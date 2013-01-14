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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3766376737683769
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:51

В одном только Газмясе - около 450 000 чел.
http://www.gazprom.ru/careers/hr-policy/
А ещё всякие лукойлы и т.д.

З.Ы. яблоко от яблони может и далеко падать.
Сын Витренко - *правая рука* Коболева.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Официальный статус:
http://politrada.com/dossier/Yurij-Anat ... -Karmazin/
А таким и официальными разборами каждого "Закона" переполнен инет - прогуглите и Вам воздастся


но там же бред сивой кобылы ))

у вас каждый раз идет длинная простыня на тему что в Украине у власти криминал, что не выполняются Конституция и Законы.

затем идут ссылки, порой с совершенно одиозными личностями и не особо свежие (вот сейчас например 2015 года).

с одной стороны вроде и умно грамотно пишете, но общий смысл простыни всегда один и тот же. в какой-то момент я даже перестал их читать или пролистывал по диагонали. мне сложно понять причину такого явления.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:32

  pesikot написав:Kudrjavuy
А чё сказать-то хотел ?
А то свалено всё в кучу.
Я так вижу, что на фоне отключения Россией поставок газа в Украину все рашеботы активизировались.

-?
Честно говоря я не понял?
Вы об этом?: https://newsone.ua/news/politics/spivak ... razha.html
Или об этом?
https://apostrophe.ua/news/business/ene ... ert/123096
А ведь не далее, как вчера истощённые углекопы вынуждены были покинуть Министерство.
Теперь может нужен уголь?
Так кто чьи интересы отстаивает?
Углекопы, сдыхая в шахтах, или Министр, которому по цимбалам?
Без энергетики, Государство, в нашем случае полностью "ничто".
И тупая "шароварщина", от геббельса, про второй год без "российского газа" - есть всё таки "бред"?.
И нужно теперь форсировать восстановление шахт угандоненных за последние 3 года?
А ДТЕК форсирует строительство новой шахты в Павлограде, только вот казённые уничтожаются, для "приватизации".
Только пошел страшный и необратимый процесс - углекопы ринулись в Польшу и далее.
С голоду дохнуть не хотят - честно работать просят.
Во Прикол?

Простите, но как я уже объяснял - восстановить добычу угля в казённых шахтах теперь возможно в срок не менее года, да и то, как "национального - стратегического интереса", а ведь сегодня это не реально!
Так кто и против кого воюет?.
Вам, если готовое разжевывают - учитесь хотя-бы понимать оппонента.
Сегодня столкнулся с интересным "пожеланием": если Гора не идёт к Магомету, может Магомета отправить к горе?
https://petition.president.gov.ua/petition/43362
Я думаю Киеву уже надоели углекопы вырвавшиеся в "большой город" :D
Вам конкретный пример ликвидации непроизводственных расходов. Ведь "шахта" не является структурной единицей, она по нашему Законодательству даже Права реализовывать уголь не имеет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:42

  galex написав:
  Kudrjavuy написав:Официальный статус:
http://politrada.com/dossier/Yurij-Anat ... -Karmazin/
А таким и официальными разборами каждого "Закона" переполнен инет - прогуглите и Вам воздастся


но там же бред сивой кобылы ))

у вас каждый раз идет длинная простыня на тему что в Украине у власти криминал, что не выполняются Конституция и Законы.

затем идут ссылки, порой с совершенно одиозными личностями и не особо свежие (вот сейчас например 2015 года).

с одной стороны вроде и умно грамотно пишете, но общий смысл простыни всегда один и тот же. в какой-то момент я даже перестал их читать или пролистывал по диагонали. мне сложно понять причину такого явления.

Всё просто и понятно было только у Шарикова в "Собачьем сердце":
- Отобрать и поделить!
Вам же предлагают осмотреть все стороны заинтересованные стороны. И результат который Вы обязаны, хотя бы просто, как мужчина просчитывать на годы вперёд.

Как раз этому научило "горное дело": любая попытка "обмануть судьбу" и где-то "сэкономить" - в результате выльется в десятикратном размере. Ибо большинство Законов писаны кровью.

Что бы меня понять:
Спросите у Будивельника, что будет, если построить жилой комплекс из "палёного цемента"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Честно говоря я не понял?
Вы об этом?: https://newsone.ua/news/politics/spivak ... razha.html
Или об этом?

