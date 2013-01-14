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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3768376937703771
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:08

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

На самом деле ко многим вопросов больше, чем ответов, но по факту за всем этим стоит огромная суета.
"Отобрать и поделить" - здесь не приемлемо по определению.

Для этого и используются "информационные вбросы" - А кто владелец СМИ?
- "Картинка"

Просто разгром "Михомайдана" - лишний раз подчёркивает о бесперспективности каких либо объединений против сегодняшней ситуации. Семенченко - уперевшись, в бесполезность своего "Депутатства" и не объединившись с "нужными" остаётся в ряду аутсайдеров, но в то же время, его заслуги нельзя игнорировать.
Физически закрывается единый и радикальный путь "А.Музычко" в политике Государства. Радикального искоренения криминала от имени Государства - гражданским обществом. По причине сильного влияния РФ. Но к этому пути повернулись и США, кроме того, по моим прогнозам в течении 5-6 лет сильно радикализуется вся Европа по национальному признаку, что в свою очередь выведет на первую строку Государственных Интересов Экономику - в таком случае и заложенной сегодня политике "нас ожидают больше, чем проблемы на всех фронтах".
И к этому нужно быть готовыми Сегодня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Физически закрывается единый и радикальный путь "А.Музычко" в политике

Долго смеялся. Какой путь ? сколотить банду и пользуясь беспомощностью милиции попытатся захватить пару земельных участков в городе ? И быть застреленым при аресте в загородном ресторане , где заседал с парой "решал" из земельной службы ?
Мощный политик.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:00

Попался комментарий эксперта газовой отрасли по недавним событиям.
Два утверждения:
1. Северному потоку2 после очередного выкаблучивания газмяса (уменьшения давления в трубе) и заявления пу о ракетах -- однозначно крышка. У противников ПП2 появились не просто козыри, от рфии отвернутся и сторонники, которые были.
2. Главный -- эксперт с цифрами показала, что мощностей по извлечению газа из хранилищ не просто вполне достаточно, а намного гораздо больше, чем было нужно для компенсации потери.
Поэтому акция *прикрути* и закупка у поляков и т.д. сейчас газа -- для эксперта, мягко говоря, крайне непонятна.

Причины возможные -- или чей-то умысел и за это нужно привлекать к ответственности и разбираться гласно, или банально в хранилищах этого газа нет и имеем натуральный обман о запасах.

По п1. вопрос уже у меня -- тоже какая-то непонятка: рфия своим этим взбрыкиванием ничего не добилась и не могла добиться, зато сама создала трудности для ПП2 (вместо сначала подписать или построить, а потом уже давить на нас и европейцев).

Очень похоже, что рфия не хочет закапывать деньги (трубы) в море)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:45

  detroytred написав: По п1. вопрос уже у меня -- тоже какая-то непонятка: рфия своим этим взбрыкиванием ничего не добилась и не могла добиться, зато сама создала трудности для ПП2 (вместо сначала подписать или построить, а потом уже давить на нас и европейцев).

Очень похоже, что рфия не хочет закапывать деньги (трубы) в море)))

А вам не кажется, что верхушка РФ - просто взбесившиеся д.е.билы?

Вспомните, как Песков мямлил, что "моего фюрера неправильно поняли".
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:46

  yarg написав:Физически закрывается единый и радикальный путь "А.Музычко" в политике

Долго смеялся. Какой путь ? сколотить банду и пользуясь беспомощностью милиции попытатся захватить пару земельных участков в городе ? И быть застреленым при аресте в загородном ресторане , где заседал с парой "решал" из земельной службы ?
Мощный политик.

Да не немножко ближе к затронутой теме:

Можно быть согласным или нет но послушать стоит. :shock:

Где одним предложением, без оглядки на всякую полит корректность от изобразил наше настоящее и будущее.(это для тех кто знаком с историей) :idea:
- За что люблю слушать все стороны и мнения. :D
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 04 бер, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:32

Старикан
Очень и очень на это похоже.
Или мы (пересичные) мало что знаем.

Второе предположение сугубо из жизненного опыта: все идиоты и деби-лы, с которыми доводилось сталкиваться, на деле совершенно не были таковыми. Просто это была самая удобная личина для мерзавцев.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:40

  Starikan написав:
  detroytred написав: По п1. вопрос уже у меня -- тоже какая-то непонятка: рфия своим этим взбрыкиванием ничего не добилась и не могла добиться, зато сама создала трудности для ПП2 (вместо сначала подписать или построить, а потом уже давить на нас и европейцев).
Очень похоже, что рфия не хочет закапывать деньги (трубы) в море)))
А вам не кажется, что верхушка РФ - просто взбесившиеся д.е.билы?
Вспомните, как Песков мямлил, что "моего фюрера неправильно поняли".
1 По тиску
Я не газовик,але скромні знання фізики, дозволяють мені припустити, що при пониженню тиску газу, для перекачування одного і того ж обєму-необхідні більші енергетичні затрати, адже перекачуються м3 , а в одному і тому ж м3 при різних тисках є різна обємна вага.
2 Ми не знаємо який повинен бути тиск в трубі на кордоні Україна-Європа.
Можливо що угода була прописана так, що отримуючи один тиск на кордоні Україна-росія , і забираючи необхідні обєми газу для власних потреб - ми приходили до законтрактованого тиску на західному кордоні , а тому опускання тиску на вході-створювало нам проблеми і змушувало запускати реверсивне прокачування з Заходу на Схід
3 Ворога не варто недооцінювати,адже путін це просто квінтесенція росії і поки 50%+1голос, будуть хотіти вЯлІчІя- завжди знайдеться політик який це бажання спробує реалізувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:45

  budivelnik написав: 3 Ворога не варто недооцінювати,адже путін це просто квінтесенція росії і поки 50%+1голос, будуть хотіти вЯлІчІя- завжди знайдеться політик який це бажання спробує реалізувати.

Да неизвестно, кто там чья квинтэссенция.
Прежде всего он - квинтэссенция КПСС/КГБ - это очевидно, он оттуда вышел.
И сумел успешно переделать народ под себя (что не снимает вины с народа). Вот уже олимпийские чемпионки ему в пояс кланяются.
Я-то вряд ли доживу, а молодые увидят реакцию рассеян на его кончину. Очень любопытно, какой она будет.
Starikan
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