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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:41
yarg написав:
Хор пенсионерок :
- Хотим в СССР и импичмент!
- в СССРе нельзя хотеть импичмент. Вы уж определитесь как-то, умные или красивые?
-иди на***, сопля зелёная.
Пенсионерки ТАКих слов не знают. наговариваете
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sal
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:47
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
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sal
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:50
sal написав:
Власти Крыма направят...
В смысле "оккупационные администрации"направят...?
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54
sal написав:
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
разводят крымских лохов на деньги....
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yarg
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56
sal написав: yarg написав:
один случай чтобы местные зрадоголики промолчали ?
А что вчера под зРадой происходило? Пострадало 13 полицейских. расскажите, не промолчите
а что было ? какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?
или вы ждете рассказа о том , как кровавая хунта подавляет народные протесты ? типа "всех избили , повязали , пересажали". не. чего нет - того нет. У нас же не московская хунта , где человека за выставленную в окно своей квартиры желтую утку посадили на 30 суток - это оказывается намек на гомосексуализм путина... я и не знал...
Востаннє редагувалось yarg
в Сер 28 лют, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:57
yarg написав:
крымских лохов на деньги
У них нет денег. они дотационны
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sal
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:59
sal написав: yarg написав:
крымских лохов на деньги
У них нет денег. они дотационны
потому ничего и не получится. за те 300 рублей что насшибают с "пострадавших" они и до КПП не доедут
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:03
yarg написав:
какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?
Бить полицейских может каждый. Не каждый может за это ответить.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:17
sal написав: yarg написав:
какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?
Бить полицейских может каждый. Не каждый может за это ответить.
били. и ответили. такое бывает.
кстати саака от них сразу открестился, он, как русские, - "своих не бросает"
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