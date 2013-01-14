Вам же, чомусь, не подобається відсутність рівних можливостей. Так немає цього ідеалу ніде в світі. Але шанси є в кожного, якщо є здібності.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:22
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вам же, чомусь, не подобається відсутність рівних можливостей. Так немає цього ідеалу ніде в світі. Але шанси є в кожного, якщо є здібності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:23
А я опять попрошу допысувача подтвердить, дать цитату о том, что *пропонують робити иншым*.
Кто и что пропонував.
Что пропонувалось?
Цитату.
И в ответ предполагаю заранее, будет, как всегда!!!, тишина.
Зато претензий прозвучал вал))
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:25
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Смішний приклад - не в тему трохи - але ілюстрація ...
На 1+1 прводили якусь таку опитувалку жінок - українських , німецьких , французьких, італійок ( точно не пам"ятаю ) - до 8 березня - про чоловіків - що вони від нас хочуть і на що звертають увагу . Так на гроші звертають увагу тільки!!! у нас ...
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:31
lapay
Зарано...))
О том нравится мне или не нравится неравенство возможностей -- я вообще не говорил.
Ни слова.
Хотите поднять вопрос о моём отношении к этому?
Без проблем.
Тогда я уточню, что именно мне не нравится и где.
Хотя Puente уже обозначил частично.
Дело в степени неравенства возможностей и главное -- в степени влияния неравенства в возможностях на реализацию заявляемого в законах равенства прав.
Конечно, реально и равенства прав нигде нет. Также, как и возможностей.
Но на Западе влияние неравенства возможностей на обеспечение прав ниже.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:31
1 У Вас є діти?
2 Ви вигнали їх в 18 років з квартири?
3 Ваші батьки вигнали вас у 18 з квартири і тому ви такий озлоблений?
4 Якщо ні-то чому Ви пропонуєте Порошенкам/Яценюкам своїх дітей прирівняти до дітей середньостатистичного
5 Чому Ви на прикладі своїх дітей не продемонстрували верхівці своє бажання довести справедливість створення рівних можливостей для усіх ?
То як
Ви борцун за совок
Чи ідейний? і я зараз почую про милих діточок ,які з 18 років збирали макулатуру щоб за своє навчання заплатити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:35
Puente
Опять в точку.
Потому что у нас деньги увеличивают возможности сильнее, чем у них.
От жинок остаётся лишь приложить к этим расширившимся возможностям своё желание.
А у них -- возможность купить духи (обучение в гарвардах, по вопросу выше) у жинок (и детей)и так есть.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:39
Допысувач уже и по буквам не понимает))
Я не пропонува ни себе, ни порошенкам ничего подобного.
Вообще.
Я указал на неравенство возможностей.
И не сбухты-барахты, а в качестве опровержения ПРОЗВУЧАВШЕГО утверждения о равных возможностях.
)) и как предполагал цитаты от допысувача не получил. Как всегда.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:41
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Гроші кругом рулять. В них і функція така - розширювати можливості, робити з раба "будинок-робота" "вільну" людину.
В нас тема про владу, так там гроші і зв'язки рулять однаково, що в нас, що в них. І ліфти соціальні теж є, що в них, що в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:42
Зато получил вместо цитаты новые ...
Надеюсь, что очередного генерирования не будет.
А лишь по фактам.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:47
lapay
Явления есть и у них, и у нас.
Но отличия-то в чем??????)))))))
Именно в этих отличиях в самих этих явлениях (степени влияния неравенства на лифты, на обеспечение прав) кроется разница -- они развитые общества, мы развивающиеся (со всеми проявлениями).
Проще: есть, но не такие.
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