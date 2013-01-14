Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:yarg Опять по кругу)) Кто и как себя повёл? Кто уволился и кто не уволился, выехал на защиту. Кто нарушил контракт. Факты. Вместо абстрактных пожарников. И сказок об *вся армейская верхушка убежала*. Списка никак от Вас не дождусь.
Министр обороны, начальник разведки , все их холуи и прихлебатели.
І не тільки Ще 14000 в Криму не те що пострілу не зробили , вони навіть наказ про вихід на материк не виконали. При цьому на жаль я не можу перечислити їх поіменно , а тому як я розумію ці 14000 в число пожежників з анекдоту врахувати не можна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
14 тыс. -- это все силовики. Поэтому их доля - доля ко всем силовикам. 14 тыс. -- это львиная часть рядовые. 14 тыс. и *армейская верхушка* -- это точно анекдот для непонимающих значения верхушка.
И наверное есть причины, что 99...% всл на материковой части согласно контракту выехали на защиту, а такой большой % крымских остался. И эти причины никоим боком не позволяют обобщать всех всл с крымскими и с анекдотов об уволившихся пожарниках.
До речі - не можу зрозуміти , наскільки це могло щось змінити , але ... Гордон казав : Смешко рассказал, что группа военных экспертов (куда, в частности, входили сам Смешко и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук) после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала и.о. президента Украины Александру Турчинову и лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку назначить на пост министра обороны генерала армии Виталия Радецкого, который сказал, что знает, "как остановить Россию в Крыму и изгнать захватчика". По словам участников встречи, Тягнибок отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил Минобороны по квоте "Свободы".
Puente написав:До речі - не можу зрозуміти , наскільки це могло щось змінити , але ... Гордон казав : Смешко рассказал, что группа военных экспертов (куда, в частности, входили сам Смешко и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук) после начала аннексии Крыма в 2014 году предлагала и.о. президента Украины Александру Турчинову и лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку назначить на пост министра обороны генерала армии Виталия Радецкого, который сказал, что знает, "как остановить Россию в Крыму и изгнать захватчика". По словам участников встречи, Тягнибок отказал, объяснив, что не хочет обидеть адмирала Игоря Тенюха, который возглавил Минобороны по квоте "Свободы".
Сейчас все рассказывают что "знали что нужно делать". Это тогда делать некому было и все ждали "письменного приказа от Господа Бога".
во как поменялась риторика.... "Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236
19yuriy91 написав:во как поменялась риторика.... "Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236
Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.