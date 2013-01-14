Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
layer80 написав:Настоящая сенсация: украинка 28-ми лет изобрела лекарство от рака!
Открытие украинки поможет лечить рак: история 29-летней доктора наук Ольги Броварец Научный сотрудник киевского Института молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности мутации ДНК, что позволит в будущем успешно лечить такое тяжелое заболевание, как рак.
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл "Волгу" по лотерее? - Да. Только не академик, а футболист и не по лотерее, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не Волгу, а сто рублей. (с)
... Спустя несколько дней после скандала появилась реакция НАН Украины. Ее пресс-служба сделала следующее заявление: «Во-первых, Национальная академия наук Украины высоко ценит Броварец как молодого перспективного ученого и всячески желает ей дальнейших успехов в научной работе. Во-вторых, теоретическая работа Броварец проведена на достаточном научном уровне и вызывает интерес в научном сообществе. В-третьих, работа Броварец не имеет прямого отношения к созданию лекарств от рака и не позволяет надеяться на создание таких лекарств на основе этого исследования, по крайней мере в обозримом будущем».
Сама Ольга Броварец еще 19 января в записи на своей странице в Facebook попросила журналистов не приукрашивать информацию о ее открытии: «Я глубоко возмущена методами работы тех недобросовестных журналистов, которые в поисках сомнительных сенсаций, спекулируя на социально-болезненной теме заболеваний раком, искажают информацию первоисточника, выдают желаемое по действительное и приписывают мне создания и применения лекарственных средств от раковых заболеваний как свершившегося факта».
Starikan написав:Да, я упрощаю. Есть работа, есть места в вузах. Программистом сейчас может стать человек вполне средних способностей. Но лучше же украсть кабель и купить шприц, чем пойти учиться или работать.
Категорически не согласен с вашей защитой маргиналов.
Я не отрицаю личной ответственности, необходимости личностного роста, упорства, целеустремленности и прочей... Но... если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах (которые имеют полное право давить нерасторопных дедушек), то... вы вынуждены контактировать с окружающим обществом. Или оно с вами - грабить дачи, бить по голове, заражать туберкулезом и гепатитом. Постоянно придется сталкиваться с отбитой "элитой" или просто бы***, которое ездит на красный свет, отсутствием вакцин, и просто хамством.... Ну.. Если это все лично Вас устраивает... Нет, конечно, нужно притормаживать даже проезжая на "зеленый" по главной, квартиру/дачу под охрану, женщинам выходить в темное время по минимуму и только с мужчиной, да и самому мужчине..., быть готовым к отключению на несколько недель газа или тепла, пить только бутилированную воду.... и тд. Все эти проблемы НЕ зависят от вас. Вы можете только смягчить их эффект. У меня на остановке в спальном районе 5 лотерей 3 наливайки и 4 ломбарда. А со спорткомплекса детей выперли под предлогом ремонта.(возврат назад не предусмотрен, по проекту там роллердром и развлекательный центр) Это все, что нужно знать об Украине. История из жизни: уперли в АТБ телефон, написал заяву. Используя нехитрые технические средства нашел кто, его ФИО, родственников... Принес в полицию. Оказалось они знают этого товарисча.... ииии... сказали, что он меня наберет для "решения вопроса". Худо-бедно "вопрос закрыли", телефон у меня, заяву я не забирал. С моего телефона, он входил в свой аккаунт в соцсетях, пароль остался, вся переписка открыта. Через соцсети, он торгует наркотой. Выводы? их не будет.
layer80 написав:если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах
Я Вас розчарую 1 В кортежах має право пересуватись максимум 10 000 осіб( це дико перебільшено , в реалі менше 1000 осіб), тобто від 0,0025 до 0,025% населення 2 В приватних будинках проживає приблизно 20-30% населення. 3 Перетворення приватного будинку з стану сарай в стан ідеальний для проживання без пшонківських замашок коштує від 2000 до 20000 доларів , що не є проблематичним для як мінімум 10-15% населення.
Таким чином, помилка російської пропоганди ( і тих хто цієї лапшою отруєний) полягає в тому, що Україна ніколи не було вертикально централізованою (на відміну від тієї ж росії) , а тому неефективним є спроби зваливши верхівку-змінити вектор руху.. Яскравий приклад Янукович Йому дозволяли красти ,дозволяли порушувати права людей... до моменту поки він виконував бажання більшості, тобто декларував рух в Європу. Як тільки йому прийшлось відпрацьовувати тридцять срібляників і заєвити про призупинку цього руху - так відразу маси населення+під проводом десятків гетьманів(в Україні все життя був той хто носить булаву і десятки тих які вважали що мають право носити булаву) - знесли з Олімпу людину,яка не відповідала їх розумінню напрямку руху. Ту саму помилку росіяни зробили і в США Вони допомогли вивести на Олімп влади ,людину яка була тим чи іншим макаром для них зручна... ,вони навіть встигли випити шампанського святкуючи результати виводу... - і що ? Джавеліни+15 раундів санкцій підписані тим.кого вони вважали своїм клоуном.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:Посмотрел ток-шоу одно. Видеть, как пытаются объединиться батькивщина, каплин, богословская, мирошниченко, катеренчук, наливайченко, парасюк, тягнибок и т.д. -- довольно занятно.
Плохо одно - то, что их объединяет не реальное желание изменить систему, правила, а просто взять больше власти.
