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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3795379637973798>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:10

О как лихо допысувач подменил предмет, забыл о чем речь.

Теперь начал матнматичить уже о том, что могут или не могут.

Когда речь шла и идёт не о том, что может или не может (то есть может или не может реализовать имеющуюся у себя возможность кухарка, кочегар и т.д) пересичный керувати державою, а о том --- ЕСТЬ И КАКАЯ У НИХ ДЛЯ ЭТОГО ВОЗМОЖНОСТЬ.
То есть какая возможность.
И начинается эта возможность с возможности получить хорошее образование, продвигать себя по лестнице, пиарить себя на выборах, купить судей и т.д.



И факт -- что возможности у них для этого меньше, чем у тех, у кого больше денег и связей.

З.Ы. допысувач же увел в сторону, показывая очевидное, образно - что у выпускника Гарварда выше имеющиеся и полученные им СПОСОБНОСТИ.


Когда речь идёт о возможностях.
Именно возможности дают приоритет в приобретении способностей и в последующей реализации стремлений.

Речь о возможностях.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:24

Я в ыше неправильно сформулировал.
Вместо *речь не о том, может или не может кухарка, кочегар реализовать имеющиеся возможности* --- нужно --- речь не о том имеет или не имеет кухарка, кочегар способности к реализации желаний, а о том, имеет или не имеет она равные возможности обрести необходимые способности.

Желание учиться так, как богатые, ит.п. получать есть у многих кухарок, кочегаров.
Нет возможности.
И как следствие потом и способностей-навыков.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:24

1 Чи у всіх є можливості отримати середню освіту з атестатом в 100% від максимуму?
Відповідь - практично у всі
а - ця освіта безкоштовна
б - золоті медалісти є не тільки в приватних гімназіях ,а й у сільських школах
2 Чи всі змогли реалізувати п1 ?
Відповідь - 90% золотої і срібної медалі так і не отримали.

Хто їм заважав конкретно з влади ?

Тому поставимо запитання по іншому
Якщо 70-80% закінчили школу з середніми балами - чи можна (потрібно) цих людей допускати до отримання вищої освіти?
Якщо ні - то цим прийдеться стверджувати що 70-80% не мають шансів добратись до вищих щабелів влади тому,.... що погано вчились в школі , а погано вони вчились не тому що їм заважала влада,а тому що в них не було бажання/здібностей.

Якщо трієчників(по 5-бальній) можна допускати до вищої освіти - то з яким середнім балом вони закінчать вищу? з ще гіршим
Тому знову запитання
Чи можна допускати до влади людину,яка не в стані мобілізувати себе для отримання професійно потрібних знань під час навчання...

От і виходить
90% населення не йдуть у владу не тому що місця зайняті дітьми олігархів чи чиновників. а по своїм власним причинам( як то відсутність мотивації,здібностей і так далі)
а от що по питанню навчання і медалістів писали експерти
Лікарчук повідомив, зокрема, що у радянські часи кількість золотих медалістів ніколи не перевищувала 4% до загальної кількості випускників і на школу було до трьох випускників з медалями. У 2009 році показник медалістів від загальної кількості випускників становив близько 4,5% по країні, у 2010 році він зріс до 6,2% і продовжує щороку підвищуватися. Натомість цього року українські школи із золотими і срібними медалями закінчили близько 20 тисяч випускників або 8% від загальної кількості випускників. Близько 15300 - золоті медалі та 4000 - срібні. Так, найбільше медалістів у Тернопільській області - 13,95%, а найменше в Київській області - 3,46%. "Половина медалістів в Україні - це явно "липові" медалісти", - наголосив експерт. Він пояснив, що під час складання ЗНО максимально можна отримати 200 балів, і цього року лише 5 абітурієнтів набрали по 200 балів з трьох предметів. Водночас середній бал усіх медалістів України - 174 бали. "Лише 9% медалістів набрали за результатами ЗНО таку кількість балів, яка вкладається в шкалу від 190 до 200. Тобто лише 9% підтвердили на високому рівні свої оцінки, свої золоті та срібні медалі", - сказав Лікарчук. Експерт також додав, що 557 медалістів за результатами ЗНО мають показники від 124 до 150 балів. "
Читайте більше тут: http://expres.ua/digest/2014/08/15/1119 ... tor-ucoyao
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:35

Ещё проще: чтобы иметь способности освоить программу ВУЗа (научиться управлять державою и т.д.), нужно для начала иметь возможность закончить школу.

И так по ступенькам...
Пусть и не прямой вертикали.

