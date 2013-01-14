Додано: Нед 04 бер, 2018 15:08

На самом деле ко многим вопросов больше, чем ответов, но по факту за всем этим стоит огромная суета.

"Отобрать и поделить" - здесь не приемлемо по определению.



Для этого и используются "информационные вбросы" - А кто владелец СМИ?

- "Картинка"



Просто разгром "Михомайдана" - лишний раз подчёркивает о бесперспективности каких либо объединений против сегодняшней ситуации. Семенченко - уперевшись, в бесполезность своего "Депутатства" и не объединившись с "нужными" остаётся в ряду аутсайдеров, но в то же время, его заслуги нельзя игнорировать.

Физически закрывается единый и радикальный путь "А.Музычко" в политике Государства. Радикального искоренения криминала от имени Государства - гражданским обществом. По причине сильного влияния РФ. Но к этому пути повернулись и США, кроме того, по моим прогнозам в течении 5-6 лет сильно радикализуется вся Европа по национальному признаку, что в свою очередь выведет на первую строку Государственных Интересов Экономику - в таком случае и заложенной сегодня политике "нас ожидают больше, чем проблемы на всех фронтах".

И к этому нужно быть готовыми Сегодня.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.