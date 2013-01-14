galex
Смысл пословицы о яблоке-яблоне, а также моего посыла совершенно иной, чем ответственность детей за родителей.
За окошком давно не СССР, чтобы любое упоминание о родителях сводить к ответственности за них.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 бер, 2018 10:09
galex
Смысл пословицы о яблоке-яблоне, а также моего посыла совершенно иной, чем ответственность детей за родителей.
За окошком давно не СССР, чтобы любое упоминание о родителях сводить к ответственности за них.
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:24
А действительно, у кого в ВРУ большинство?
Слово "кАОлиция" просьба не употреблять, ее де-факто нет.
Там и юленька, рвущаяся в презы, и Арсений со своей точкой зрения на многое.
Чтобы протолкнуть малейший вопрос, приходится торговаться.
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:44
Коалиция безусловно есть.
Но коалиция - это именно коалиция , а не монолит. И у участников коалиции есть разные взляды на некоторые вопросы. Отсюда и торг. Собственно обычное дело - в этом и смысл парламента.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:27
во все времена большинство принадлежало тем у кого больше денег и ни как иначе...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:43
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:47
посмотрите 1-ю десятку Форбс - это практически исчерпывающий список тех от кого зависит какие решения будут приняты марионетками ВРУ...
Востаннє редагувалось Тракторист в Суб 03 бер, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:30
Заменить сразу и всех - это не реально.
Со всего "бомонда", сегодня только одно "лицо" возможно в претенденты на перый пост.
Но оно никогда не выставляло свои претензии на первый пост.
На сколько я ориентируюсь по уровню представителей на форуме, для большинства его фамилия Сегодня, имела бы эффект разорвавшейся бомбы.
Остальных необходимо менять по предложенному аналогу Европой.
100 дней - результат "0" убрать без возвратно.
Кроме того для возмещения материального и морального вреда полная финансовая компенсация затрат Государства на его "откорм".
Вопрос с "коалицией" - в Ватикане решен "классически", здесь нет никаких проблем.
Проблема только в одном: ВР не является в нашем случае тем органом которым она по сути является.
Отсюда место в ВР представляет собой "бизнес проект", который как ни странно не идёт в сторону качественного улучшения ситуации в стране. А получения личной выгоды путём реализации клановых вопросов.
Оказавшиеся там по сути не являются представителями избирателей, а "случайные" - коих действительно избрали, на фоне беспредела - оказываются мальчиками для бития.
Комплексный подход, исправления ситуации, может быть только по британскому аналогу.
- А в этом случае возвращаемся вновь к "первому лицу".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 03 бер, 2018 22:39
Тепер точно не буде ніяких миротворців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:44
А вот уже начался загон "неудобных" в стойло:
Всё-таки "депутатскую неприкосновенность" необходимо официально перефразировать "В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА Украина", с обязательным юридическим сопровождением.
В таком случае "торчит" по многим пунктам вся Ваша картинка.
Словно по приказу:"Избушка, избушка, повернись к "лесу" задом, а ко мне передом"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 04 бер, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:04
О Семенченко было известно еще год назад.
Из интервью Муженко "Дню":
реклама
|