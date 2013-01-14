Додано: Пон 12 бер, 2018 20:02

Отже

Замість зациклення в обговоренні поведінки 0,1% населення- варто уважніше розглянути поведінку 99,9% населення

1 Середню освіту в обсязі необхідному для отримання подальшої освіти достатньої для керування державою не отримує 70-80% населення

2 Ясно що у цих 70-80% є свої причини

а - від власної ліні(найосновніша причина-як на мене 70%)

б - через відсутність необхідних генетичних параметрів ( як на мене 20%)

в - до важкого матеріального стану





Тому

Поясніть мені

Чому допомога від батьків(генетика/фінанси/виховання), яка в подальшому піднімає можливості дитини - у вас викликає стурбованість і навіть більше засудження ,бо ці діти мають кращі стартові позиції

В той час коли такі ж дії від батьків але зі знаком мінус до своїх же дітей - такого засудження не викликають?



Я що повинен не давати вищу освіту своїм дітям , бо тоді діти алконавта будуть мати гірші стартові можливості в порівнянні з моїми ?

А як же тоді глобальна корнкуренція в якій ми і так відстаємо ?

Якщо будемо приділяти однакову увагу і слабим і сильним, то в середньому сила зменшиться

Якщо ж з мінімальними затратами будемо підтримувати не скотський образ життя слабих , а ресурси направляти в розвиток середніх і сильних - то є шанс з часом догнати паравозик Євросоюзу.



Ба більше

Якщо забагато заберемо в локомотива і перерозподілимо на відстаючих - тим швидше в локомотива зменшиться потужність і тим швидше збільшиться кількість тих хто мало створює і багато споживає...



ПС

Якщо пояснити пересічному що влада це не тільки привілеї , а й відповідальність - так відразу 90% відмовиться йти у владу

Приклад з власного досвіду

На 10-20 працівників є тільки 1 який погоджується менше працювати,за умови що він буде

а - керувати підлеглими

б - нести відповідальність за результати праці колективу..



Тобто керувати - погоджуються практично всі.але як тільки в комплексі до керування зявляється пункт про відповідальність - так відразу сверблячка за керуючими посадами й зникає

Абзац зверху - це досвід 20 років підприємницької діяльності

Тому фантазувати що у владі мало вихідців знизу тому що не пускають - це фантазії

Вихідців з низів у владі мало тому, що люди не хочуть нести відповідальність за діяльність інших людей.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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