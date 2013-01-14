Что было сделано, чтобы было иначе?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:41
Re: будут жить
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Так де, в якій країні, є рівні можливості для всіх? В радянські часи в МГИМО теж не всі могли потрапити, і євреїв з жінками не всюди пускали. У буржуїв без грошей теж не поступиш, як і в нас - де рівні можливості?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:51
Дурна постановка питання-приводить до тупих результатів
1 Є досягнення батьків.Ці досягнення частково допомагають дітям досягнути своїх цілей
2 Є досягнення самих дітей , при чому є кілька статистично однакових варіантів розвитку подій
перший - досягнення дітей будуть вищими від досягненнь батьків
другий -досягнення дітей будуть такими ж як і досягнення батьків
третій-досягнення дітей будуть нижчими від досягненнь батьків
3 Таким чином.суперечка переходить в площину
Краще бути багатим і здоровим , ніж бідним і хворим...
Ясно що краще , але багатство/здоровя від батьків не панацея,а допомога , така сама як і хороше навчання в школі.а потім на бюджеті сина двірника і алкоголічки...
І після того , як син двірника і алкоголічки отримає реальні знання - ці речі допоможуть йому обійти на повороті під назвою життя -мажора, який просаджував татові гроші в Гарварді покурюючи маріхуану.
Тому ще раз статистика
1 Є 1% чиновників середнього і вищого рангу
2 Діти цих чиновників ,навіть з підтримкою всіх батьківських досягнень (корупційних/фінансових/розумових) - займуть тільки 0,2% місць чиновників середнього і вищого рангу
3 Діти в яких батьки не були чиновниками середнього і вищого рангу-займуть 0,8% місць чиновників середнього і високого рангу
4 Таким чином у 1% населення є можливість зайняти 20% найвищих посад
В той час коли у 99% населення є можливість зайняти 80% найвищих посад.
При цьому
А по якому принципу Ви хочете щоб відбувався перерозподіл? Якщо як мінімум у 20% населення немає бажання заробити більше ніж на пляшку собі...Ви що пропонуєте цій категорії віддати пропорційне право на зайняття керівних посад? І хочете щоб вони зайняли 20% ?
Тому
Є конкурентна боротьба
В якій виграє не завжди найсправедливіший, а той хто найкраще розпорядиться існуючими в нього можливостями
Тому той в кого можливості були 100% , а коефіцієнт реалізації цих моживостей був 1% - програє тому в кого можливостей було 2% , а коефіцієнт реалізації 100%
Сьогоднішня система, якраз допомагає тим в кого високий власний коефіцієнт реалізації ,який на порядок перекриває досягнення попередніх поколінь.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Просто смішно це все читати ...
По-простому подивіться на офіційні біографії нашої "еліти" - хто з них народився в Києві . І хто їх батьки .
Згадайте врешті решт анекдоти про синів генералів та полковників , академіків та доцентів і т.п. Ви тут намагаєтеся брати якісь крайні сходинки - діти Генерального секретаря та алкоголіка . Такі речі як недостовірні в статистиці взагалі відкидаються сходу ...
В старих Європах свою еліту виховують вже сотнями років . Відсів іде як і скрізь - але певний процент залишається - він і формує далі можливости відбору . Але соціальні ліфти різного типу є - і реально працюють . І гроші на це якраз впливають зовсім не так , як нам уявляється ...
Востаннє редагувалось Puente в Пон 12 бер, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
Навздогін
1 Хто з тут присутніх хоче щоб його діти стартували не з того рівня, який він їм забезпечив, а з якогось середнього ( а то й найнижчого )рівня по Державі?
Адже саме таку постановку питання нам навязують любителі загальної справедливості.
2 Куди дівати результати власних досягнень ,якщо не можна передавати їх своїм нащадкам
3 Чому передавати свої статки іншим-справедливо , а своїм - ні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 12 бер, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:59
lapay
Вы прикалываетесь?????
Это Вы у меня спрашивает?!
У меня, который уже два дня доказывает на все лады аксиому об отсутствии равных возможностей.
Ну-ну...
Спросите у оппонентов, увидевших равные возможности даже у нас в Украине.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:06
Навязывает (что-то своё выдуманное и самим же приписываемое, как продолжение) тут на форуме лишь допысувач один.
Как захотел так и дописал-допридумал своё продолжение.
Вот когда это выдуманное прозвучит от оппонентов, вот тогда это будет реальностью.
Но оппоненты на такие ... неспособны.
Придумать-дофантазировать можно в разные стороны.
Допысувач предпочитает допридумывать оппонентам исключительно какие-то глупости.
И тут же их браво опровергать.
Сам допридумал, сам опроверг))
По фактам, по конкретным утверждениям нужно дискутировать.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:07
Хто з присутніх борцунів за загальну справедливість дав своїм нащадкам копняк в дупу у 18 років? І запропонував їм самостійно починати своє життя з рівня аналогічному до рівня сина/дочки двірника чи місцевого бомжика
Хто під час навчання своїх дітей у школі , після 10 років відправляв їх просити милостині як циганчата.які поїли тільки те що випросили/вкрали....
То чому борцуни-совкофіли , не зробили з своїми нащадками того ,що пропонують робити іншим?Чи подвійна філософія у них в крові(і в комуністичних партбілетах в яких вони пилюку щодня протирають)?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 12 бер, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:16
Остапа, как обычно, понесло...
Уже сам придумал предложения от борцунов.
Да и самих борцунов сам придумал.
Ждём очередных выдумок-продолжений.
И на базе этих выдумок ярлыков.
Сам придумывает-продолжает...
Опроверглось утверждение о равных правах.
И не более.
Крапка.
Зато сколько брудных выдумок-продолжений полилось от допысувача..
Цирк опять начинается.
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