Додано: Суб 03 бер, 2018 00:30

layer80 написав: Kudrjavuy написав: Честно говоря я не понял?

Вы об этом?: https://newsone.ua/news/politics/spivak ... razha.html

Или об этом? Честно говоря я не понял?Вы об этом?:... razha.htmlИли об этом?

Вообще не понятна эта истерика с газом. Причина не в том, что его сейчас мало, а в том, что его невозможно нормально доставить из хранилищ. Все нормально будет... Правда, если сев поток2 продавят, тогда будет веселье. Но это вряд ли. Вообще не понятна эта истерика с газом. Причина не в том, что его сейчас мало, а в том, что его невозможно нормально доставить из хранилищ. Все нормально будет... Правда, если сев поток2 продавят, тогда будет веселье. Но это вряд ли.

-?А Вы знакомы с тем, что самый большой импортёр и потребитель природного газа в 92-93..годах была Украина?"Газ" - это металлургия"Газ" - это сельхозхимия, химия"Газ" - это коммунальное хозяйство"Газ" - это Электростанции работающие на газоугольной пульпе.Технологические цепочки на заводах для генерации синтетического газа построенные с заводами в 50е вырезаны и сданы в металлолом "эффективными собственниками".(не совершенствовались, не улучшались, не совершенствовались, не развивались - а вырезаны и сданы)И только форсированием технологического отставания можно сейчас закрыть пробелы, но вот прикол: предприятия приватизированы и уничтожены. Возобновляемые источники есть, но технологически отсталое производство - монополия немчуры, китайцев, приколы с лицензированием... - нищета населения, что не может себе позволить вложения в возобновляемую энергетику по причине отсутствия в стране приемлемого производства. И практическим противостоянием олигархатом."Делают" сегодня множество предприятий - но цены "Роттердам+"Да, лично от меня: на сколько у меня хватает знаний эта формула разница между колебаниями биржевой стоимости угля в отопительный сезон и летом - причина в Украине добычь угля происходит по иной технологии "круглогодично", это связанно с условиями его залегания.(Горно геологических условий)"Биржа" по торговле углем для нас не приемлема по причинам иных технологических цепочек добычи. С максимальной нагрузкой зимой и летом.Как раз это задача Государства накапливать в летний период уголь.В истории именно такие действия фараонов сделали из Египта Государство - путём создания государственного резерва. Для стабилизации прогнозируемых событий.