Вообще не понятна эта истерика с газом. Причина не в том, что его сейчас мало, а в том, что его невозможно нормально доставить из хранилищ. Все нормально будет... Правда, если сев поток2 продавят, тогда будет веселье. Но это вряд ли.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:30

  layer80 написав:
  Kudrjavuy написав:Честно говоря я не понял?
Вы об этом?: https://newsone.ua/news/politics/spivak ... razha.html
Или об этом?

Вообще не понятна эта истерика с газом. Причина не в том, что его сейчас мало, а в том, что его невозможно нормально доставить из хранилищ. Все нормально будет... Правда, если сев поток2 продавят, тогда будет веселье. Но это вряд ли.

-?
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... incev.html
А Вы знакомы с тем, что самый большой импортёр и потребитель природного газа в 92-93..годах была Украина?
"Газ" - это металлургия
"Газ" - это сельхозхимия, химия
"Газ" - это коммунальное хозяйство
"Газ" - это Электростанции работающие на газоугольной пульпе.
Технологические цепочки на заводах для генерации синтетического газа построенные с заводами в 50е вырезаны и сданы в металлолом "эффективными собственниками".(не совершенствовались, не улучшались, не совершенствовались, не развивались - а вырезаны и сданы)

И только форсированием технологического отставания можно сейчас закрыть пробелы, но вот прикол: предприятия приватизированы и уничтожены. Возобновляемые источники есть, но технологически отсталое производство - монополия немчуры, китайцев, приколы с лицензированием... - нищета населения, что не может себе позволить вложения в возобновляемую энергетику по причине отсутствия в стране приемлемого производства. И практическим противостоянием олигархатом.
"Делают" сегодня множество предприятий - но цены "Роттердам+"

Да, лично от меня: на сколько у меня хватает знаний эта формула разница между колебаниями биржевой стоимости угля в отопительный сезон и летом - причина в Украине добычь угля происходит по иной технологии "круглогодично", это связанно с условиями его залегания.(Горно геологических условий)
"Биржа" по торговле углем для нас не приемлема по причинам иных технологических цепочек добычи. С максимальной нагрузкой зимой и летом.
Как раз это задача Государства накапливать в летний период уголь.

В истории именно такие действия фараонов сделали из Египта Государство - путём создания государственного резерва. Для стабилизации прогнозируемых событий.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 03 бер, 2018 00:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:"Газ" - это металлургия
"Газ" - это сельхозхимия, химия
"Газ" - это коммунальное хозяйство
"Газ" - это Электростанции работающие на газоугольной пульпе.

Вопрос только один: нахрена?
Украина всегда "грела небо". Дешевый газ никто не считал. А эта вся офигитительная гора металолома, которая осталась от СССР НАФИК не впарилась. Половина Украины (УССР) круглосуточно штамповала изделия (или связанный с ними хлам) для максимально эффектного и красочного уничтожения коллег по НАТО вместе с остальной планетой Земля. Отпала необходимость "показать кузькину мать", отпала и сама "кузькина мать".
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:03

  layer80 написав: Отпала необходимость "показать кузькину мать", отпала и сама "кузькина мать".

Наконец то!
Теперь вопрос совершенно по другому ставиться: Это и есть основа всего того, что называется ЭКОНОМИКОЙ.
Именно её качественное, технологическое, не опасное для природы, .. ЧТО всеми называется и воспринимается, как "Развитие" это и есть перспектива ГОСУДАРСТВЕННОГО развития.
Если слушать "Кликуш" из зомбоящика, то за период "успешного развивания" Украину стали кормить Израильтяне и Китайцы - кто жалуется, что "плохо живём"?

Именно с железом строится сегодня здания.
Именно с машинами строится объекты инфраструктуры.
Именно с железа строятся автомобили
Именно с железа строится корабли и самолёты
Это и есть процесс "Реформирования" - мы же имеем процесс тупого уничтожения с городами и населением.
По общим расчётам загруженность производственных мощностей США - 30%.
30% - в стадии технологического совершенствования
10% - стадия риска
30% - резерв для интервенций.
Украина имеет обратный процесс. - полную воровскую ...опу.
Данилыч и Ко делали ставку на "Красных директоров" - а проблема была изначально была в ликвидации Системы. Приход "новых" привёл к полной ликвидации Государства. С экономикой, валютой, наукой, производством, уникальными технологиями, населением.
Это не "общие слова".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 05:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:З.Ы. яблоко от яблони может и далеко падать.
Сын Витренко - *правая рука* Коболева.


вообще-то ссср закончился и строка в биографии "сын врага народа" неактуальна. то есть дети за родителей не отвечают никоим образом.
galex
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