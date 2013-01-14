|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:38
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
пистец....
тока постил про северных уёпках, так и "наши", местные обеззяны подтянулись.
Частные военные компании в Украине- это требование продиктованное сегодняшними реалиями.
Именно поэтому в ближайшее время я с народным депутатом Дзензерским планирую зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать их функционирование.
https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/posts/1555757081182501
Если "местные обезьяны" будут воевать с оккупантами и донецкими боевиками - я только за.
защита государства станет уделом чвк ?????
не учитывая прочее
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:22
Starikan написав:
Если "местные обезьяны" будут воевать с оккупантами и донецкими боевиками - я только за.
Защита Родины не входит в ни в обязанности, ни в задачи "обезьян". На то они и ЧВК.
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 892
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:30
yarg написав:
а что было ? какие-то провокаторы пытались драку затеять. что здесь рассказывать ?
Хотелось бы четких критериев - как провокаторов отличить от патриотов.
Выполнение полицией законных приказов от выполнения незаконных.
И воопще - когда Президент отлучился по делам, а когда преступно самоустранился.
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 892
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:42
sal написав:
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием
Ржунимагу. От имени украинских граждан или российских? От имени украинских властей или оккупационных? Кремлевские лизоблюды знают ответы?
И в конце-концов, почему "кормильцы" без света сидят? Построенный крымский Лас-Вегас всю энергию отбирает?
-
vladvlas
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:54
layer80 написав:
Выполнение полицией законных приказов от выполнения незаконных.
Среди ночи разгонять палаточный городок студентов, а потом блеять про установку ёлки - незаконно.
layer80 написав:
И воопще - когда Президент отлучился по делам, а когда преступно самоустранился.
Отлучился по делам - это поехал с рабочим визитом в любую страну.
Если на всех парах, со всем скарбом поехал в другую страну и не вернулся - преступно самоустранился
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 28 лют, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:56
sal написав:
Власти Крыма
Оккупированный Крым - это раз. Не является административной единицей в России - это два.
Ничего они в суд подавать не могут
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:48
pesikot написав:
Среди ночи разгонять палаточный городок студентов, а потом блеять про установку ёлки - незаконно.
То есть, студентов можно разгонять, но не ночью? Или и ночью, но не студентов? И как их отличить - проверять наличие студенческого?
pesikot написав:
Отлучился по делам - это поехал с рабочим визитом в любую страну.
Если на всех парах, со всем скарбом поехал в другую страну и не вернулся - преступно самоустранился
Если уехал (теоретически) с "нерабочим визитом" за свой счет и, вероятно, на частном самолете в иностранное государство погреться на солнышке, то это получатся не по делам?
Сколько дней должно пройти в другой стране, что бы сделать вывод о "самоустранении"? 3 дня? 5? 7?.
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 892
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:00
layer80
Защита Родины по контракту (контрактниками) тоже несколько странно выглядит.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19606
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34
detroytred написав:
Защита Родины по контракту (контрактниками) тоже несколько странно выглядит.
Конечно же нет.
Государство обязано содержать СВОИХ вооруженных защитников, хорошо их кормить, поить, всячески заботиться и хорошо платить. Это одна из основных сутей существования государства.
А нахрена нам ЧВК ? ЧВК НЕ ЗАЩИЩАЮТ интересы НИКАКОГО государства, а только интересы своего нанимателя.
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 892
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13150
|
|
|183
|78129
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4651
|
реклама
|