похоже, что цель была Крым. А остальное -- пошуметь и ослабить.
Вы правы. По Крыму план, похоже, у них был уже давно. Ему просто дали ход. А всё остальное - сплошная импровизация. Как-то: происходит что-то очень нехорошее, и срочно надо что-то делать. А что именно - не очень понятно. Окно, когда еще можно было глобально перевернуть ситуацию, длилось не больше недели. Момент Х идеально подгадали под окончание олимпиады в Сочи, когда у Кремля были связаны руки. Ну и быстрота реакции на вызовы - исторически не русский конек.
Крыму, правда, ничего не "угрожало". Просто слить "новороссию" Кремль после месяцев её бурной пропаганды уже не имел права, это было бы полной потерей лица.