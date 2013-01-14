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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3764376537663767>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:13

Юрий91
Да. И делал бы это тот же премьер, то какие бы к нему вопросы были? Никаких.

А так все (я и мои пидлегли молодцы, працюем) молодцы, а результат побоку...

Поэтому никто из них не указывает конкретных причин и виновных в негараздах.

З.Ы. закон о новой системе выборов внёс Парубий. И лежит себе...
Коалиция!!! не может до сих пор продвинуть его)))
Кто ответственный?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:14

  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Опять по кругу))
Кто и как себя повёл?
Кто уволился и кто не уволился, выехал на защиту.
Кто нарушил контракт.
Факты.
Вместо абстрактных пожарников.
И сказок об *вся армейская верхушка убежала*. Списка никак от Вас не дождусь.
Министр обороны, начальник разведки , все их холуи и прихлебатели.
І не тільки
Ще 14000 в Криму не те що пострілу не зробили , вони навіть наказ про вихід на материк не виконали.
При цьому на жаль я не можу перечислити їх поіменно , а тому як я розумію ці 14000 в число пожежників з анекдоту врахувати не можна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:29

до чего же похожи "наши" и северные рулевые, пля, ну аки братья родные :)
рулевой прозревает после, почти, 20 лет правления
В России 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, заявил 1 марта президент России Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию России.

По его словам, в России «даже работающие люди живут очень скромно». При этом Путин отметил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 42 миллиона человек, что составляло 29% населения.


прям, как гром среди ясного неба

https://ru.krymr.com/a/news/29070433.html

ещё не все сделано, есть куда стремиться
Президент России призвал вдвое снизить уровень бедности в стране и «повысить качество жизни людей старшего поколения».

для этого, видимо, и решили коксом барыжить
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:34

yarg
*Уволить генерал-полковника Гмызу Сергея Александровича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в указе.

Поэтому ПАП уволил его в запас с правом ношения формы?)))
По статье - оргштатные мероприятия.

Какие прихлебатели?
И как один МО - *вся армейская верхушка*?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:44

14 тыс. -- это все силовики. Поэтому их доля - доля ко всем силовикам.
14 тыс. -- это львиная часть рядовые.
14 тыс. и *армейская верхушка* -- это точно анекдот для непонимающих значения верхушка.


И наверное есть причины, что 99...% всл на материковой части согласно контракту выехали на защиту, а такой большой % крымских остался.
И эти причины никоим боком не позволяют обобщать всех всл с крымскими и с анекдотов об уволившихся пожарниках.

Связь не то что хлипкая, а никакая.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:03

Исправлю: 14 тыс. всл всего было в Крыму, порядка 4 тыс. вышло. Зрадили 10 тыс.
Именно крымских всл. И именно после *такого* керивныцтва и отношения с центра.

В ЗСУ в 2013 -- 186 тыс.

И каким таким манипулятивным)) боком 10 тыс. крымских всл могут отражать ЗСУ?

Это всё равно, что крымчане (или донбассцы) отражали собой украинцев.
Смотрим, что совершили крымчане и указываем -- украинцы пошли в рфию.

То есть как всегда абсурд на абсурде и абсурдом погоняет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

До речі - не можу зрозуміти , наскільки це могло щось змінити , але ...
Гордон казав :
Смешко рассказал, что группа военных экспертов (куда, в частности, входили сам Смешко и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук) после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала и.о. президента Украины Александру Турчинову и лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку назначить на пост министра обороны генерала армии Виталия Радецкого, который сказал, что знает, "как остановить Россию в Крыму и изгнать захватчика". По словам участников встречи, Тягнибок отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил Минобороны по квоте "Свободы".
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:01

  Puente написав:До речі - не можу зрозуміти , наскільки це могло щось змінити , але ...
Гордон казав :
Смешко рассказал, что группа военных экспертов (куда, в частности, входили сам Смешко и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук) после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала и.о. президента Украины Александру Турчинову и лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку назначить на пост министра обороны генерала армии Виталия Радецкого, который сказал, что знает, "как остановить Россию в Крыму и изгнать захватчика". По словам участников встречи, Тягнибок отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил Минобороны по квоте "Свободы".


Сейчас все рассказывают что "знали что нужно делать".
Это тогда делать некому было и все ждали "письменного приказа от Господа Бога".
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:36

во как поменялась риторика....
"Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:39

  19yuriy91 написав:во как поменялась риторика....
"Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236


Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.
yarg
 
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