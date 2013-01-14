Додано: Пон 12 бер, 2018 17:30

Мені особисто достатньо признання факту що

Безвіз зроблений для бідних ...

А так як безвіз бідні просувати не могли ,значить його просунули багаті(влада)

Отже звідси випливає що влада свої функції по збільшенню загальних можливостей-виконує... , при цьому

якщо в когось(бідних) можливості покращились-значить ці можливості в когось(багатих)погіршились...

Отже дописувач з совкофілів змушений признати ,що влада у нас працює не тільки на себе а й на населення-тобто зміцнює Державу в цілому.

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