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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3760376137623763
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:41

Re: yarg. неправда

  yarg написав:Хор пенсионерок :
- Хотим в СССР и импичмент!
- в СССРе нельзя хотеть импичмент. Вы уж определитесь как-то, умные или красивые?
-иди на***, сопля зелёная.

Пенсионерки ТАКих слов не знают. наговариваете
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:47

Re: будут жить Украина и Крым

Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:50

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  sal написав:Власти Крыма направят...

В смысле "оккупационные администрации"направят...?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54

  sal написав:Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.


разводят крымских лохов на деньги....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56

  sal написав:
  yarg написав:один случай чтобы местные зрадоголики промолчали ?

А что вчера под зРадой происходило? Пострадало 13 полицейских. расскажите, не промолчите


а что было ? какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?

или вы ждете рассказа о том , как кровавая хунта подавляет народные протесты ? типа "всех избили , повязали , пересажали". не. чего нет - того нет. У нас же не московская хунта , где человека за выставленную в окно своей квартиры желтую утку посадили на 30 суток - это оказывается намек на гомосексуализм путина... я и не знал...
Востаннє редагувалось yarg в Сер 28 лют, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:57

Re: yarg. неправда

  yarg написав:крымских лохов на деньги

У них нет денег. они дотационны
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:59

  sal написав:
  yarg написав:крымских лохов на деньги

У них нет денег. они дотационны


потому ничего и не получится. за те 300 рублей что насшибают с "пострадавших" они и до КПП не доедут :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:03

Re: yarg. не знал

  yarg написав:какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?

Бить полицейских может каждый. Не каждый может за это ответить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:17

  sal написав:
  yarg написав:какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?

Бить полицейских может каждый. Не каждый может за это ответить.


били. и ответили. такое бывает.
кстати саака от них сразу открестился, он, как русские, - "своих не бросает" :)
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