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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 бер, 2018 22:33
19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
ожирение можно "нагулять", сидя на одной картошке, хлебе и макаронах и никоим образом не свидетельствует, что все обладатели "солидных" животов с жиру бесятся.
Ознаки ожиріння не можна нагнати голодаючи , тому по барабану, яким чином Ви ожиріння нагнали (крім випадків захворювання) ікрою чи хлібом - сам стан ожиріння свідчить про малорухливий образ життя з надлишковим споживанням калорій
А якщо Вам вдається навіть дупу не піднімати і при цьому мати можливість переїдати(нехай навіть пісну картоплю) - то це свідчить про те , що в державі не так все зле , якщо навіть ліниві-жирні.
та то понятно, шо если народ от пуза жрёт картоху с хлебом - это достижение, в самом деле - не траву ведь
Від трави - ожиріння не буває.Ви будете пухлі від голоду, але при цьому рівень підшкіного жиру у вас буде наближатись до нуля, і весь ваш скелет буде видно без ренгену.
Коли я роблю припущення що
Якість життя для організму-напряму можна визначити по середній тривалості життя організмів в певній державі.
Ви зі мною не погоджуєтесь , бо виходить що якість життя в Україні приблизно=80% якості життя в Швейцарії
Якщо я кажу , що ожиріння , особливо великої частки населення свідчить про те що в населення є варіанти впливу на власне життя не чекаючи поки якесь ноу-хау зробить влада- Ви знову не погоджуєтесь...
То з чим Ви хочете погодитись?
З тим що продуктивність нашої праців(в економічному виразі) - низька
А в затратах калорій на одиницю виготовленої продукції - висока
І що цей параметр найлегше змінити в мікро економіці(особа-сімя) , ніж в макроекономіці(держава)
Я б пропонував створити якийсь параметр ефективності влади.
І по цим параметрам всі влади світу поділив би на погану-нормальну-хорошу
Якщо населення, живе в закритій від світу країні.голодає, з середньою тривалістю життя в 50 років-ці влади погані
Якщо населення стоїть в чергах за продуктами , але тривалість життя 60 років - це нормально
Якщо населення має можливість вільного пересування між різними державами, має ознаки ожиріння і середню тривалість більше 60 років - така влада хороша.
А от наскільки хороша Держава- крім влади залежить і від населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:41
budivelnik написав:
Давай розганяй зраду...
Коли Янукович втікав - війна була?
А коли газовий контракт підписувався - де був Ющенко
А Кравчук не роздерибанив Торговий флот
Тому
З вовками жити - по вовчи вити.
Якщо ти ідеальний-то вдягай білі тапочки і в рай
Коли ж не ідеальний, то покращуй себе виковирюючи колоди з власних очей,а не вишукуючи пісчинки в чужих.
Нееее понял...
Я флот не дерибанил, контракты не подписывал и НЕ хочу ни жить с волками, а тем более с ними выть.
budivelnik написав:
А побачити різницю між
70% населення має ознаки ожиріння
і
20% страждають від ожиріння
Ти можеш побачити?
Хм, только 10% худеньких остается?
И если есть признаки ожирения, есть ли само ожирение? Или бывает ли ожирение без признаков ожирения? И есть ли ссылка на 70%? (интервью министра соцполитики не предлагать)
budivelnik написав:
А сперичатись коли було краще в 2010-2013 чи зараз
Я б тобі не радив
Кокретній особі,яка сиділа на потоці і призначала на всі найвищі посади в державі російських підданих+тим хто спав і бачив себе під педерацією - звичайно що було краще
Ті ж хто розумів куди все рухається і переживав за майбутнє своїх дітей(бо не хотів щоб в майбутньому , так як сьогодні діти кримчан) його діти стали гарматним мясом в Сірії ....) явно було гірше.
Тому для перекотиполів.яким добре там де їх годують і погано там де змушують самим себе годувати - ясно що було краще тоді.
Мені краще зараз , бо хоч мої діти призивного віку , але я надіюсь що за внуків вже переживати не прийдеться.
Вы идеальный оппонент для дискуссии
Затеяли рассуждения, когда было жить хуже-лучше, а мне не советуете
норм.
Про среднюю зп слышали?, ну то таке.
За русских в Сирии переживаете?
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layer80
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:47
layer80 написав:
Про среднюю зп слышали?, ну то таке.
За русских в Сирии переживаете?
Я чув про мінімальну.
Станом на сьогодні вона найвища.
Про дурнів які після обробки зобмоящиком скрєпи за 2000 км захищають - я не переживаю
Але мені цікаво-як себе почувають батьки тих кримських дітей.які сьогодні пішли в армію рф служити...Переживають чи ні вони ,щоб після обробки зомбоящиком і гундяєвськими прихвостнями -ці кримські діти за дурнями в сірію не поперли
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budivelnik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:48
budivelnik написав:
Якість життя для організму-напряму можна визначити по середній тривалості життя організмів в певній державі.
Ви зі мною не погоджуєтесь , бо виходить що якість життя в Україні приблизно=80% якості життя в Швейцарії
Продолжительность жизни в Украине - 71,3, в Северной Корее - 70,6
Качество жизни в Сев Корее примерно = Украине и примерно = 80% Швейцарии
В Гондурасе 74,6, если че...
