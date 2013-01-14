Додано: Суб 03 бер, 2018 17:30

Заменить сразу и всех - это не реально.

Со всего "бомонда", сегодня только одно "лицо" возможно в претенденты на перый пост.

Но оно никогда не выставляло свои претензии на первый пост.

На сколько я ориентируюсь по уровню представителей на форуме, для большинства его фамилия Сегодня, имела бы эффект разорвавшейся бомбы.



Остальных необходимо менять по предложенному аналогу Европой.

100 дней - результат "0" убрать без возвратно.

Кроме того для возмещения материального и морального вреда полная финансовая компенсация затрат Государства на его "откорм".



Вопрос с "коалицией" - в Ватикане решен "классически", здесь нет никаких проблем.

Проблема только в одном: ВР не является в нашем случае тем органом которым она по сути является.



Отсюда место в ВР представляет собой "бизнес проект", который как ни странно не идёт в сторону качественного улучшения ситуации в стране. А получения личной выгоды путём реализации клановых вопросов.

Оказавшиеся там по сути не являются представителями избирателей, а "случайные" - коих действительно избрали, на фоне беспредела - оказываются мальчиками для бития.



Комплексный подход, исправления ситуации, может быть только по британскому аналогу.

- А в этом случае возвращаемся вновь к "первому лицу".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.