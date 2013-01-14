Додано: Сер 07 бер, 2018 12:31

1,32 млрд грн

база активов (сумма, на которую будут начислять ежегодную ренту в 12,5%) составляет около 12 млрд гривен

больше, чем однажды заплатил за эту компанию в ходе приватизации

И еще немного треша и угара:....А прибылей там будет немало, ведь убив стимулы для развития, НКРЭКУ все-таки не обидел владельцев наших облэнерго. Предложил им ренту, которую они ежегодно будут получать от активов, которые уже есть на балансе. Ренту в размере 12,5% ​​годовых, которую все потребители будут платить только за то, что у нас есть облэнерго. Рента эта будет начисляться на определенную "базу активов", размер которой настолько неприлично велик, что его упорно не показывают общественности....Несправедливость можно проиллюстрировать на примере Днепрооблэнерго (контролирующий собственник ДТЭК Рината Ахметова).Вообще, хорошо, что эта ситуация так подробно освещена в СМИ: и 1+1, и Интер, и "Украина" - все слились в едином порыве донести информацию в уши украинцев. И наконец-то перестали обсасывать рыбку.хотя я ТВ особо не смотрю, мож че пропустил.