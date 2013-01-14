RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3768376937703771>
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:09

galex
Смысл пословицы о яблоке-яблоне, а также моего посыла совершенно иной, чем ответственность детей за родителей.
За окошком давно не СССР, чтобы любое упоминание о родителях сводить к ответственности за них.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19623
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:24

  detroytred написав:По консорциуму: ни один зарубежный представитель не сунется без определения критериев и фиксации на бумаге условий. Но до сих пор ничего нет. От кого зависит? --- чёткий ответ ВРУ. У кого в ВРУ большинство... Результат за окошком.

А действительно, у кого в ВРУ большинство? :wink:
Слово "кАОлиция" просьба не употреблять, ее де-факто нет.
Там и юленька, рвущаяся в презы, и Арсений со своей точкой зрения на многое.

Чтобы протолкнуть малейший вопрос, приходится торговаться.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14677
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:44

  Starikan написав:
  detroytred написав:По консорциуму: ни один зарубежный представитель не сунется без определения критериев и фиксации на бумаге условий. Но до сих пор ничего нет. От кого зависит? --- чёткий ответ ВРУ. У кого в ВРУ большинство... Результат за окошком.

А действительно, у кого в ВРУ большинство? :wink:
Слово "кАОлиция" просьба не употреблять, ее де-факто нет.
Там и юленька, рвущаяся в презы, и Арсений со своей точкой зрения на многое.

Чтобы протолкнуть малейший вопрос, приходится торговаться.


Коалиция безусловно есть.
Но коалиция - это именно коалиция , а не монолит. И у участников коалиции есть разные взляды на некоторые вопросы. Отсюда и торг. Собственно обычное дело - в этом и смысл парламента.
yarg
 
Повідомлень: 18292
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:27

  Starikan написав:А действительно, у кого в ВРУ большинство?

во все времена большинство принадлежало тем у кого больше денег и ни как иначе...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3250
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:43

  Тракторист написав:
  Starikan написав:А действительно, у кого в ВРУ большинство?

во все времена большинство принадлежало тем у кого больше денег и ни как иначе...


А у кого сейчас больше денег ?
yarg
 
Повідомлень: 18292
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:47

  yarg написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав:А действительно, у кого в ВРУ большинство?

во все времена большинство принадлежало тем у кого больше денег и ни как иначе...

А у кого сейчас больше денег ?

посмотрите 1-ю десятку Форбс - это практически исчерпывающий список тех от кого зависит какие решения будут приняты марионетками ВРУ...

Зображення
Востаннє редагувалось Тракторист в Суб 03 бер, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3250
З нами з: 06.08.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:30

Заменить сразу и всех - это не реально.
Со всего "бомонда", сегодня только одно "лицо" возможно в претенденты на перый пост.
Но оно никогда не выставляло свои претензии на первый пост.
На сколько я ориентируюсь по уровню представителей на форуме, для большинства его фамилия Сегодня, имела бы эффект разорвавшейся бомбы.

Остальных необходимо менять по предложенному аналогу Европой.
100 дней - результат "0" убрать без возвратно.
Кроме того для возмещения материального и морального вреда полная финансовая компенсация затрат Государства на его "откорм".

Вопрос с "коалицией" - в Ватикане решен "классически", здесь нет никаких проблем.
Проблема только в одном: ВР не является в нашем случае тем органом которым она по сути является.

Отсюда место в ВР представляет собой "бизнес проект", который как ни странно не идёт в сторону качественного улучшения ситуации в стране. А получения личной выгоды путём реализации клановых вопросов.
Оказавшиеся там по сути не являются представителями избирателей, а "случайные" - коих действительно избрали, на фоне беспредела - оказываются мальчиками для бития.

Комплексный подход, исправления ситуации, может быть только по британскому аналогу.
- А в этом случае возвращаемся вновь к "первому лицу".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5402
З нами з: 20.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:39

Курт Волкер заявил о необходимости расформирования ДНР и ЛНР

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/03/2018/ ... m=newsfeed

Тепер точно не буде ніяких миротворців. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 01.08.15
Подякував: 702 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:44

  Тракторист написав:
посмотрите 1-ю десятку Форбс - это практически исчерпывающий список тех от кого зависит какие решения будут приняты марионетками ВРУ...

Зображення

А вот уже начался загон "неудобных" в стойло: https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... niy/123208

Всё-таки "депутатскую неприкосновенность" необходимо официально перефразировать "В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА Украина", с обязательным юридическим сопровождением.
В таком случае "торчит" по многим пунктам вся Ваша картинка.
Словно по приказу:"Избушка, избушка, повернись к "лесу" задом, а ко мне передом"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 04 бер, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5402
З нами з: 20.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:04

  Kudrjavuy написав:А вот уже начался загон "неудобных" в стойло: https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... niy/123208

О Семенченко было известно еще год назад.
Из интервью Муженко "Дню":
9 марта, 2017
...
Могу сказать, что, например, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план сразу появился на странице в «Фейсбуке» Семена Семенченко (Гришина)...

— Вы думаете, что это было сделано преднамеренно?

— Мне хочется надеяться, что политики делали это не преднамеренно. Но откуда появился план вывода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор не известно...

https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobno ... na-ekzamen
yanyura
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 09.01.09
Подякував: 793 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3768376937703771>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4657
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.