Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:15

Откуда принцип распределения дотаций - в зависимости от экспортной выручки???

Как обычно, с потолка?



Или может я, наконец, ошибусь и безосновательно засомневался?

Но как-то есть к этому основания -- уж очень часто с потолка ...



Я, например, слышал от нардепа о другом принципе -- крупные агрохолдинги быстрее оформляют заявки и представляют необходимую документацию.

Кроме того, пролоббировали и обошли ограничения по максимальной сумме, разбив агрохолдинг на отдельные компании.



Вот и весь секрет того, что малому и среднему не достается дотаций. Хотя как бы именно они должны поддерживаться дотациями для развития.



Могу ошибаться, потому что давненько видел это интервью нардепа на канале Рада.



з.ы. а Косюк красавчик -- из его -- при коррупции местных керманычей мы просто уходим в другое место. Мест полно.



Вот только мелкий бизнес в массовом случае вот так легко не может менять место))