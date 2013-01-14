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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3781378237833784
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:15

Откуда принцип распределения дотаций - в зависимости от экспортной выручки???
Как обычно, с потолка?

Или может я, наконец, ошибусь и безосновательно засомневался?
Но как-то есть к этому основания -- уж очень часто с потолка ...

Я, например, слышал от нардепа о другом принципе -- крупные агрохолдинги быстрее оформляют заявки и представляют необходимую документацию.
Кроме того, пролоббировали и обошли ограничения по максимальной сумме, разбив агрохолдинг на отдельные компании.

Вот и весь секрет того, что малому и среднему не достается дотаций. Хотя как бы именно они должны поддерживаться дотациями для развития.

Могу ошибаться, потому что давненько видел это интервью нардепа на канале Рада.

з.ы. а Косюк красавчик -- из его -- при коррупции местных керманычей мы просто уходим в другое место. Мест полно.

Вот только мелкий бизнес в массовом случае вот так легко не может менять место))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:50

*Им не подобаэться ВСЕ тут* -- вот на базе такого ложного утверждения (в виде обобщения, что не нравится всё!) строятся все последующие выводы.
Поэтому они тоже являются ложными.

Поднимаются и указываются конкретные проблемы и негатив, их роль и значение.
Конкретные.
И именно проблемы и негатив.

Всё остальное, кроме негатива и проблем, нравится.

В обществе, которое не находится в рядах развитых, отстаёт, обращение внимания на недостатки, мешающие развитию, -- вполне актуально.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Вот только мелкий бизнес в массовом случае вот так легко не может менять место))

Дотации (если проигнорировать "кумовской" фактор), в Украине, получают латифундисты. Что полностью соответствует концепции построения неофеодального общества.
Польша пошла совершенно по другому пути. Большинство стран, в той же Европе, дотируют мелкие и средние хозяйства. Наверное, они там все совсем тупые.
А Косюк, да, красавчик. Имею счастье проживать невдалеке от его фермочки. Весь город вдыхает ароматы отходов его производства. Причем независимо от времени года, а исключительно в зависимости от розы ветров. Если раньше пресса иногда позволяла себе слегка гневные опусы, то сейчас "нюхайте молча".
Подозреваю, что в некоторых западных странах, такая деятельность завершилась бы солидными штрафами, а в перспективе - незначительными сроками тюремного заключения в несколько лет. А посему, отсутствие необходимости утилизации отходов, положительно сказывается на себестоимости продукции, росте доходов и вкусе в выборе шампанского.
Рекомендую к просмотру budivelnik.
https://www.youtube.com/watch?v=22KP_dYVHKo
хотя да, он там был проездом... наверное...
а еще песня понравилась. В тему.
Пойду бревно в глазу доставать
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:00

Лишний раз подчеркну -- от ошибки в фундаменте (начале) рассуждений все последующие выводы и звенья логических цепочек ещё более ошибочны.

Поэтому так важно сразу выявить ложное утверждение.
Обычно это или манипуляция (утрирование, обобщение, подмена предмета и т.д.), или просто *выдумка*.

Сманипулировал, выдумал, приписал, а потом пошёл на базе этого развивать что захотел...
detroytred
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