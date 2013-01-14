Додано: Суб 10 бер, 2018 15:12

Starikan написав: Да, я упрощаю. Есть работа, есть места в вузах. Программистом сейчас может стать человек вполне средних способностей. Но лучше же украсть кабель и купить шприц, чем пойти учиться или работать.



Категорически не согласен с вашей защитой маргиналов. Да, я упрощаю. Есть работа, есть места в вузах. Программистом сейчас может стать человек вполне средних способностей. Но лучше же украсть кабель и купить шприц, чем пойти учиться или работать.Категорически не согласен с вашей защитой маргиналов.

Я не отрицаю личной ответственности, необходимости личностного роста, упорства, целеустремленности и прочей...Но... если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах (которые имеют полное право давить нерасторопных дедушек), то... вы вынуждены контактировать с окружающим обществом. Или оно с вами - грабить дачи, бить по голове, заражать туберкулезом и гепатитом. Постоянно придется сталкиваться с отбитой "элитой" или просто бы***, которое ездит на красный свет, отсутствием вакцин, и просто хамством.... Ну.. Если это все лично Вас устраивает...Нет, конечно, нужно притормаживать даже проезжая на "зеленый" по главной, квартиру/дачу под охрану, женщинам выходить в темное время по минимуму и только с мужчиной, да и самому мужчине..., быть готовым к отключению на несколько недель газа или тепла, пить только бутилированную воду.... и тд.Все эти проблемы НЕ зависят от вас. Вы можете только смягчить их эффект.У меня на остановке в спальном районе 5 лотерей 3 наливайки и 4 ломбарда. А со спорткомплекса детей выперли под предлогом ремонта.(возврат назад не предусмотрен, по проекту там роллердром и развлекательный центр) Это все, что нужно знать об Украине.История из жизни: уперли в АТБ телефон, написал заяву. Используя нехитрые технические средства нашел кто, его ФИО, родственников... Принес в полицию. Оказалось они знают этого товарисча.... ииии... сказали, что он меня наберет для "решения вопроса". Худо-бедно "вопрос закрыли", телефон у меня, заяву я не забирал. С моего телефона, он входил в свой аккаунт в соцсетях, пароль остался, вся переписка открыта. Через соцсети, он торгует наркотой.Выводы? их не будет.