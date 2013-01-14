Додано: Чет 08 бер, 2018 22:33

19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: ожирение можно "нагулять", сидя на одной картошке, хлебе и макаронах и никоим образом не свидетельствует, что все обладатели "солидных" животов с жиру бесятся. ожирение можно "нагулять", сидя на одной картошке, хлебе и макаронах и никоим образом не свидетельствует, что все обладатели "солидных" животов с жиру бесятся. Ознаки ожиріння не можна нагнати голодаючи , тому по барабану, яким чином Ви ожиріння нагнали (крім випадків захворювання) ікрою чи хлібом - сам стан ожиріння свідчить про малорухливий образ життя з надлишковим споживанням калорій

А якщо Вам вдається навіть дупу не піднімати і при цьому мати можливість переїдати(нехай навіть пісну картоплю) - то це свідчить про те , що в державі не так все зле , якщо навіть ліниві-жирні. Ознаки ожиріння не можна нагнати голодаючи , тому по барабану, яким чином Ви ожиріння нагнали (крім випадків захворювання) ікрою чи хлібом - сам стан ожиріння свідчить про малорухливий образ життя з надлишковим споживанням калорійА якщо Вам вдається навіть дупу не піднімати і при цьому мати можливість переїдати(нехай навіть пісну картоплю) - то це свідчить про те , що в державі не так все зле , якщо навіть ліниві-жирні. та то понятно, шо если народ от пуза жрёт картоху с хлебом - это достижение, в самом деле - не траву ведь та то понятно, шо если народ от пуза жрёт картоху с хлебом - это достижение, в самом деле - не траву ведь

Від трави - ожиріння не буває.Ви будете пухлі від голоду, але при цьому рівень підшкіного жиру у вас буде наближатись до нуля, і весь ваш скелет буде видно без ренгену.Коли я роблю припущення щоЯкість життя для організму-напряму можна визначити по середній тривалості життя організмів в певній державі.Ви зі мною не погоджуєтесь , бо виходить що якість життя в Україні приблизно=80% якості життя в ШвейцаріїЯкщо я кажу , що ожиріння , особливо великої частки населення свідчить про те що в населення є варіанти впливу на власне життя не чекаючи поки якесь ноу-хау зробить влада- Ви знову не погоджуєтесь...То з чим Ви хочете погодитись?З тим що продуктивність нашої праців(в економічному виразі) - низькаА в затратах калорій на одиницю виготовленої продукції - високаІ що цей параметр найлегше змінити в мікро економіці(особа-сімя) , ніж в макроекономіці(держава)Я б пропонував створити якийсь параметр ефективності влади.І по цим параметрам всі влади світу поділив би на погану-нормальну-хорошуЯкщо населення, живе в закритій від світу країні.голодає, з середньою тривалістю життя в 50 років-ці влади поганіЯкщо населення стоїть в чергах за продуктами , але тривалість життя 60 років - це нормальноЯкщо населення має можливість вільного пересування між різними державами, має ознаки ожиріння і середню тривалість більше 60 років - така влада хороша.А от наскільки хороша Держава- крім влади залежить і від населення.