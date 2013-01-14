Додано: Пон 12 бер, 2018 15:51

Дурна постановка питання-приводить до тупих результатів

1 Є досягнення батьків.Ці досягнення частково допомагають дітям досягнути своїх цілей

2 Є досягнення самих дітей , при чому є кілька статистично однакових варіантів розвитку подій

перший - досягнення дітей будуть вищими від досягненнь батьків

другий -досягнення дітей будуть такими ж як і досягнення батьків

третій-досягнення дітей будуть нижчими від досягненнь батьків

3 Таким чином.суперечка переходить в площину

Краще бути багатим і здоровим , ніж бідним і хворим...

Ясно що краще , але багатство/здоровя від батьків не панацея,а допомога , така сама як і хороше навчання в школі.а потім на бюджеті сина двірника і алкоголічки...

І після того , як син двірника і алкоголічки отримає реальні знання - ці речі допоможуть йому обійти на повороті під назвою життя -мажора, який просаджував татові гроші в Гарварді покурюючи маріхуану.



Тому ще раз статистика

1 Є 1% чиновників середнього і вищого рангу

2 Діти цих чиновників ,навіть з підтримкою всіх батьківських досягнень (корупційних/фінансових/розумових) - займуть тільки 0,2% місць чиновників середнього і вищого рангу

3 Діти в яких батьки не були чиновниками середнього і вищого рангу-займуть 0,8% місць чиновників середнього і високого рангу

4 Таким чином у 1% населення є можливість зайняти 20% найвищих посад

В той час коли у 99% населення є можливість зайняти 80% найвищих посад.



При цьому

А по якому принципу Ви хочете щоб відбувався перерозподіл? Якщо як мінімум у 20% населення немає бажання заробити більше ніж на пляшку собі...Ви що пропонуєте цій категорії віддати пропорційне право на зайняття керівних посад? І хочете щоб вони зайняли 20% ?



Тому

Є конкурентна боротьба

В якій виграє не завжди найсправедливіший, а той хто найкраще розпорядиться існуючими в нього можливостями

Тому той в кого можливості були 100% , а коефіцієнт реалізації цих моживостей був 1% - програє тому в кого можливостей було 2% , а коефіцієнт реалізації 100%



Сьогоднішня система, якраз допомагає тим в кого високий власний коефіцієнт реалізації ,який на порядок перекриває досягнення попередніх поколінь.

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