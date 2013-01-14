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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3787378837893790
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 16:28

Украина заинтересована в международной миротворческой миссии на Донбассе, потому что режим перманентных боевых действий стоит стране по 500 жизней каждый год.

Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко высказал в эфире "Эха Москвы".

"Введение миротворцев – здесь сейчас одна из основных тем для разговора, безусловно. И тут вопрос, как договорятся и куда эти миротворцы будут входить. Если по линии разграничения – это одно, если по границе – это совсем другое. По линии разграничения – понятно, здесь людей не устраивает, хотят, чтобы миротворцы стояли по границе Украины с Россией, безусловно", – отметил он.

Журналист не исключил, что российские власти могут пойти на новый виток войны на Донбассе.

"Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Безусловно, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война. Первый кандидат в этом плане – это, безусловно, Донбасс. Однозначно. И я думаю, что еще какая-то довольно большая война на Донбассе все-таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие – это просто пока пауза. Первая серия была – 2014-й, 2015-й, частично 2016 год. Я думаю, что вторая серия все-таки еще будет. Она в любом случае будет, потому что Украине в любом случае Донбасс нужно освобождать, восстанавливать свой территориальный суверенитет", – подчеркнул он.

Бабченко добавил, что Донбасс может стать для президента России Владимира Путина картой во внешнеполитической игре.

"Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно. Несмотря на то, что у него есть ракета с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией, с ним так никто и не станет дружить, это вполне может быть рычагом давления на внешний мир. Не захотите строить нам "Северный поток" – мы вам сейчас еще 10 тысяч человек поубиваем на Донбассе. Вполне возможно", – подытожил он.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 16:44

Козак-характерник
А вам не считаете, что вот это
нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война

применительно и к Украине? Имею в виду высшее руководство Украины.

И перепост
  warlamp написав:Генералів у нас 172, з їх у ВСУ - 118. Більше, ніж було в усій Радянській Армії.

Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО

Полный список генеральских должностей на http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/277/2002
149 - у Міністерстві оборони України
14 - в Державній прикордонній службі України
29 - в Службі безпеки України
8 - в Управлінні державної охорони України
14 - у Міністерстві внутрішніх справ України
14 - в апараті Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органах
5 - в Державній пенітенціарній службі України
14 - в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та інших органах і підрозділах цивільного захисту
2 - в Державній спеціальній службі транспорту
14 - в Службі зовнішньої розвідки України
13 - в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
------------
276 должностей

Последние изменения в этот Указ внесены
Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 листопада 2017 року
№ 359/2017

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/359/2017/paran2#n2
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:57

  yanyura написав:И перепост
  warlamp написав:Генералів у нас 172, з їх у ВСУ - 118. Більше, ніж було в усій Радянській Армії.


Більше ніж в РА? Це порівнюєте з генералами армії чи взагалі не знаю з чим.
Как менялась численность генералов в России https://www.kommersant.ru/doc/686100
К моменту распада в СССР было 3863 высших офицера на более чем трехмиллионную армию.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:00

  Козак-характерник написав:"Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно. Несмотря на то, что у него есть ракета с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией, с ним так никто и не станет дружить, это вполне может быть рычагом давления на внешний мир. Не захотите строить нам "Северный поток" – мы вам сейчас еще 10 тысяч человек поубиваем на Донбассе. Вполне возможно", – подытожил он.

Это какие-то журналистские фантазии.

Как и фантазии фюрера о ракете с ядерным двигателем.
https://www.svoboda.org/a/29091080.html
“Гонка вооружений с русскими бессмысленна. Русские ведут ее сами с собой. Гонка с российским военно-промышленным комплексом – как борьба со свиньей: и ты в грязи, и свинья довольна”.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:11

Не оторванные от реальности умозаключения, а факты состоят в том, что именно под давлением Конгресса Трамп давит на рфию.
Практически только благодаря амер. системе удаётся по сути вынуждать Трампа на поддержание и усиление санкций.

Примеров множество..
http://gordonua.com/news/worldnews/kong ... 29698.html
https://ru.tsn.ua/svit/tramp-obvinil-ko ... 07000.html

Уже даже амер. посольству приходится по сути оправдываться и поддерживать нас духом:
"Все возможные шаги американской администрации в отношении любого ослабления антироссийских санкций будут предметом соответствующего рассмотрения в Конгрессе", - подчеркнули в Посольстве.

https://www.obozrevatel.com/politics/u- ... ossiyu.htm

Не понимаю, как можно так искажать факты...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:15

  Starikan написав:Как и фантазии фюрера о ракете с ядерным двигателем.
https://www.svoboda.org/a/29091080.html
“Гонка вооружений с русскими бессмысленна. Русские ведут ее сами с собой. Гонка с российским военно-промышленным комплексом – как борьба со свиньей: и ты в грязи, и свинья довольна”.

Различие между рфией и штатами :D -

2013г.
Белый дом отклонил петицию с предложением построить "Звезду Смерти" - вооруженную суперлазером боевую космическую станцию из фильма "Звездные войны".
Ответ, размещенный на сайте Белого дома, не лишен иронии. В нем сказано, что правительство США не является сторонником уничтожения других планет, а проектная стоимость "Звезды Смерти" - около 850 квадриллионов долларов - выглядит довольно высокой.

http://www.bbc.com/russian/rolling_news ... death_star

То есть янки будут делать только то, что им выгодно.
рфия предоставит им лишь предлог.
detroytred
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