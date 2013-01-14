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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3778377937803781
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:37

  layer80 написав:Вообще, че за фигня? В теме собрались одни зрадофилы, ольгинцы и прочий сброд. И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что, нееекоторые тааайно посещают канал Шария....


Фуу. Ну Шарий - это дно.
Постановочые видео о том как "голодающие киевляне питаются из мусорных баков" с последующим разоблаченией "кровавой хунты, которая довела народ"... И кто-то же это смотрит...
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:45

  layer80 написав:То есть, наиболее доходная компания Украины не платит налога на прибыль, выводит все прибыли заграницу и там платит основную массу налогов. И именно эта компания является лидером по получению дотаций ", - подчеркивает Дмитрий Денков.

Де зареєстрована, там і платить. Ми ж хотіли іноземних інвестицій - от вони і є, кіпрські, люксембуржські, панамські, і т.д.
Закон треба міняти, щоб, принаймі, не давати дотації таким хитродупим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:24

  pesikot написав:А меня поражает то, что вы лепите сюда длинные посты конспирологии и называете это "системный анализ".
Вы давно извратили и слово "системный", и слово "анализ"
Оденьте шапочку из фольги и успокойтесь. Или не пропускайте приём галоперидола

:D
"В чужих руках и ... толще"
А теперь окунитесь в гущу событий.
Может кто то из Вас думает, что после обсуждения здесь исчезли проблемы?
В рамках Правового поля в Украине "делать нечего", не по причине..., а как раз по указанной Вами причине.
Формула которой была озвучена до распада СССР. И ей жестко при участии "Геббельса" придерживаются со всех сторон. Это есть метод управления к сожалению применяемый на большинстве территорий бывшего СССР. Майдан дал вероятность восстановления Правового общества в Украине. Криминал метался по всему миру вывозя награбленное, к примеру для Новой Зеландии, Турции,... - это стало временем становления на Международной Арене(именно вливания тех средств). Но уже сегодня можно смело заявить, что это был большой блеф - всё загнали на свои места и "рабов, что называется в стойло". Попытки в правовом поле отбирать заработанное за границами Украины в виде "налога" приведёт в отказе основными производителями от гражданства Украины. В свою очередь это упростит Задачу реализации плодородных земель Украины. "Маленький междоусобчик" между кукловодами с Питера и Днепра выразившейся в Крым и Донбасс - помог взять под присягу всех идейных Патриотов. И за их спинами форсировать "приватизацию" - к сожалению по советским меркам "в гавне" оказываются все, кто хоть сколько то отдаёт во имя Украины.
В выиграше тот, кто работает на ликвидацию Украины - населения, территории, национальных платёжных средств, доверия к институтам государственной власти, Экономики,...

Отсюда отсчитывайте: каков результат воздействия на Украину от всего происходящего.
А Украина - это и Крым, и оккупированный Донбасс, и Львовщина, и Закарпатье, Одесщина, и Луцкая область....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:32

Голова Верховної Ради Андрій Парубій провів зустріч з депутатом Сеймасу Литовської Республіки, колишнім Прем’єр-міністром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи Європейського плану для України – фінансового плану для економічного розвитку і підтримки реформ в України.
За слова Андріюса Кубілюса, Європейський план для України – цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований.
«Парламентарі та урядовці України та Литви докладають всіх зусиль, щоб цей план був презентований і обговорений лідерами країн Великої сімки вже під час чергового саміту G7 влітку 2018 року», - зазначив Андрюс Кубілюс.


http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/155402.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 11:35

  lapay написав:
  layer80 написав:То есть, наиболее доходная компания Украины не платит налога на прибыль, выводит все прибыли заграницу и там платит основную массу налогов. И именно эта компания является лидером по получению дотаций ", - подчеркивает Дмитрий Денков.

Де зареєстрована, там і платить. Ми ж хотіли іноземних інвестицій - от вони і є, кіпрські, люксембуржські, панамські, і т.д.
Закон треба міняти, щоб, принаймі, не давати дотації таким хитродупим.


вот, вроде, и понятно, что делать нужно.
всё ясно, как божий день.
но решения принимаются, идущие вразрез с логикой. ПАРАДОКС, да и только. :(
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Де зареєстрована, там і платить.

А дотации получает в Украине. Хороший бизнес-план.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  layer80 написав:А дотации получает в Украине. Хороший бизнес-план.

Він хоч робочі місця створює, а не просто живе за рахунок повернення липового ПДВ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:48

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Він хоч робочі місця створює, а не просто живе за рахунок повернення липового ПДВ.

"Хай є...ть, аби не били"
Удивительным образом, негры на плантации, никак не мешают получать липовые возвраты ПДВ и дотации.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:52

  layer80 написав:
  lapay написав:Він хоч робочі місця створює, а не просто живе за рахунок повернення липового ПДВ.
"Хай є...ть, аби не били"
Удивительным образом, негры на плантации, никак не мешают получать липовые возвраты ПДВ и дотации.
А можете дати в розрізі всі рухи коштів Косюка
Виручка
Фонд оплати праці
Прибутковий податок
Збільшення/зменшення вкладень в бізнес...
Адже3,3 млнрд грн , можна повернути тільки в тому випадку коли ти 20 млрд вклав у покупку товарів/послуг у платників ПДВ України
Так що баєчка про великого злодія, в одну мить може перетворитись в оповідання про розвиток корпорації.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:57

  layer80 написав:
  lapay написав:Він хоч робочі місця створює, а не просто живе за рахунок повернення липового ПДВ.

"Хай є...ть, аби не били"
Удивительным образом, негры на плантации, никак не мешают получать липовые возвраты ПДВ и дотации.


ситуация с Косюком уже обсуждалась в специальной теме, как и данная статья Денкова, от которой несколько попахивает заказухой и явственно веет манипуляцией. чисто математически возврат пдв не может получиться больше, чем выплачен, а разница получается потому что автор умалчивает о некоторых цифрах, например о том, что покупая корм для птицы, предприятие платит в т.ч. и ПДВ, вложенное в его цену. потому что общий ПДВ за конечный товар равен сумме всех добавочных стоимостей, вложенных в его создание от начала и до конца.

помимо рабочих мест, приход валюты за экспорт это еще и поддержка курса.
galex
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