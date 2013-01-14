RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37923793379437953796>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Это Вы у меня спрашивает?!
У меня, который уже два дня доказывает на все лады аксиому об отсутствии равных возможностей.

Ну-ну...

Спросите у оппонентов, увидевших равные возможности даже у нас в Украине.

Вам же, чомусь, не подобається відсутність рівних можливостей. Так немає цього ідеалу ніде в світі. Але шанси є в кожного, якщо є здібності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:23

А я опять попрошу допысувача подтвердить, дать цитату о том, что *пропонують робити иншым*.

Кто и что пропонував.
Что пропонувалось?
Цитату.

И в ответ предполагаю заранее, будет, как всегда!!!, тишина.
Зато претензий прозвучал вал))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Смішний приклад - не в тему трохи - але ілюстрація ...
На 1+1 прводили якусь таку опитувалку жінок - українських , німецьких , французьких, італійок ( точно не пам"ятаю ) - до 8 березня - про чоловіків - що вони від нас хочуть і на що звертають увагу . Так на гроші звертають увагу тільки!!! у нас ...
Puente
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:31

lapay
Зарано...))

О том нравится мне или не нравится неравенство возможностей -- я вообще не говорил.
Ни слова.

Хотите поднять вопрос о моём отношении к этому?
Без проблем.
Тогда я уточню, что именно мне не нравится и где.

Хотя Puente уже обозначил частично.
Дело в степени неравенства возможностей и главное -- в степени влияния неравенства в возможностях на реализацию заявляемого в законах равенства прав.

Конечно, реально и равенства прав нигде нет. Также, как и возможностей.
Но на Западе влияние неравенства возможностей на обеспечение прав ниже.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:31

  detroytred написав:Да и самих борцунов сам придумал.
1 У Вас є діти?
2 Ви вигнали їх в 18 років з квартири?
3 Ваші батьки вигнали вас у 18 з квартири і тому ви такий озлоблений?
4 Якщо ні-то чому Ви пропонуєте Порошенкам/Яценюкам своїх дітей прирівняти до дітей середньостатистичного
5 Чому Ви на прикладі своїх дітей не продемонстрували верхівці своє бажання довести справедливість створення рівних можливостей для усіх ?

То як
Ви борцун за совок
Чи ідейний? і я зараз почую про милих діточок ,які з 18 років збирали макулатуру щоб за своє навчання заплатити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19123
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:35

Puente
Опять в точку.
Потому что у нас деньги увеличивают возможности сильнее, чем у них.
От жинок остаётся лишь приложить к этим расширившимся возможностям своё желание.

А у них -- возможность купить духи (обучение в гарвардах, по вопросу выше) у жинок (и детей)и так есть.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:39

Допысувач уже и по буквам не понимает))

Я не пропонува ни себе, ни порошенкам ничего подобного.
Вообще.
Я указал на неравенство возможностей.
И не сбухты-барахты, а в качестве опровержения ПРОЗВУЧАВШЕГО утверждения о равных возможностях.

)) и как предполагал цитаты от допысувача не получил. Как всегда.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Дело в степени неравенства возможностей и главное -- в степени влияния неравенства в возможностях на реализацию заявляемого в законах равенства прав.

Конечно, реально и равенства прав нигде нет. Также, как и возможностей.
Но на Западе влияние неравенства возможностей на обеспечение прав ниже.

Гроші кругом рулять. В них і функція така - розширювати можливості, робити з раба "будинок-робота" "вільну" людину.
В нас тема про владу, так там гроші і зв'язки рулять однаково, що в нас, що в них. І ліфти соціальні теж є, що в них, що в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 01.08.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:42

Зато получил вместо цитаты новые ...

Надеюсь, что очередного генерирования не будет.

А лишь по фактам.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:47

lapay
Явления есть и у них, и у нас.

Но отличия-то в чем??????)))))))
Именно в этих отличиях в самих этих явлениях (степени влияния неравенства на лифты, на обеспечение прав) кроется разница -- они развитые общества, мы развивающиеся (со всеми проявлениями).


Проще: есть, но не такие.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37923793379437953796>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4692
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.