Додано: Нед 11 бер, 2018 16:28

Украина заинтересована в международной миротворческой миссии на Донбассе, потому что режим перманентных боевых действий стоит стране по 500 жизней каждый год.



Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко высказал в эфире "Эха Москвы".



"Введение миротворцев – здесь сейчас одна из основных тем для разговора, безусловно. И тут вопрос, как договорятся и куда эти миротворцы будут входить. Если по линии разграничения – это одно, если по границе – это совсем другое. По линии разграничения – понятно, здесь людей не устраивает, хотят, чтобы миротворцы стояли по границе Украины с Россией, безусловно", – отметил он.



Журналист не исключил, что российские власти могут пойти на новый виток войны на Донбассе.



"Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Безусловно, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война. Первый кандидат в этом плане – это, безусловно, Донбасс. Однозначно. И я думаю, что еще какая-то довольно большая война на Донбассе все-таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие – это просто пока пауза. Первая серия была – 2014-й, 2015-й, частично 2016 год. Я думаю, что вторая серия все-таки еще будет. Она в любом случае будет, потому что Украине в любом случае Донбасс нужно освобождать, восстанавливать свой территориальный суверенитет", – подчеркнул он.



Бабченко добавил, что Донбасс может стать для президента России Владимира Путина картой во внешнеполитической игре.



"Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно. Несмотря на то, что у него есть ракета с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией, с ним так никто и не станет дружить, это вполне может быть рычагом давления на внешний мир. Не захотите строить нам "Северный поток" – мы вам сейчас еще 10 тысяч человек поубиваем на Донбассе. Вполне возможно", – подытожил он.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!