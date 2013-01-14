Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Откуда принцип распределения дотаций - в зависимости от экспортной выручки??? Как обычно, с потолка?
Или может я, наконец, ошибусь и безосновательно засомневался? Но как-то есть к этому основания -- уж очень часто с потолка ...
Я, например, слышал от нардепа о другом принципе -- крупные агрохолдинги быстрее оформляют заявки и представляют необходимую документацию. Кроме того, пролоббировали и обошли ограничения по максимальной сумме, разбив агрохолдинг на отдельные компании.
Вот и весь секрет того, что малому и среднему не достается дотаций. Хотя как бы именно они должны поддерживаться дотациями для развития.
Могу ошибаться, потому что давненько видел это интервью нардепа на канале Рада.
з.ы. а Косюк красавчик -- из его -- при коррупции местных керманычей мы просто уходим в другое место. Мест полно.
Вот только мелкий бизнес в массовом случае вот так легко не может менять место))
detroytred написав:Вот только мелкий бизнес в массовом случае вот так легко не может менять место))
Дотации (если проигнорировать "кумовской" фактор), в Украине, получают латифундисты. Что полностью соответствует концепции построения неофеодального общества. Польша пошла совершенно по другому пути. Большинство стран, в той же Европе, дотируют мелкие и средние хозяйства. Наверное, они там все совсем тупые. А Косюк, да, красавчик. Имею счастье проживать невдалеке от его фермочки. Весь город вдыхает ароматы отходов его производства. Причем независимо от времени года, а исключительно в зависимости от розы ветров. Если раньше пресса иногда позволяла себе слегка гневные опусы, то сейчас "нюхайте молча". Подозреваю, что в некоторых западных странах, такая деятельность завершилась бы солидными штрафами, а в перспективе - незначительными сроками тюремного заключения в несколько лет. А посему, отсутствие необходимости утилизации отходов, положительно сказывается на себестоимости продукции, росте доходов и вкусе в выборе шампанского. Рекомендую к просмотру budivelnik. https://www.youtube.com/watch?v=22KP_dYVHKo хотя да, он там был проездом... наверное... а еще песня понравилась. В тему. Пойду бревно в глазу доставать