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:55
budivelnik написав:
Але мені цікаво-як себе почувають батьки тих кримських дітей.які сьогодні пішли в армію рф служити...
Меня это не интересует и не волнует. Лучше бы Вас интересовало другое...
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layer80
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:55
layer80 написав: budivelnik написав:
Якість життя для організму-напряму можна визначити по середній тривалості життя організмів в певній державі.
Ви зі мною не погоджуєтесь , бо виходить що якість життя в Україні приблизно=80% якості життя в Швейцарії
Продолжительность жизни в Украине - 71,3, в Северной Корее - 70,6
Качество жизни в Сев Корее примерно = Украине и примерно = 80% Швейцарии
В Гондурасе 74,6, если че...
І що? Гондурас назвою не подобається.чи ще якісь параметри є?
Та й північна Корея має як плюси так і мінуси
Соціалістична система не дає такій кількості мати ожиріння,в той самий час не змушує перебувати під тиском конкуренції.....
Тому жодна з суспільних формацій не перемогла на 100% іншу ,по тій простій причині , що в кожному суспільстві є люди яким хліба не дай-дай поконкурувати , а є ті які згоджуються на зоні 20 років жити,лиш би мати гарантовану тарілку баланди... (чи в монастирі до 100 років молитись)
Саме й тому різні люди по різному сприймають переваги й недоліки тих чи інших суспільних моделей.
Любителям совка-дуже подобаються північні кореї і куби
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budivelnik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:58
layer80 написав: budivelnik написав:
Але мені цікаво-як себе почувають батьки тих кримських дітей.які сьогодні пішли в армію рф служити...
Меня это не интересует и не волнует. Лучше бы Вас интересовало другое...
1 Ви свої дурні припущення -правильно висловлюйте.
Мене не хвилює - мене цікавить..
Чи для вашої освіти хвилює/цікавить слова синоніми?
2 А от те що мене хвилює - так це позиція деяких критикунів.
Їм не подобається все тут , вони постійно приводять приклади з інших Держав і при цьому не зважаючи на відкриті двері як в напрямку педерації так і в напрямку Європи - чомусь сидять тут.
Це якесь роздвоєння особистості-чи форма мазохізму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 23:10
budivelnik написав:
2 А от те що мене хвилює - так це позиція деяких критикунів.
Їм не подобається все тут , вони постійно приводять приклади з інших Держав і при цьому не зважаючи на відкриті двері як в напрямку педерації так і в напрямку Європи - чомусь сидять тут.
Це якесь роздвоєння особистості-чи форма мазохізму?
Извините, что позволяю себе бросать тень на солнцеликого и иже с ним, а не припадать в экстазе к его ликам и не лобызать пятки всемудрейших. В конце концов мы идем в Европу, а там не принято даже косо смотреть на власть.
Вообще, нужно выдать закон - кому чего не нравится - чемодан, вокзал... Должны остаться только те, кому нравится.
Я сам поражаюсь, по какому такому праву живу на земле, мне никак не принадлежащей, а принадлежащей Мудрым Владыкам, еще и позволяю себе какое-то недовольство. Уж лучше уехать...
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Додано: Чет 08 бер, 2018 23:14
layer80 написав: budivelnik написав:
2 А от те що мене хвилює - так це позиція деяких критикунів.
Їм не подобається все тут , вони постійно приводять приклади з інших Держав і при цьому не зважаючи на відкриті двері як в напрямку педерації так і в напрямку Європи - чомусь сидять тут.
Це якесь роздвоєння особистості-чи форма мазохізму?
Извините, что позволяю себе бросать тень на солнцеликого и иже с ним, а не припадать в экстазе к его ликам и не лобызать пятки всемудрейших. В конце концов мы идем в Европу, а там не принято даже косо смотреть на власть.
Вообще, нужно выдать закон - кому чего не нравится - чемодан, вокзал... Должны остаться только те, кому нравится.
Я сам поражаюсь, по какому такому праву живу на земле, мне никак не принадлежащей, а принадлежащей Мудрым Владыкам, еще и позволяю себе какое-то недовольство. Уж лучше уехать...
Знову пересмикування
1 Вас ніхто не просить хвалити,ні тим більше лизати пятки, хоча якщо лизання це Ваш звичний стан-то продовжуйте, я не вправі вам заважати займатись цим богоугодним ділом.
2 Якщо Ви вважаєте що країна в якій живете богом проклята , то чому ви не пересилите свої мазохічні забави і не переїдете туди де для вас створені молочні ріки/кісейні береги ?
3 Якщо ви прийняли рішення виїхати - то чому не направили свої мудрі зусилля в сторону вивчення мови/ментальності/стилю життя своєї майбутньої батьківщини , і чому ви взагалі витрачаєте свої дорогоцінні сили на навертання нас в свою релігію?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 23:30
budivelnik написав:
2 Якщо Ви вважаєте що країна в якій живете богом проклята , то чому ви не пересилите свої мазохічні забави і не переїдете туди де для вас створені молочні ріки/кісейні береги ?
*"уж лучше уехать" - был сарказьм
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layer80
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