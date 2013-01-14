Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:во как поменялась риторика.... "Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236
Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.
до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями. запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры. без этого не будет логического итога любого расследования.
19yuriy91 написав:во как поменялась риторика.... "Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236
Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.
до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями. запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры. без этого не будет логического итога любого расследования.
а что мешает провести этот "отбор" в существующих судах ? А все просто - никаких "новых модных судий" не существует. Если создать этот самый "антикор-суд" в него просто перейдет часть судий из действующих судов.
19yuriy91 написав: до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями. запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры. без этого не будет логического итога любого расследования.
А вы уверены, что решения этого суда не смогут быть успешно оспорены в Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах? Теми самыми проверенными кадрами?
ответы на ваши вопросы, видимо, нужно искать в ЗАКОНЕ об Антикоррупционном суде. и в какой редакции он будет принят. видимо в его принятии настаивают не полные идиоты. и не полные идиоты понимают опасность в нём для себя.
раз провести судебную реформу не удаётся провести, то ли из за её "самозаконсервированности" и драконоподобия, то ли по иным причинам, то решили идти этим путём. я не "законник" поэтому обращайтесь к первоисточникам, потом поведаете.
19yuriy91 написав: до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями. запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры. без этого не будет логического итога любого расследования.
А вы уверены, что решения этого суда не смогут быть успешно оспорены в Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах? Теми самыми проверенными кадрами?
Если есть какие-то волшебные новые кадры - что мешает назначить их сейчас в "Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах" ? А если их нет - то в Антикор-суд пойдут кадры из Печерского суда. И в чем смысл ?