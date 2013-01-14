Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
layer80 написав:Настоящая сенсация: украинка 28-ми лет изобрела лекарство от рака!
Открытие украинки поможет лечить рак: история 29-летней доктора наук Ольги Броварец Научный сотрудник киевского Института молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности мутации ДНК, что позволит в будущем успешно лечить такое тяжелое заболевание, как рак.
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл "Волгу" по лотерее? - Да. Только не академик, а футболист и не по лотерее, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не Волгу, а сто рублей. (с)
... Спустя несколько дней после скандала появилась реакция НАН Украины. Ее пресс-служба сделала следующее заявление: «Во-первых, Национальная академия наук Украины высоко ценит Броварец как молодого перспективного ученого и всячески желает ей дальнейших успехов в научной работе. Во-вторых, теоретическая работа Броварец проведена на достаточном научном уровне и вызывает интерес в научном сообществе. В-третьих, работа Броварец не имеет прямого отношения к созданию лекарств от рака и не позволяет надеяться на создание таких лекарств на основе этого исследования, по крайней мере в обозримом будущем».
Сама Ольга Броварец еще 19 января в записи на своей странице в Facebook попросила журналистов не приукрашивать информацию о ее открытии: «Я глубоко возмущена методами работы тех недобросовестных журналистов, которые в поисках сомнительных сенсаций, спекулируя на социально-болезненной теме заболеваний раком, искажают информацию первоисточника, выдают желаемое по действительное и приписывают мне создания и применения лекарственных средств от раковых заболеваний как свершившегося факта».
Starikan написав:Да, я упрощаю. Есть работа, есть места в вузах. Программистом сейчас может стать человек вполне средних способностей. Но лучше же украсть кабель и купить шприц, чем пойти учиться или работать.
Категорически не согласен с вашей защитой маргиналов.
Я не отрицаю личной ответственности, необходимости личностного роста, упорства, целеустремленности и прочей... Но... если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах (которые имеют полное право давить нерасторопных дедушек), то... вы вынуждены контактировать с окружающим обществом. Или оно с вами - грабить дачи, бить по голове, заражать туберкулезом и гепатитом. Постоянно придется сталкиваться с отбитой "элитой" или просто бы***, которое ездит на красный свет, отсутствием вакцин, и просто хамством.... Ну.. Если это все лично Вас устраивает... Нет, конечно, нужно притормаживать даже проезжая на "зеленый" по главной, квартиру/дачу под охрану, женщинам выходить в темное время по минимуму и только с мужчиной, да и самому мужчине..., быть готовым к отключению на несколько недель газа или тепла, пить только бутилированную воду.... и тд. Все эти проблемы НЕ зависят от вас. Вы можете только смягчить их эффект. У меня на остановке в спальном районе 5 лотерей 3 наливайки и 4 ломбарда. А со спорткомплекса детей выперли под предлогом ремонта.(возврат назад не предусмотрен, по проекту там роллердром и развлекательный центр) Это все, что нужно знать об Украине. История из жизни: уперли в АТБ телефон, написал заяву. Используя нехитрые технические средства нашел кто, его ФИО, родственников... Принес в полицию. Оказалось они знают этого товарисча.... ииии... сказали, что он меня наберет для "решения вопроса". Худо-бедно "вопрос закрыли", телефон у меня, заяву я не забирал. С моего телефона, он входил в свой аккаунт в соцсетях, пароль остался, вся переписка открыта. Через соцсети, он торгует наркотой. Выводы? их не будет.
layer80 написав:если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах
Я Вас розчарую 1 В кортежах має право пересуватись максимум 10 000 осіб( це дико перебільшено , в реалі менше 1000 осіб), тобто від 0,0025 до 0,025% населення 2 В приватних будинках проживає приблизно 20-30% населення. 3 Перетворення приватного будинку з стану сарай в стан ідеальний для проживання без пшонківських замашок коштує від 2000 до 20000 доларів , що не є проблематичним для як мінімум 10-15% населення.
Таким чином, помилка російської пропоганди ( і тих хто цієї лапшою отруєний) полягає в тому, що Україна ніколи не було вертикально централізованою (на відміну від тієї ж росії) , а тому неефективним є спроби зваливши верхівку-змінити вектор руху.. Яскравий приклад Янукович Йому дозволяли красти ,дозволяли порушувати права людей... до моменту поки він виконував бажання більшості, тобто декларував рух в Європу. Як тільки йому прийшлось відпрацьовувати тридцять срібляників і заєвити про призупинку цього руху - так відразу маси населення+під проводом десятків гетьманів(в Україні все життя був той хто носить булаву і десятки тих які вважали що мають право носити булаву) - знесли з Олімпу людину,яка не відповідала їх розумінню напрямку руху. Ту саму помилку росіяни зробили і в США Вони допомогли вивести на Олімп влади ,людину яка була тим чи іншим макаром для них зручна... ,вони навіть встигли випити шампанського святкуючи результати виводу... - і що ? Джавеліни+15 раундів санкцій підписані тим.кого вони вважали своїм клоуном.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:Посмотрел ток-шоу одно. Видеть, как пытаются объединиться батькивщина, каплин, богословская, мирошниченко, катеренчук, наливайченко, парасюк, тягнибок и т.д. -- довольно занятно.
Плохо одно - то, что их объединяет не реальное желание изменить систему, правила, а просто взять больше власти.
И стоит только кому-то не содержаться, то сразу, позабыв о необходимости временного союза, они начинают обличать всю суть друг друга. И очень эффектно у них это получается))
Особенно когда они упрекают друг друга в нежелании реально изменить именно систему.
И это ещё не победив.
Ну от, перший крок до розуміння, як працює наша політична система, Ви зробили. Другий крок - пора зрозуміти, як саме, в реалі, можна з цієї зграї гетьманів склеїти стійку більшість в Раді. Третій крок - а царь наш, Педро Перший, не такий вже й поганий, як подумати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...