Возможностей у менее обеспеченных меньше..
Как следствие и результат.
Плюс коррупционное проталкивание (начиная с гречки и взяток, звонков) у богатых, а также официальное разрешенное - СМИ и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:41

Не у всех!
В школе, где учитель английского меняется каждый год, а учитель другой слабоват, уроки часто отменяются, нет оборудования и т.д. --- возможности для ЗНО меньше, чем в иной.

Кстати, уровень мотивации к учёбе зависит от педсостава, среды и т.д.
В селе или на окраине ...
Поэтому возят детей в иные школы.
Кто имеет возможность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:43

Сьалкиваясь с нашими можновладцями, чиновниками меньше всего видится, что они в состоянии мобилизировать себя учиться и т.д.

И благодаря мобилизации этой добились данного результата)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:46

Это только прапорщик не желает стать генералом...

Остальные (большинство из остальных) желают, но не имеют возможности))

Как в тосте...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:02

Отже
Замість зациклення в обговоренні поведінки 0,1% населення- варто уважніше розглянути поведінку 99,9% населення
1 Середню освіту в обсязі необхідному для отримання подальшої освіти достатньої для керування державою не отримує 70-80% населення
2 Ясно що у цих 70-80% є свої причини
а - від власної ліні(найосновніша причина-як на мене 70%)
б - через відсутність необхідних генетичних параметрів ( як на мене 20%)
в - до важкого матеріального стану


Тому
Поясніть мені
Чому допомога від батьків(генетика/фінанси/виховання), яка в подальшому піднімає можливості дитини - у вас викликає стурбованість і навіть більше засудження ,бо ці діти мають кращі стартові позиції
В той час коли такі ж дії від батьків але зі знаком мінус до своїх же дітей - такого засудження не викликають?

Я що повинен не давати вищу освіту своїм дітям , бо тоді діти алконавта будуть мати гірші стартові можливості в порівнянні з моїми ?
А як же тоді глобальна корнкуренція в якій ми і так відстаємо ?
Якщо будемо приділяти однакову увагу і слабим і сильним, то в середньому сила зменшиться
Якщо ж з мінімальними затратами будемо підтримувати не скотський образ життя слабих , а ресурси направляти в розвиток середніх і сильних - то є шанс з часом догнати паравозик Євросоюзу.

Ба більше
Якщо забагато заберемо в локомотива і перерозподілимо на відстаючих - тим швидше в локомотива зменшиться потужність і тим швидше збільшиться кількість тих хто мало створює і багато споживає...

ПС
Якщо пояснити пересічному що влада це не тільки привілеї , а й відповідальність - так відразу 90% відмовиться йти у владу
Приклад з власного досвіду
На 10-20 працівників є тільки 1 який погоджується менше працювати,за умови що він буде
а - керувати підлеглими
б - нести відповідальність за результати праці колективу..

Тобто керувати - погоджуються практично всі.але як тільки в комплексі до керування зявляється пункт про відповідальність - так відразу сверблячка за керуючими посадами й зникає
Абзац зверху - це досвід 20 років підприємницької діяльності
Тому фантазувати що у владі мало вихідців знизу тому що не пускають - це фантазії
Вихідців з низів у владі мало тому, що люди не хочуть нести відповідальність за діяльність інших людей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:А Вы кажете - он прав.
Опровергайтн его запущенную математику))
Взятую с потолка.
То-то у нас у власти почти одни и те же лица, а он аргументирует кто зона чем.

Дети чиновников идут в бизнес. Не мелкий)))
С бизнеса идут в чиновники.

Но большинство эти идущих не селюки, пересичные.

К тому же, если Беня выдергивает пересичного и делает его судьей, депутатом, начальником райполиции и т.д. -- то это Бенины возможности, реализация Бениных возможностей, Бенин лифт.
А не тот, который должен быть.

Він правий. Конкуренція висока, ротація чимала. Тим більше зараз, коли все потекло. Бєня не може все вирішити і всіх назначити. Більше того, сьогодні Бєня губернатор, а завтра мігрант.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:04

  lapay написав:Він правий. Конкуренція висока, ротація чимала. Тим більше зараз, коли все потекло. Бєня не може все вирішити і всіх назначити. Більше того, сьогодні Бєня губернатор, а завтра мігрант.

В конкуренции высокой прав -- можновладци конкурируют друг друг с другом -- аж гай шумить.
Беню и его ставленников заменяет кто?
Другой олигарх и его ставленники.

Мы же не о том говрили.
А об одиницях з села и математикой допысувача.
Вы ушли в сторону.
detroytred
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