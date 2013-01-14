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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:53
lapay написав: detroytred написав:
Дело в степени неравенства возможностей и главное -- в степени влияния неравенства в возможностях на реализацию заявляемого в законах равенства прав.
Конечно, реально и равенства прав нигде нет. Также, как и возможностей.
Но на Западе влияние неравенства возможностей на обеспечение прав ниже.
Гроші кругом рулять. В них і функція така - розширювати можливості, робити з раба "будинок-робота" "вільну" людину.
В нас тема про владу, так там гроші і зв'язки рулять однаково, що в нас, що в них. І ліфти соціальні теж є, що в них, що в нас.
Радує , що один з совкофілів і борцунів за зменшення нерівності можливостей
вже не бореться за абсолютну справедливість, а заявляє що десь нерівність можливостей - краща ніж у нас.
Я додам що є як мінімум 100-120 країн з приблизно 200 в яких нерівність можливостей ще гірша ніж у нас.
І ще додам
Нерівність можливостей- це природний інструмент з допомогою якого проходить цивілізаційний процес.
Ця нерівність існує в слона і моськи , жаби й комара, риби і рибалки....
ПС
Я якось не почув
Так опонент свою теорію про зменшення нерівності можливостей у розрізі своєї сімї - реалізував, чи як усі інші, вирішив що його діти мають більше прав на результати його досягнень ніж бомж з під паркану
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 12 бер, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:55
detroytred написав:
Явления есть и у них, и у нас.
Но отличия-то в чем??????)))))))
Именно в этих отличиях в самих этих явлениях (степени влияния неравенства на лифты, на обеспечение прав) кроется разница -- они развитые общества, мы развивающиеся (со всеми проявлениями).
Проще: есть, но не такие.
Такі самісінькі. Скільки в нас депутатів, які народились і жили в селі до повноліття? Одиниці, як в нас, так і в них. В основному батьки бізнесмени, юристи, шляхта (де збереглась) і т.д.
Так само і в виконавчій владі чи судовій. Тільки жінок в них більше, бо квоти чи фемінізм більш дієвий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:08
lapay
сли бы не было этих отличий, то не было бы вообще понятия европейских стандартов, европейских ценностей.
Вся разница была бы лишь в количестве денег))
Но разница в связях этих самых денег со всеми иными аспектами жизни.
То есть проблема не столько в разном количестве денег у разных людей в обществе (не в том, что одни сверхбогатые, а другие намного беднее), а в том, как эти деньги у богатых уменьшают возможности бедных (например, дают возможность влиять на суды).
Пример: безвиз увеличил возможности бедных. Именно бедных.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:15
Допысувач опять генерирует свои домыслы. Как я и предполагал.
Чтобы было *вже* не бореться для этого нужно, чтобы я начал где-то боротися.
Сам придумал и теперь на базе этой своей выдумки генерит.
Спрошу ещё - допысувач цитату с моей *теорией зменшення неривности* привести может?
Или опять, как всегда, с потолка.
Подожду, а потом (когда подтверждения сгенерированной допысувачем выдумки не будет) в очередной раз указу на ложь с его стороны.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:18
detroytred написав:
То есть проблема не столько в разном количестве денег у разных людей в обществе (не в том, что одни сверхбогатые, а другие намного беднее), а в том, как эти деньги у богатых уменьшают возможности бедных (например, дают возможность влиять на суды).
Влада спеціфічна сфера. Різниця між нами і ними тільки в тому, що там хабарі палять кандитатів у владу, а в нас тільки загартовують.
А так все схоже. Рекомендую подивитись "Картковий будинок".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:25
lapay
Так отличий влияния денег и связей между нашими (развивающимся и развитым) обществами нет?
)}))))))))))))))))))))))))))
Сорри, но ещё и Вам доказывать аксиому я не буду.
Антикоррупционный суд, открытыетконкурсы, реформа судовой системы, полиции, вступительные тесты школьникам и пр. зачем нужны-то?
Уменьшить связь чего с чем?
Чтобы деньги не расширяли настолько возможности.
Разницы нет))
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:29
lapay
А чего же Вы допысувачу не указали, что депутаты, испол. власти, суды не з села?
Там у допысувача 80%, в 4 разы больше))
А у Вас - одиници.
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detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:30
Мені особисто достатньо признання факту що
Безвіз зроблений для бідних ...
А так як безвіз бідні просувати не могли ,значить його просунули багаті(влада)
Отже звідси випливає що влада свої функції по збільшенню загальних можливостей-виконує... , при цьому
якщо в когось(бідних) можливості покращились-значить ці можливості в когось(багатих)погіршились...
Отже дописувач з совкофілів змушений признати ,що влада у нас працює не тільки на себе а й на населення-тобто зміцнює Державу в цілому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:31
detroytred написав:
Антикоррупционный суд, открытыетконкурсы, реформа судовой системы, полиции, вступительные тесты школьникам и пр. зачем нужны-то?
Уменьшить связь чего с чем?
Чтобы деньги не расширяли настолько возможности.
Разницы нет))
Кандидатів у владу набагато більше, ніж вакансій, і в них, і в нас. Потрапляють туди і багаті, і бідні. Процент соціального розшарування приблизно однаковий, що в них, що в нас.
Критерії відбору трохи різні, але суть владоможців однаковісінька - вміння домовлятись і мати чуйку, щоб не поставити на лузера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:43
lapay
На будущее я Вас попрошу по возможности избегать поступать, как допысувач.
Не экстрасенсить в утвердительной форме, что мне нравится, что не нравится.
Личное отношение побоку...
Обсуждается мнение о чем-то, например, о неравенстве возможностей. Потом о влиянии этого неравенства возможностей. Потом ещё что.
Каким боком что кому-то лично нравится-не нравится?
Будет поднят этот аспект, тогда другое дело.
Тем более, что нравится-не нравится взагали --- как правило, всегда требует конкретизации.
З.Ы. почему?
Потому что лопну от смеха, когда мне показывают, что мне нравится или нет.
Мне что ли доказывать ещё то, что я знаю лучше собеседников (то есть о своих чувствах)?!))
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