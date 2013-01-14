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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3788378937903791
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:49

yarg
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:20



и что ?
Я сказал , что дети наших вождей , миллионеров и политиков , не смотря на лучшие стартовые условия ничего не добились. Вы с этим спорили , приводя их биографии. Биографии опровергли вашу же точку зрения.
И ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:55

yarg
Читать все умеют.
Что Вы говорили и что именно было опровергнуто видно более, чем однозначно.

Зачем троллите?

З.Ы. насчёт ничего не добились тоже зачем искажаете?
Ведь по ссылке видно, что сын Брежнева добился - замминистра, депутат, кандидат в члены ЦК, персональная пенсия, глава благотворительного фонда, генсек коммун. движения рфии.

Я так понимаю, что, по-Вашему, это типичный путь ничего не добившихся))

И это результат у сына можновладця, который канул вместе со кончиной своей брежневской эпохи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:00

  detroytred написав:yarg
Читать все умеют.
Что Вы говорили и что именно было опровергнуто видно более, чем однозначно.

Зачем троллите?

З.Ы. насчёт ничего не добились тоже зачем искажаете?
Ведь по ссылке видно, что сын Брежнева добился - замминистра, депутат, кандидат в члены ЦК, персональная пенсия, глава благотворительного фонда, генсек коммун. движения рфии.

Я так понимаю, что, по-Вашему, это типичный путь ничего не добившихся))

И это результат у сына можновладця, который канул вместе со кончиной своей брежневской эпохи.


путь как путь.
Юля Тимошенко добилась намного большего при изначально худших условиях.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:08

yarg
При чём тут больше-меньше-то?

Естественно, что путь, как путь, для детей можновладцив.

А вот для детей не можновладцив (то есть с меньшими возможностями) такой путь (результат) не совсем)) обычен.


Так об этом и была речь.
Но Вы почему-то вставили ложные аргументы о *закончивших МГИМО и спившихся*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Естественно, что путь, как путь, для детей можновладцив.

А вот для детей не можновладцив (то есть с меньшими возможностями) такой путь (результат) не совсем)) обычен.


Так об этом и была речь.
Но Вы почему-то вставили ложные аргументы о *закончивших МГИМО и спившихся*.

Нормальні аргументи. В СРСР дітей балували, особливо, коли була така фінансова можливість. Мажори і тоді були, і зараз є. Яка кар'єра у мажорів? Якщо папа' десь притулить, там і буде сидіти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Для чого ви сперечаєтеся про покоління "еліти " ? В загальному треба дивитися на внуків\правнуків - і робити висновки . Просто у нас дуже багато чого змінилося - і не зовсім ясно - на що дивитися . Якщо про гроші і владу - то і треба на таке дивитися . Але занадто мало часу поки пройшло . Хоч на декого вже можна . Наприклад пошукайте щось про внуків Кравчука , Кучми , Мороза , Литвина ... Знайдете - розкажіть ... Про внуків "червоних директорів" ...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:45

  detroytred написав:yarg
При чём тут больше-меньше-то?

Естественно, что путь, как путь, для детей можновладцив.

А вот для детей не можновладцив (то есть с меньшими возможностями) такой путь (результат) не совсем)) обычен.


Так об этом и была речь.
Но Вы почему-то вставили ложные аргументы о *закончивших МГИМО и спившихся*.


ну какие ложные ?
дочь Брежнева Галина - спилась.
Сын Шербицкого закончил да , не МГИМО. Просто Академию внешней торговли. И где он ? отож.
Сын Фирташа где ? курит драпчик в израиле прячась от следствия.
Дочка Коломойского где ? тихо вышла замуж и сидит дома. Даже фото ее нету.

а приведите обратные примеры - где дети элиты поучившись в Гарварде чего-то добились.
yarg
 
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