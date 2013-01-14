Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40

То, что Украина дополнительно берет из трубы для власного споживання видно и известно без табличек.

20%

Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково збреше1 Табличка за 2009 рік , тому Україна брала тоді, але ніде не написано що брала тепер2 Табличка за січень 2009 року порказує що тоді Україна споживала практично стільки ж,скільки споживає тепер3 Табличка за 2009 і зниження тиску в трубі на 20% на вході- не дає права стверджувати .але дає право припустити,що це було зроблено саме для того щоб Україна не змогла щось взяти з транзитної труби4 Заява про зниження на 20% тиску на вході - дає право припускати,що для перекачування на одиницю перекачування газу під нижчим тиском. витрачається на 5-15% більше газу ніж витрачається на одиницю перекачування під високим тиском5 Зниження тиску на 20% на вході, по відсотках дивним чином співпадає з рішенням арбітражу в якому ми повинні вибрати не менше 4 млрд, але ці 4 млрд це4 млрд=5 млрд х (100-Як я розумію ці відсотки- це десь зашито в діючому договорі на форс-мажор6 Рішення Газпрому про не постачання нам газу , у звязку з не підписанням додаткового договору - не що інше ніж зачіпка, при чому юридично захищена, адже в договорі є про це положенняНаші ссилки на те що у випадку не підписання додаткового договору діють правила які підписані в додатковому договорі попереднього періоду - юридично вірні,але жодним чином не змушують Газпром їх виконувати, бо як я розумію там не написано що у випадку коли 8 періодів додаткові угоди не підписувались , то буде діяти остання підписана угода ( а не попереднього періоду)Адже остання підписана і угода попереднього періоду- це не тотожні твердження.Звідси видно , що Нафтогазу протистоїть сильний і коварний супротивник, але поки що ми перемагаємо ,а раз так і керівництво може буте нагороджене і населення похвалене- всі діяли як одна команда.