И стоит только кому-то не содержаться, то сразу, позабыв о необходимости временного союза, они начинают обличать всю суть друг друга. И очень эффектно у них это получается))
Особенно когда они упрекают друг друга в нежелании реально изменить именно систему.
И это ещё не победив.
Ну от, перший крок до розуміння, як працює наша політична система, Ви зробили. Другий крок - пора зрозуміти, як саме, в реалі, можна з цієї зграї гетьманів склеїти стійку більшість в Раді. Третій крок - а царь наш, Педро Перший, не такий вже й поганий, як подумати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred написав:Посмотрел ток-шоу одно. Видеть, как пытаются объединиться батькивщина, каплин, богословская, мирошниченко, катеренчук, наливайченко, парасюк, тягнибок и т.д. -- довольно занятно.
Плохо одно - то, что их объединяет не реальное желание изменить систему, правила, а просто взять больше власти.
И стоит только кому-то не содержаться, то сразу, позабыв о необходимости временного союза, они начинают обличать всю суть друг друга. И очень эффектно у них это получается))
Особенно когда они упрекают друг друга в нежелании реально изменить именно систему.
И это ещё не победив.
Ну от, перший крок до розуміння, як працює наша політична система, Ви зробили. Другий крок - пора зрозуміти, як саме, в реалі, можна з цієї зграї гетьманів склеїти стійку більшість в Раді. Третій крок - а царь наш, Педро Перший, не такий вже й поганий, як подумати.
Думать то нечего: успехи на международной арене отобразились катастрофическими последствиями для самой экономики Украины, в противостоянии с Агрессором... Резко возвращен коррупционный механизм управления государством - по аналогу РФ. РФ, круто, по аналогу советских 80х "замутило воду" по всему Миру, поэтому "Украина" буквально через год станет лишь источником раздражения на Западе. Внутренних реформ, производства, национальной валюты, банковской системы, экономики, населения,... - списывать всё на войну уже не реально. И в то же время Донбасс, как экономическая, энергетическая, металлургическая, машиностроительная...., как хребет Государства по сути уничтожен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сепаратизм в Донбассе обесценил местную рабочую силу и позволил украинским и российским олигархам извлекать сверхприбыли.
Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев.
По словам эксперта, оккупированный Донбасс вовлечен во множество схем контрабанды угля и других товаров. Таким образом, для правящих элит война стала организованным способом получения сверхприбылей.
"Промышленно развитые регионы стали предметом сверхэксплуатации… Господствует полусерый экспорт, крайне низкий уровень оплаты рабочей силы, хищническое использование природных ресурсов", - отметил Ермолаев.
По данным эксперта, Украина продолжает активно торговать с ОРДЛО, несмотря на блокаду, объявленную в начале 2017 года. Просто эти операции регистрируются, как торговля с Россией. Напомним, что в прошлом году наш импорт из России вырос на рекордные 38% и приблизился к 10 млрд долларов.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Starikan написав:Да, я упрощаю. Есть работа, есть места в вузах. Программистом сейчас может стать человек вполне средних способностей. Но лучше же украсть кабель и купить шприц, чем пойти учиться или работать. Категорически не согласен с вашей защитой маргиналов.
Я не отрицаю личной ответственности, необходимости личностного роста, упорства, целеустремленности и прочей... Но... если вы не входите 1-2% населения, которые проживают в элитных обособленных помещениях и перемещаются преимущественно в кортежах (которые имеют полное право давить нерасторопных дедушек), то... вы вынуждены контактировать с окружающим обществом. Или оно с вами - грабить дачи, бить по голове, заражать туберкулезом и гепатитом. Постоянно придется сталкиваться с отбитой "элитой" или просто бы***, которое ездит на красный свет, отсутствием вакцин, и просто хамством.... Ну.. Если это все лично Вас устраивает... Нет, конечно, нужно притормаживать даже проезжая на "зеленый" по главной, квартиру/дачу под охрану, женщинам выходить в темное время по минимуму и только с мужчиной, да и самому мужчине..., быть готовым к отключению на несколько недель газа или тепла, пить только бутилированную воду.... и тд. Все эти проблемы НЕ зависят от вас. Вы можете только смягчить их эффект. У меня на остановке в спальном районе 5 лотерей 3 наливайки и 4 ломбарда. А со спорткомплекса детей выперли под предлогом ремонта.(возврат назад не предусмотрен, по проекту там роллердром и развлекательный центр) Это все, что нужно знать об Украине. История из жизни: уперли в АТБ телефон, написал заяву. Используя нехитрые технические средства нашел кто, его ФИО, родственников... Принес в полицию. Оказалось они знают этого товарисча.... ииии... сказали, что он меня наберет для "решения вопроса". Худо-бедно "вопрос закрыли", телефон у меня, заяву я не забирал. С моего телефона, он входил в свой аккаунт в соцсетях, пароль остался, вся переписка открыта. Через соцсети, он торгует наркотой. Выводы? их не будет.
Честно говоря, не понял - это был ответ на мой пост или просто крик души, с которым я в целом согласен. Потому что его содержание о том, какие плохие наши правители, я же писал совсем о другом.
Да, наркота - это жуткий бич, и крышуют ее, видимо, настолько серьезные ребята, что связываться с ними наши бывшие и нынешние руководители просто опасаются.