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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3777377837793780
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:23

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:И с этими тарифами наши электрики цветут и пахнут и еще в Форбсе наверх потихоньку двигаются. Хотелось бы и им здесь какой-нибудь Роттердам+ замутить. Но наверное считают, что добра от добра не ищут и так всё удачно прёт.

Уже нашли...
Облэнерго запланировали повышение тарифов из-за RAB-тарифов - СМИ
Согласно расчетам компаний (Прикарпатье-, Сумы-, Чернигиовобленерго) следующие изменения приведут к росту розничных тарифов для конечных потребителей 2 класса на треть, а на Черниговщине тариф вырастет в полтора раза и для 1 класса потребителей

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/15/634112/

Миллиарды из воздуха. Сколько олигархи заработают на RAB-тарифах
http://biz.liga.net/all/tek/stati/37255 ... rifakh.htm
......, владельцы облэнерго получат 12,5% годовых от размера регуляторной базы активов своей компании. Это десятки миллиардов гривень, которые будут изъяты у потребителей за счет повышения цен на электроэнергию. Один из участников энергорынка предоставил LIGA.net данные об оценке активов большинства энергокомпаний. На основе этих данных LIGA.net рассчитала, сколько дополнительно получат владельцы облэнерго после того, как новая норма вступила в силу
В 2015 году НКРЭКУ предлагал ввести доходность 5% на старую базу активов и 14,79% на новые активы. Спустя несколько лет цифры поменялись. В июле 2017 года регулятор опубликовал новый порядок формирования стимулирующего тарифообразования, с доходностью облэнерго 12,5% как на новую, так и на старую базу активов.

Это означает, что владельцы облэнерго буду ежегодно получать 12,5% годовых от объема активов, которые были созданы в предыдущие годы. Проще говоря, потребитель будет платить дополнительно только за то, что облэнерго уже существуют.


Для этого акционерам облэнерго, не надо ничего делать - только предоставить оценку регулятору.

Издание подсчитало, что больше всего получит группа VS Energy россиян Воеводина, Гинера, Бабакова и Шаповалова - 7,688 млрд грн в год.

ДТЭК Рината Ахметова может рассчитывать на 3,088 млрд грн.

Константин Григоришин - 2,713 млрд грн.

Игорь Коломойский и братья Суркисы - по 1,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно.

Еще две компании - Волынь- и Закарпатьеоблэнерго - связывают с Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, но по этим энергокомпаниям отсутствует информация.

Данные представлены без учета миноритарных пакетов.

RAB тарифы для RAB-людей
layer80
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

И еще немного треша и угара:

....А прибылей там будет немало, ведь убив стимулы для развития, НКРЭКУ все-таки не обидел владельцев наших облэнерго. Предложил им ренту, которую они ежегодно будут получать от активов, которые уже есть на балансе. Ренту в размере 12,5% ​​годовых, которую все потребители будут платить только за то, что у нас есть облэнерго. Рента эта будет начисляться на определенную "базу активов", размер которой настолько неприлично велик, что его упорно не показывают общественности....
Несправедливость можно проиллюстрировать на примере Днепрооблэнерго (контролирующий собственник ДТЭК Рината Ахметова). Эта компания была приватизирована в 2012 году за 1,32 млрд грн (в расчете на 100% акций). Согласно информации народного депутата Льва Пидлесецкого, база активов (сумма, на которую будут начислять ежегодную ренту в 12,5%) составляет около 12 млрд гривен. Это означает, что после введения "стимулирующего регулирования", владелец компании на ровном месте будет получать ежегодную прибыль около 1,5 млрд грн. То есть, каждый год он будет получать больше, чем однажды заплатил за эту компанию в ходе приватизации
http://biz.liga.net/all/tek/opinion/370 ... energo.htm
Вообще, хорошо, что эта ситуация так подробно освещена в СМИ: и 1+1, и Интер, и "Украина" - все слились в едином порыве донести информацию в уши украинцев. И наконец-то перестали обсасывать рыбку.
хотя я ТВ особо не смотрю, мож че пропустил.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:46

  layer80 написав:Вообще, хорошо, что эта ситуация так подробно освещена в СМИ: и 1+1, и Интер, и "Украина" - все слились в едином порыве донести информацию в уши украинцев. И наконец-то перестали обсасывать рыбку.
хотя я ТВ особо не смотрю, мож че пропустил.


тут вот что....
у "нашей" ылиты выработался стойкий иммунитет ко всяческим скандалам, расследованиям и тд.
реакции на это в абсолютном большинстве 0
рычаги воздействия, наказания за это, практически, отсутствуют
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:54

  19yuriy91 написав:
  layer80 написав:Вообще, хорошо, что эта ситуация так подробно освещена в СМИ: и 1+1, и Интер, и "Украина" - все слились в едином порыве донести информацию в уши украинцев. И наконец-то перестали обсасывать рыбку.
хотя я ТВ особо не смотрю, мож че пропустил.


тут вот что....
у "нашей" ылиты выработался стойкий иммунитет ко всяческим скандалам, расследованиям и тд.
реакции на это в абсолютном большинстве 0
рычаги воздействия, наказания за это, практически, отсутствуют


у народа точно такой же иммунитет.
море зрад и фейков уже надоело. Один эксперт сегодня говорит - "ужас" , другой завтра напишет -" фигня а не ужас". А третий вообще напишет что этих тарифов в природе нет.
Все эти скандалы и расследование давно приелись. Кризис доверия в чистом виде.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:11

  yarg написав:у народа точно такой же иммунитет.
море зрад и фейков уже надоело. Один эксперт сегодня говорит - "ужас" , другой завтра напишет -" фигня а не ужас". А третий вообще напишет что этих тарифов в природе нет.
Все эти скандалы и расследование давно приелись. Кризис доверия в чистом виде.

Меня поражает Ваше физическое нежелание делать системные выводы.
Для этих целей откопал даже весьма контроаргументы действительности, и всё равно - "0"
Хотя смею заметить это от ограниченного контингента "далёких", по сути не представляющих физически размера всей системы уничтожения Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:05

Как такое может быть?))

Расследование *Схемы*: полудержавна Укрнафта, проводившая разведку крупнейшего газового месторождения на Полтавщине, и предлагавшая за лицензию уже добычи на нем газа 45 млн. грн., получает кукишь.

Лицензию без конкурса отдают частной фирмочке, недавно возникшей (и в 2012-Ом имевшем уставной капитал 4 тыс. грн.)), отдают лицензию за менее 4 млн. грн.

Ну и само собой ниточки фирмы ведут к офшорке и члену Верховного суда, члену избирательного штаба нетрудно догадаться кого)))

Коррупция..
detroytred
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  #<1 ... 3777377837793780
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