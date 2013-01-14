Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:56

Н

ашему олимпийцу дали квартиру, а футбольная команда именно из-за этого не поехала на зборы.

Деньги пошли на квартиру.

Репортаж был, тренер так и объяснил. Рады, но плохо, что за счёт нас.



Суть улавливаете?

Не чиновник-можновладець куда-то не поехал, был обрезан в финансировании, а пересичный.



Вот и весь спор о возможностях.

Разные они...



Достижения же с малым финансированием -- исключения. Не более.



Были бы правилом, то больших денег за подготовку, образование не брали. Взятки бы не давали.

Ведь зачем тогда?

А так -- есть деньги, связи -- есть большие возможности. Для реализации.

При меньших затратах сил.



Равные возможности подразумеваются, что при равной затрат сил.



Это, как у одного трактор, у другого лопата.

Результата одинакового могут добиться обое.

Но возможности ведь явно не равные.



С другими же делами и вовсе - не имея нужного инструмента (гарвардского образования и т.д. - просто оплатить его) сложную *гайку* не открутишь.