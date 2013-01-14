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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3789379037913792
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:56

  detroytred написав:
Дети пересичных не поступают в гарварды по причине МЕНЬШИХ возможностей.
Дети можновладцив некоторые не реализуют ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ из нежелания.


это ваша теория. Которая никак не связана с реальностью.
Дети богатых родителей имеют намного больше соблазнов и намного меньше стимулов что-то делать. Поэтому редко чего-то добиваются в жизни.
Дети бедных - стимулы и меют. И при наличии трудолюбия , ума и изрядного везения - поднимаются на самый верх. Что собственно и подтверждается историей.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:00

  yarg написав:
  detroytred написав:Дети пересичных не поступают в гарварды по причине МЕНЬШИХ возможностей.
Дети можновладцив некоторые не реализуют ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ из нежелания.
это ваша теория. Которая никак не связана с реальностью.
Дети богатых родителей имеют намного больше соблазнов и намного меньше стимулов что-то делать. Поэтому редко чего-то добиваются в жизни.
Дети бедных - стимулы и меют. И при наличии трудолюбия , ума и изрядного везения - поднимаются на самый верх. Что собственно и подтверждается историей.
Крім історії є ще й математика з статистикою
Тому підтримаю yarg з іншого боку
1 Не залежно від можливостей/бажань - місця на вершині не більше ніж для від 1% (якщо брати всіх чиновників середнього і вищого рівня ) до 0,0000025% (якщо це Президент.
Тому я можу стверджувати з ймовірністю в 99%-що 99% не стануть чиновниками вище середнього рівня, і з ймовірністю в 99,9999975% що навіть син Президента не стане Президентом
2 Якщо припустити що совкофіли праві,то діти 1% найбагатших(найвладніших) повинні зайняти всі місця на Олімпі....,але статистика показує , що діти цього 1% можливо й займають 20% місць на олімпі, але для 99% населення-залишається ще 80% Олімпійських місць.
Тому
Досягнення батьків збільшують в рази можливості своїх дітей.але й діти двірників і алкоголіків все одно мають можливість прориву на верх, при чому цих дітей з неолігархів на верху буде в 4 рази більше ніж дітей олігархів в кожному поколінні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:31

yarg
По буквам -- прежде всего дискуссия была о наличии равных возможностей.

Если, согласен, утверждение о реализации возможностей требует доказательств, то наличие не требует.
Это аксиома.

Пример: Украина сотрудничает с развитым Западом и получает деньги -- это увеличение возможностей.
Как она реализует увеличившиеся возможности -- уже иной вопрос.

Но деньги и поддержка -- увеличивают возможности.

Точно такая же ситуация и с можновладцями-богатыми и пересичными.
Возможности у первых гораздо выше.
Равных возможностей нет и близко.

З.Ы. посмотрите на последний абзац у допысувача -- даже он уже так прямо и пишет: *... збильшують в рази можливости своих детей*.

Кстати, этот допысувач в очередной раз взял с потолка %.
А его перл *статистика показуэ, що ... можливо...*.
Статистика или показывает, или не показывает.
Но у допысувача *можливо*)))

Также, как и с Трампом..
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:34

Re: блок

"В 2016 году, говорит чиновник, в Украине произошла макроэкономическая стабилизация, в 2017 году прогнозировался даже рост до 3%, но ему помешала блокада ОРДЛО."
А блокада Крыма не мешает?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:48

Логические же связи обсуждаемого вопроса с % станет ли сын президента президентом -- нулевые.

Потому что для нашего вопроса (точнее его продолжения - о реализации возможностей - того, к чему увел yarg) достаточно того, что сын президента добьётся результата выше обычного пересичного.
А не станет чиновником выше среднего уровня и тем более президентом.

Поэтому факт: обычный результат у пересичных -- клубника в Польше, станок на ХТЗ,
Результат у богатых -- чиновники, менеджеры выше среднего звена, можновладци, крупные бизнесмены и т.д.


З.Ы. ну а то, что в наших условиях (а не условиях аля перетурбаций 90-х) дети пересичных имеют возможность занять хотя бы 50% Олимпа - это фантастика.

Допысувач сам сделал какое-то ошибочное допущение (что дети 1% наибагатших должны занять...) и сам же продолжил его. Ещё и совкофильство приплел, как обычно, для усиления аргументации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

По сути форума:
Жители Украины забывают о войне на Донбассе и переселенцах, и уже привыкли к частым взрывам гранат в своих городах
http://mozaika.dn.ua/news/region/155609 ... l=1:1,10:3
Жители Украины забывают о войне на Донбассе и переселенцах, и уже привыкли к частым взрывам гранат в своих городах В Украине большая часть населения забыла о войне на Донбассе, проблемах переселенцев и террористических угрозах, а в целом ситуация в стране «очень непростая».

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«99% населения, с моей точки зрения, забыли о войне, забыли о переселенцах, забыли о террористических угрозах. Мы уже настолько, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что общество настолько привыкло к достаточно частым взрывам гранат, чтобы на это никто уже внимания не обращает», – говорит он.

«Ситуация очень непростая в стране. У нас есть системные проблемы, которые решать нужно немедленно, а я не вижу пока что какого-то целенаправленного политического движения в направлении решения этих проблем», – сказал Тука.

По его словам, с первых дней независимости Украины, в стране было три проблемных региона. «В стране было три региона, которые были отданы на откуп местной "элите" в обмен на лояльность к центральной власти, – Крым, Донбасс и Закарпатье. Два из них мы уже потеряли, в третьем сейчас имеем проблемы», – считает замминистра МинВОТ.

«Кроме этого, существование раковой опухоли, я иначе к этому не могу относиться – "Янтарная народная республика". С моей точки зрения, это системная угроза существования государства, государственного аппарата, структуры. Я имею ввиду не страну, не землю, не народ, а именно государство, оно очень слабо и это очень опасно», – добавил Тука.
Горловская мозаика


Источник: "Горловская мозаика"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:22

О ситуации вокруг АТО, почему назревает "конфликт":
Пока везде
https://ukraina.ru/news/20170529/1018721634.html
https://elise.com.ua/2018/03/08/nachals ... -veterany/
https://inforesist.org/bunt-mestnyih-zh ... koy-firme/
https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/bunt- ... 2016102600
https://rian.com.ua/trend/riot_military/
Пацаны спокойно узаконивают "нацарёванное"
http://www.bagnet.org/news/politics/359 ... ochkinymi#

Я так понимаю "наша песня хороша, начинай с начало"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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  #<1 ... 3789379037913792
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