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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3764376537663767
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50

  yarg написав:
  19yuriy91 написав:во как поменялась риторика....
"Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236


Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.

до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями.
запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры.
без этого не будет логического итога любого расследования.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:22

  19yuriy91 написав:
  yarg написав:
  19yuriy91 написав:во как поменялась риторика....
"Антикоррупционный суд нужен не международным экспертам, он прежде всего нужен украинцам и этому государству. И это четкая и жесткая позиция Президента Украины. Любые действия, которые будут направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией будут поддержаны и Президентом и президентской фракцией в парламенте", - сказал народный депутат от БПП Артур Герасимов Источник: https://censor.net.ua/n3053236


Это и раньше говорили. Проблема в огромных ожиданиях , которые непонятно почему возлагаются на этот суд.

до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями.
запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры.
без этого не будет логического итога любого расследования.


а что мешает провести этот "отбор" в существующих судах ?
А все просто - никаких "новых модных судий" не существует. Если создать этот самый "антикор-суд" в него просто перейдет часть судий из действующих судов.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:23

  19yuriy91 написав: до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями.
запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры.
без этого не будет логического итога любого расследования.

А вы уверены, что решения этого суда не смогут быть успешно оспорены в Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах? Теми самыми проверенными кадрами?
Starikan
2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:34

yarg
Starikan

ответы на ваши вопросы, видимо, нужно искать в ЗАКОНЕ об Антикоррупционном суде.
и в какой редакции он будет принят.
видимо в его принятии настаивают не полные идиоты.
и не полные идиоты понимают опасность в нём для себя.

раз провести судебную реформу не удаётся провести, то ли из за её "самозаконсервированности" и драконоподобия, то ли по иным причинам, то решили идти этим путём.
я не "законник" поэтому обращайтесь к первоисточникам, потом поведаете. :)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:16

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: до этого говорилось о палатах судебных при судах со старыми судьями.
запад же настаивает именно на Антикоррупционном суде, где будут судить судьи, прошедшие отбор, а не старые, "проверенные" кадры.
без этого не будет логического итога любого расследования.

А вы уверены, что решения этого суда не смогут быть успешно оспорены в Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах? Теми самыми проверенными кадрами?


Если есть какие-то волшебные новые кадры - что мешает назначить их сейчас в "Верховном, Высшем Административном, Конституционном, да хоть и в Печерском судах" ?
А если их нет - то в Антикор-суд пойдут кадры из Печерского суда. И в чем смысл ?
yarg
 
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  #<1 ... 3764376537663767
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