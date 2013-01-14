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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3772377337743775>
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:56

  yarg написав:
  Kudrjavuy написав:detroytred
Как упоминал тракторист
- одни прикручивают и мёрзнут дома https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... -gaza.html
- Школы отключают дети дома мёрзнут https://ru.tsn.ua/ukrayina/vneplanovye- ... 18052.html
- Кто то под буржуйкой на передке греется - городами, среди степи https://dn.depo.ua/rus/kramatorsk/proku ... 0305737518
- Кто то на Мальдивах
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshen ... 46950.html
- Кто-то в Голландии прыщики давит https://censor.net.ua/news/3039926/genp ... amsterdame
- Кто то Дон Переньёном под гимн согревается.
https://ukranews.com/news/551017-ukrayn ... krayny-smy
- Кто пост прямо в министерстве принимает
https://zik.ua/ru/news/2018/03/02/shaht ... ts_1276987


Жизнь приобретает разные формы, только лица всё интереснее, И дела катятся в ....опу.
- Кто на что учился.


сколько разной заразы....

:D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11

Игнор называется))
Даже самому себе можно лгать, лишь бы прокричать *зрадофил наполовину*(какой прогресс однако)), *поверхапайки*.

Ладно раньше был набор цифр, табличка и хоть непривязанный к ним вывод, а теперь, когда и связать-то трудно, то просто - какая-то якобы *правильна видповидь*.


Табличка никоим боком не опровергает наличие мощностей более 200 млн.кубов в сутки по извлечению из хранилищ.
А не 115, как отчитывается НГ.
И на что указал не поверххапайка, а эксперт газовой отрасли.

Это только поверхапайки могут опровергать сей факт табличками и усиливать ярлыками зрадофилов и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:18

Шановні суб’єкти декларування!

Дорогі жінки, Національне агентство вітає Вас із прийдешнім святом весни та краси!

І нагадує: якщо Ваш коханий подарує Вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: «Доходи, у тому числі подарунки».

Якщо Вам пощастило ще більше і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за Вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у Вашому майновому стані до 18 березня.

Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував Вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 грн, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі «Цінне рухоме майно» декларації.

Бажаємо вам дорогих подарунків!
Особливо – дорогих серцю!


https://www.facebook.com/NAZKgov/videos ... 982737119/ :mrgreen:
Заработная плата председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак в феврале составила 128,6 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.
Оклад Корчак составил 44,7 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 22,3 тыс. гривен и надбавка за интенсивность труда - 44,7 тыс. гривен.


https://ukranews.com/news/550974-korcha ... 30-tys-grn

:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:32

yarg
От демагогического приёма (утрирования - *зрада*) реальность за окошком (факты), как следствие действий можновладцив, не исчезнет.


Прикол в том, что сами вскрывающие-поднимающие эти факты ни слова не говорят О ЗРАДЕ, но демагоги (демагоги -- потому что утрируют, используют данный демагогический прием) их почему-то))) называют зрадофилами, указывающими на зраду.

Какая зрада-то?
Банальная всё та же политика второстепенного отношения к интересам населения, державы-общества.
На первом месте - личная власть и все дивиденды от неё.

Зрадити эти можновладци могут лишь самих себя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:37

  lapay написав:
Курт Волкер заявил о необходимости расформирования ДНР и ЛНР

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/03/2018/ ... m=newsfeed

Тепер точно не буде ніяких миротворців. :)


Это очень интересное заявление. Уже месяц стоит сплошная радость - то ихтамнеты в Сирии, то коксомука в Аргентине, то вундерваффе в пынепослании, то Газпром, то вот это...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:45

Табличка никоим боком не опровергает наличие мощностей более 200 млн.кубов в сутки по извлечению из хранилищ.
Поверхапайко-такий поверххапайко...
Табличка 2009 року показує
Дата___вхід в Україну____вихід з України___підьом з сховищ____споживання
01.Січ _____407_____________304______________128_______________231
02.Січ _____311_____________301______________188______________198
03.Січ _____294_____________268______________186______________212
04.Січ _____294_____________247______________187______________234
05.Січ _____316_____________254______________198______________260
що крім підьома 128-198 млн м3 за добу , було отримано додатково з експортної труби (103+10+26+47+62)/5=50 млн м3 в добу
Ми ж заявили що нам не вистарчає 20 млн м3 в добу і при цьому як я розумію не випадково росіянами був прикручений вентиль на мінус20% тиску, щоб ми не змогли з експортної щось добрати...

