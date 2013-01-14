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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3785378637873788
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:46

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Faceless написав:При чем тут, собственно, спортсмены? Школ осталось мало в первую очередь потому, что самих желающих мало.

Пример Исландии ни о чем не говорит - что первично? Окуда информация, что желающих мало?
  Faceless написав:Среднее образование им доступно одинаково. Мало того, и в средней школе можно получить знания не хуже, чем в лицеях и гимназиях, и имущественный уровень тут не помеха.

Это даже оспаривать как-то... Коонечно может. И Ломоносов вон смог.

  Faceless написав:Для бизнеса - кто и что мешает? Почему то все, кого я знаю, кто открыл свой бизнес и чего-то добился, добились этого самостоятельно, и никто не ныл, что мол у сынка президента лучше стартовые условия.

Я не говорю, что "невозможно". Ну молодцы ваши друзья, что чего-то добились. "Неравные возможности" не подразумевают невозможность.


На тему возможностей получить образование: http://proman.com.ua/7039-ukrainets-pos ... ryu-obamy/
[/quote]
Вас ничего не смутило в статье?
Во-первых успех ОДНОГО студента, говорит о крахе образования.
Ииии во-вторых, почему ничего не известно о родителях талантливого юноши? Даже отчество не упоминается? А отчество его Евгеньевич
Могу только предположить...

адвокат Евгений Солодко, который взялся защищать экс-регионала Александра Ефремова, уже не является его внештатным советником.

У 2010 р. увійшов до 100 найкращих юристів України та був визнаний одним з найкращих правників, які спеціалізуються на кримінальному праві та процесі.
У 2011-му внесений до списків «25 найвідоміших юристів України» та «50 топ-менеджерів України».
layer80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  layer80 написав:Пример Исландии ни о чем не говорит - что первично? Окуда информация, что желающих мало?

Да вообще нет смысла в этом ракурсе рассматривать спорт.
Откуда информация - из обычной логики. Есть спрос - появляется и предложение. Есть спрос на обучение танцам - разных школ и студий как грибов появилось, то же и со спортивными секциями.
  layer80 написав:Это даже оспаривать как-то... Коонечно может. И Ломоносов вон смог.

Ну Ломоносов тут не совсем удачный пример. Большой вопрос, можно ли его в принципе назвать ученым. Впрочем, это к теме не не относится. Ну таки да, смог много чего добится, во всяком случае
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  layer80 написав:На данный момент в Олимпийских играх любительскими являются бокс (бои идут по правилам любительского бокса) и футбол (соревнования молодёжных команд — всем игрокам, кроме трёх, должно быть до 23 лет).


Першопочатково ОІ задумувались як змагання аматорів (часто аристократів), але з кінця ХХ ст. МОК офіційно допустив проф. спортсменів, інша справа, що федерації з видів спорту самі ввіодять обмеження, в боксі без проблем можуть, але не хочуть, брати участь профі по правилам любительським.

  yarg написав:А причем здесь финансирование массового спорта к финансированию олимпийцев.

У нас дійсно фінанси йдуть в один котел і масовий спорт та фізична культура обділені, хоча функція держави фінансувати саме їх. Олімпійці з розвинутих країн часто займаються за кошти батьків, приватних спонсорів, без винагороди з бюджету. Інше питання чи багато в нас може собі таке дозволити, але для чого робити дорогу показуху? На останні ЗОІ щоб підготувати і відправити 33 спортсменів і близькоспортивну челядь витратили 0,5 млрд., біатлоністки одні за рік 60 млн.
Комерційних клубів та секцій є чимраз більше, без жодної копійки з бюджету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:03

Вас ничего не смутило в статье?
Во-первых успех ОДНОГО студента, говорит о крахе образования.
Ииии во-вторых, почему ничего не известно о родителях талантливого юноши? Даже отчество не упоминается? А отчество его Евгеньевич
Могу только предположить...

адвокат Евгений Солодко, который взялся защищать экс-регионала Александра Ефремова, уже не является его внештатным советником.

У 2010 р. увійшов до 100 найкращих юристів України та був визнаний одним з найкращих правників, які спеціалізуються на кримінальному праві та процесі.
У 2011-му внесений до списків «25 найвідоміших юристів України» та «50 топ-менеджерів України».


подкупил приемную комиссию Гарварда? ))
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:29

Старикан
Нет. Я и приблизительно не говорил такого - что все пожарные должны стать фирташами.

Мысль была иная.
То, что фирташами (то есть бОльших достижений) добиваются те пожарные, которые имеют бОльшие возможности.
В плане материальной поддержки и родственных связей.

Поэтому дети ылит (генералов, чиновников, депутатов, олигархов, просто богатых людей и т.п.) добиваются выше результатов, чем дети работяг.
Первые становятся депутатами, топменеджерами, чиновниками, юристами, дипломатами, генералами и т.д.
Вторые едут в Польшу на заработки...

З.Ы. не поняли, так зачем искажать-то так грубо.

Ваши знакомые - это Ваш круг.
Сходит у себя в Харькове на ХТЗ, поинтересуйтесь кем и чего добиваются массы простых работяг.
На рынках стоят))
Барабанах, Центральном и т.д.
Многие даже с образованием.
Или в работяги...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:56

Н
ашему олимпийцу дали квартиру, а футбольная команда именно из-за этого не поехала на зборы.
Деньги пошли на квартиру.
Репортаж был, тренер так и объяснил. Рады, но плохо, что за счёт нас.

Суть улавливаете?
Не чиновник-можновладець куда-то не поехал, был обрезан в финансировании, а пересичный.

Вот и весь спор о возможностях.
Разные они...

Достижения же с малым финансированием -- исключения. Не более.

Были бы правилом, то больших денег за подготовку, образование не брали. Взятки бы не давали.
Ведь зачем тогда?
А так -- есть деньги, связи -- есть большие возможности. Для реализации.
При меньших затратах сил.

Равные возможности подразумеваются, что при равной затрат сил.

Это, как у одного трактор, у другого лопата.
Результата одинакового могут добиться обое.
Но возможности ведь явно не равные.

С другими же делами и вовсе - не имея нужного инструмента (гарвардского образования и т.д. - просто оплатить его) сложную *гайку* не открутишь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:11

Однако главная угроза для российских металлургов состоит вовсе не в том, что они из-за пошлин Трампа могут утратить в США конкурентоспособность и, соответственно, потерять покупателей конкретно на американском рынке. Несравнимо опасней та цепная реакция на мировом рынке стали и алюминия, которая последует за введением пошлин. Ведь значительная часть тех огромных объемов, которые до сих пор шли в Америку, в том числе из Китая, теперь хлынет в другие страны, обостряя конкуренцию и проблему демпинга, обваливая цены и, возможно, заставляя другие государства или, скажем, ЕС принимать ответные защитные меры.     

http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC ... a-42869465

Затронет наших сталеваров?
detroytred
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