Додано: Чет 08 бер, 2018 11:24

pesikot написав: А меня поражает то, что вы лепите сюда длинные посты конспирологии и называете это "системный анализ".

Вы давно извратили и слово "системный", и слово "анализ"

Оденьте шапочку из фольги и успокойтесь. Или не пропускайте приём галоперидола А меня поражает то, что вы лепите сюда длинные посты конспирологии и называете это "системный анализ".Вы давно извратили и слово "системный", и слово "анализ"Оденьте шапочку из фольги и успокойтесь. Или не пропускайте приём галоперидола

"В чужих руках и ... толще"А теперь окунитесь в гущу событий.Может кто то из Вас думает, что после обсуждения здесь исчезли проблемы?В рамках Правового поля в Украине "делать нечего", не по причине..., а как раз по указанной Вами причине.Формула которой была озвучена до распада СССР. И ей жестко при участии "Геббельса" придерживаются со всех сторон. Это есть метод управления к сожалению применяемый на большинстве территорий бывшего СССР. Майдан дал вероятность восстановления Правового общества в Украине. Криминал метался по всему миру вывозя награбленное, к примеру для Новой Зеландии, Турции,... - это стало временем становления на Международной Арене(именно вливания тех средств). Но уже сегодня можно смело заявить, что это был большой блеф - всё загнали на свои места и "рабов, что называется в стойло". Попытки в правовом поле отбирать заработанное за границами Украины в виде "налога" приведёт в отказе основными производителями от гражданства Украины. В свою очередь это упростит Задачу реализации плодородных земель Украины. "Маленький междоусобчик" между кукловодами с Питера и Днепра выразившейся в Крым и Донбасс - помог взять под присягу всех идейных Патриотов. И за их спинами форсировать "приватизацию" - к сожалению по советским меркам "в гавне" оказываются все, кто хоть сколько то отдаёт во имя Украины.В выиграше тот, кто работает на ликвидацию Украины - населения, территории, национальных платёжных средств, доверия к институтам государственной власти, Экономики,...Отсюда отсчитывайте: каков результат воздействия на Украину от всего происходящего.А Украина - это и Крым, и оккупированный Донбасс, и Львовщина, и Закарпатье, Одесщина, и Луцкая область....