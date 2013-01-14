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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3761376237633764
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:38

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:пистец....
тока постил про северных уёпках, так и "наши", местные обеззяны подтянулись.
Частные военные компании в Украине- это требование продиктованное сегодняшними реалиями.
Именно поэтому в ближайшее время я с народным депутатом Дзензерским планирую зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать их функционирование.
https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/posts/1555757081182501

Если "местные обезьяны" будут воевать с оккупантами и донецкими боевиками - я только за.

защита государства станет уделом чвк ?????
не учитывая прочее
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Если "местные обезьяны" будут воевать с оккупантами и донецкими боевиками - я только за.

Защита Родины не входит в ни в обязанности, ни в задачи "обезьян". На то они и ЧВК.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:а что было ? какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?

Хотелось бы четких критериев - как провокаторов отличить от патриотов.
Выполнение полицией законных приказов от выполнения незаконных.
И воопще - когда Президент отлучился по делам, а когда преступно самоустранился.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:42

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  sal написав:Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием
Ржунимагу. От имени украинских граждан или российских? От имени украинских властей или оккупационных? Кремлевские лизоблюды знают ответы?
И в конце-концов, почему "кормильцы" без света сидят? Построенный крымский Лас-Вегас всю энергию отбирает?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:54

  layer80 написав:Выполнение полицией законных приказов от выполнения незаконных.

Среди ночи разгонять палаточный городок студентов, а потом блеять про установку ёлки - незаконно.
  layer80 написав:И воопще - когда Президент отлучился по делам, а когда преступно самоустранился.

Отлучился по делам - это поехал с рабочим визитом в любую страну.
Если на всех парах, со всем скарбом поехал в другую страну и не вернулся - преступно самоустранился
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 28 лют, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:56

  sal написав:Власти Крыма

Оккупированный Крым - это раз. Не является административной единицей в России - это два.
Ничего они в суд подавать не могут
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:48

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:Среди ночи разгонять палаточный городок студентов, а потом блеять про установку ёлки - незаконно.

То есть, студентов можно разгонять, но не ночью? Или и ночью, но не студентов? И как их отличить - проверять наличие студенческого?
  pesikot написав:Отлучился по делам - это поехал с рабочим визитом в любую страну.
Если на всех парах, со всем скарбом поехал в другую страну и не вернулся - преступно самоустранился

Если уехал (теоретически) с "нерабочим визитом" за свой счет и, вероятно, на частном самолете в иностранное государство погреться на солнышке, то это получатся не по делам?
Сколько дней должно пройти в другой стране, что бы сделать вывод о "самоустранении"? 3 дня? 5? 7?.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:00

layer80
Защита Родины по контракту (контрактниками) тоже несколько странно выглядит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Защита Родины по контракту (контрактниками) тоже несколько странно выглядит.

Конечно же нет.
Государство обязано содержать СВОИХ вооруженных защитников, хорошо их кормить, поить, всячески заботиться и хорошо платить. Это одна из основных сутей существования государства.
А нахрена нам ЧВК ? ЧВК НЕ ЗАЩИЩАЮТ интересы НИКАКОГО государства, а только интересы своего нанимателя.
layer80
 
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