То як і далі зраду розганяти будете, чи підете арифметику з логікою оновите?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:абличка никоим боком не опровергает наличие мощностей более 200 млн.кубов в сутки по извлечению из хранилищ.
А не 115, как отчитывается НГ.
И на что указал не поверххапайка, а эксперт газовой отрасли.

Максимальна потужність відбору газу із сховищ - 250 млн кубів на добу.
Від самого ранку 2 березня керівництво Нафтогазу, президент України та інші можновладці закликали українців зменшити споживання газу. Це дозволить зменшити добову потребу приблизно на 30 мільйонів кубометрів. Під час холодів Україна споживає приблизно 200 мільйонів кубометрів газу, зі сховищ можна взяти 115-120 мільйонів, власний видобуток — близько 57 мільйонів.

Крім власних потреб, треба ще забезпечувати транзит, який може бути і 250 млн, а тиск нижче контрактного на 20%. Крім того, частина сховищ може бути в аренді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:28

Во как неймется-то))
И указание на игнор не преграда..

То, что Украина дополнительно берет из трубы для власного споживання видно и известно без табличек.

Поверххапайку главное привести табличку и прокричать что-то о логике и арифметике, а также о ярлычке не забыть.

Это само собой, что при прикручивании давления мы из трубы можем взять меньше.
Для этого его и понизили нам!

Но вот почему мы не повысили объём извлечения из наших хранилищ?!!!!!
Когда мощности позволяют повысить даже до 250 млн. кубов, как отписал lapay.
До 250!!!!

А мы отбираем 115 млн. кубов.
115!!!
И никакая табличка не даёт ответа на этот вопрос.

Абсолютно не даёт.
Поэтому поверхапако и ограничивается, как обычно, аргументом в виде табличек-цифр и не вытекающим из них выводом.
А для усиления ярлычки и зрадофилия))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:А мы отбираем 115 млн. кубов.
115!!!
И никакая табличка не даёт ответа на этот вопрос.

115 для своїх потреб, я ж дав цитату, а ще треба додати на експорт більше 50 млн, тому не має тут гігантської зради, може, маленька. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40

То, что Украина дополнительно берет из трубы для власного споживання видно и известно без табличек.
Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково збреше
1 Табличка за 2009 рік , тому Україна брала тоді, але ніде не написано що брала тепер
2 Табличка за січень 2009 року порказує що тоді Україна споживала практично стільки ж,скільки споживає тепер
3 Табличка за 2009 і зниження тиску в трубі на 20% на вході- не дає права стверджувати .але дає право припустити,що це було зроблено саме для того щоб Україна не змогла щось взяти з транзитної труби
4 Заява про зниження на 20% тиску на вході - дає право припускати,що для перекачування на одиницю перекачування газу під нижчим тиском. витрачається на 5-15% більше газу ніж витрачається на одиницю перекачування під високим тиском
5 Зниження тиску на 20% на вході, по відсотках дивним чином співпадає з рішенням арбітражу в якому ми повинні вибрати не менше 4 млрд, але ці 4 млрд це
4 млрд=5 млрд х (100-20%)
Як я розумію ці відсотки- це десь зашито в діючому договорі на форс-мажор
6 Рішення Газпрому про не постачання нам газу , у звязку з не підписанням додаткового договору - не що інше ніж зачіпка, при чому юридично захищена, адже в договорі є про це положення
Наші ссилки на те що у випадку не підписання додаткового договору діють правила які підписані в додатковому договорі попереднього періоду - юридично вірні,але жодним чином не змушують Газпром їх виконувати, бо як я розумію там не написано що у випадку коли 8 періодів додаткові угоди не підписувались , то буде діяти остання підписана угода ( а не попереднього періоду)
Адже остання підписана і угода попереднього періоду- це не тотожні твердження.

Звідси видно , що Нафтогазу протистоїть сильний і коварний супротивник, але поки що ми перемагаємо ,а раз так і керівництво може буте нагороджене і населення похвалене- всі діяли як одна команда.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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