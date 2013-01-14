Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:акуенновысокой з/п для выполнения своей работы уже не достаточно????
А що Державні нагороди мають привязку до зарплати? Чи державну нагороду можна призначати тільки бомжам без зарплати?
Уряд наніс черговий удар по топ-менеджеру НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Кабмін забракував отриманий проект фінансового плану компанії на 2018 рік. Причин для такого бойкоту декілька. Перша: Коболєва звинуватили у намаганні «протягти» через урядові структури непомірно високі витрати на утримання НАКу – лише біля 2,2 млрд грн у рік на оплату праці. А це майже у шість разів більше, ніж, наприклад, три роки тому. Проект фінплану передбачав підвищення середньої зарплати працівників київського офісу до 156 тис. грн на місяць, а це вдвічі більше, ніж навіть у 2017-му. Виплати лише керівництву мали скласти рекордні 720 млн грн. Проте навіть не ці цифри стали причиною клінчу у стосунках керівництва уряду з Андрієм Коболєвим. Прем’єра Володимира Гройсмана найбільше дратує намагання топ-менеджера «Нафтогазу» залишити в управлінні компанії газотранспортну систему («Укртрансгаз»), щорічний дохід якої від транзиту російського газу в Європу складає $2,5-3 млрд. У разі втрати контролю над цією «перлиною», керівників «Нафтогазу» відразу б позбавили приводів хизуватися високими доходами компанії і отримувати у зв’язку з цим захмарні бонуси. .......лише заробітна плата чотирьох членів правління та шістьох директорів напрямків разом із додатковими преміями сягнула за 2016 рік майже 87 мільйонів гривень, тепер ці виплати запропоновано підняти в рази.
......... усвідомлюючи неплатоспроможність споживачів газу, в проекті фінплану менеджмент компанії чесно передбачає зростання заборгованості за реалізований газ на 55,8 млрд грн!
-на послуги зовнішніх радників заплановані витрати на суму майже 352 млн грн ($12 млн) -консультаційні та інформаційні послуги (очевидно, сюди входить масштабний піар «досягнень» менеджменту компанії) – 64,6 млн грн (у 2017 - 28,1 млн) -бонуси керівництву заплановано на суму 720 млн. грн, -витрати на фінансові та антикорупційні розслідування - 43,3 млн. грн.
У 2018 році «Нафтогаз» планує видобути 28 млн кубометрів газу. Капітальні інвестиції заплановані на 2,2 млрд грн, з яких 1,4 млрд - на пошуково-розвідувальне буріння. Тут доцільно нагадати, що заплановані адміністративні витрати (3,9 млрд грн) майже удвічі перевищують капітальні інвестиції!
Присоединяюсь к требованию выписать товарищам премию.
layer80 написав:Присоединяюсь к требованию выписать товарищам премию.
По-моему уже выписали, в размере годового оклада некоторым ТОПам, задействованным в великой победе. Возможно перепадет и рядовым сотрудникам, согласитесь секретарша в Нафтогазе с окладом в 50 тысяч гривен, может почувствовать себя ущербной в такой ситуации, без премии.Как забавно конвергируют подобные структуры в славянских странах. Вспомнилась песня Феди Чистякова, бывшего солиста группы Ноль: Уборщица из Газпрома - ты женщина моей мечты )))
layer80 написав:Присоединяюсь к требованию выписать товарищам премию.
По-моему уже выписали, в размере годового оклада некоторым ТОПам, задействованным в великой победе. Возможно перепадет и рядовым сотрудникам, согласитесь секретарша в Нафтогазе с окладом в 50 тысяч гривен, может почувствовать себя ущербной в такой ситуации, без премии.Как забавно конвергируют подобные структуры в славянских странах. Вспомнилась песня Феди Чистякова, бывшего солиста группы Ноль: Уборщица из Газпрома - ты женщина моей мечты )))
боюсь премии превысят размер возможных плюшек от газпрома.... хоть бы не ширились ряды, желающих приобщиться. с таким то размахом, с таким подходом, по-государственному бережливо и скромно. и действительно, так всё напоминает соседей
Выиграть суд у газпрома - это хорошо, очень хорошо. Всяко лучше, чем проиграть. Но это как обещание жениться. Вроде как приятно, а перспективы смутные. Может я сильно ошибаюсь, но раздавать медальки до логического завершения тяжбы, рановато. Да и основная задача всяких менегеров - это не суды, а хозяйственная деятельность, которая просрана вхлам. (премии пусть юристы получают, они реально заработали). Добыча 2017 несколько ниже добычи 2013(понятно, что Крым отпал), но за 3 года можно было хоть че-нить сделать, если уж все орут про мега-запасы газа.
detroytred написав:По п1. вопрос уже у меня -- тоже какая-то непонятка: рфия своим этим взбрыкиванием ничего не добилась и не могла добиться, зато сама создала трудности для ПП2 (вместо сначала подписать или построить, а потом уже давить на нас и европейцев).
Очень похоже, что рфия не хочет закапывать деньги (трубы) в море)))
Всё совсем наоборот. Для Европы особой альтернативы российскому газу в плане цены не предвидится. Другой вопрос - его доставка. Здесь два варианта: украинская ГТС, или же обходные "потоки". Консорциум на базе украинской ГТС - более экономически оправдан. Но он ставит Европу в зависимость от прямо скажем непростых в последнее время отношений Украины и РФ. А "потоки", как вот ПП2 - эту зависимость снимают. Даже в случае полномасштабной горячей войны между РФ и Украиной газоснабжению ЕС в таком случае ничего не угрожает. При этом газовая зависимость Европы от РФ остается на том же уровне, не зависимо от того, качается российский газ через Украину или в обход.