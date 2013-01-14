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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:12
Как можно пояснить допысувачу то, чего нет и не было?
То, что он сам придумал.
Сам придумал и просит объяснить))
"допомога від батьків(генетика/фінанси/виховання), яка в подальшому піднімає можливості дитини - у вас викликає стурбованість і навіть більше засудження ,бо ці діти мають кращі стартові позиції" --- ни у кого не вызывает ни озабоченности, ни осуждения.
Это факт. От него никуда не деться. Это естественно.
Что не нравится ещё не обсуждалось.
Лишь было немного затронуто Puente.
Далее - то, что власть это не только привилегии, но ещё и ответственность нужно объяснить не пересичному, а тем, кто у власти. Можновладцям.
Впрочем они это знают, но ответственность не несут.
З.Ы. и для расширения кругозора допысувача:
гб-сты на основании того, что кому-то нравились амер. джинсы (или музыка), сами продолжали-обобщали дальше - и вешали любовь к Америке и т.д.
Хазанов такое "продолжение" высмеивал в "ваш сын курит, значит пьет, значит в карты играет и т.д."
Совкофилы приверженцы совка взагали, комплекса совковых критериев. Комплекса. к тому же оформленному в виде именно совка.
Просто увидеть (точнее лживо приписать) "проталкивание" одного критерия (например, в данном случае уравниловки. Кстати, интересно в чём именно) и на основании этого обосновать голословный ярлык "совкофил" --- это, скажем так мягко, ошибка)))
Цитаты об уравниловке я не дождался.
Фиксирую очередную ложь.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 12 бер, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:16
Якщо Бог хоче когось наказати - він забирає в нього розум...
Продовжимо математичне виховання совкофілів
1 Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати проти попередніх тез
а - приблизно 40 000 чиновників
б - приблизно 1/4 місць займається родичами цих же чиновників
в - приблизно 3/4 місць займаються людьми які не є дітьми цих чиновників
2 Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати ,що на етапі середньої школи , від тих хто потенційно може стати чиновником високого рахгу по результатам отриманих знань відсікається до 90% населення України
3 Ті хто ведуть підприємницьку діяльність-підтримають мене в тому що тільки 10% працівників згоджуються перейти на керівну посаду, якщо однією з умов цього переходу є відповідальність за
а - підлеглих
б - кінцевий результат
Таким чином
90% з 40 млн = 36 млн самостійно відмовляються від влади на етапі середньої школи
З тих 4 млн що залишилось - тільки 10% (тобто 400 000 осіб) погоджуються займати керівні посади з умовою повної відповідальності за працівників і результат
Отже
З 40 000 дітей чиновників - 10 000 в майбутньому займають місця
З 400 000 дітей не чиновників,які погоджуються на керівні посади - 30 000 в майбутньому займають місця чиновників
Так що 4 дітей чиновників на 1 місце
13 дітей не чиновників на 1 місце
Мене можна звичайно звинуватити в маніпуляції - але ці звинувачення точно так само як і мої викладки будуть базуватись на власній думці того хто буде звинувачувати.
Яка ж з думок є обєктивною - вирішувати не мені і не моїм критикам - а всім кого це цікавить.
ПС
З одного боку звинувачувати того хто чогось досяг в тому що він допомагає своїм дітям добратись до вищих вершин за рахунок вищого старту і не розуміти , що майбутнє дітей створюють не тільки діти. а й батьки цих дітей - може тільки неадекват.
А пропонувати тим хто чогось досяг , опускати свою планку,для того щоб діти аутсайдерів порівнялись з дітьми лідерів - може тільки ворог абе дебілоїд.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:22
что за цифра 40 000 чиновников, откуда?
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:34
Допысувач баланльно манипулирует.
Берет 40 тыс. чиновников.
И их детей.
Речь идет о пересичных (не обсеспеченных) и остальных (гораздо более обеспеченных).
И смотря какие это чиновничьи должности...
Если по допысувачу целых 1-4 только дети чиновников, то это не значить, что остальные 3-4 -- это дети селян, кухарок, работяг.
Примеров, как сын главы сильрады продвигается выше в городе через зарезанных кабанчиков и взяток от батьки, торгующего землей и пр. добром --- тьма.
Только простые селюки идут кассиршами и грузчиками в супермаркет, а сынок главы сильрады -- повыше...
Математика с потолка допысувача -- это пример манипуляций связями.
Допысувач, привыкший только к звынуваченням, не может даже представить, что может быть обсуждение. просто обсуждение без звынувачень.
поэтому и мечется, сам придумывая звынувачення...
и пропозиции:
"пропонувати тим хто чогось досяг , опускати свою планку,для того щоб діти аутсайдерів порівнялись з дітьми лідерів - може тільки ворог абе дебілоїд."
И сам же указывает, что так думать может только враг или дыбилоид.
сам придумал и сам же оценил
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detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:51
Очередной перл (выдумка) допысувача.
Он сам придумал, что "продовжуэ математичне виховання совкофілів".
Сам себя ...)))
И сам признаётся, что занимается вихованням. На форуме!
математикой взятых с потолка цифрами.
а связь цифр с логикой допысувачу побоку.
Главное набор цифр и простых арифметических действий, а связи и выводы к ним, как сам захочет.
Главное генерить всё больше новых неподтвержденных утверждений.
Взял с потолка ярлык совкофил, не подтвердил (солгал), и пошёл дальше уже с этим утверждением.
и так горочка лжи на лжи растёт.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:00
Дополню: да и многих детей родители, уже выбившихся из разряда пересичных, куда стараются пристроить?
В пересичные)))
поэтому при лимите числа чиновников и можновладцив через силу росло количество мест-посад.
Куда уж тут пересичному пробиться, если под сынка новую посаду специально вводят.
потому что остальных потеснить нельзя.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:00
detroytred
Лжец именно вы, когда на любое сообщение в этом форуме вы выдаёте по три своих сообщения. При чем, чаще противоречих своим же сообщениям.
Вы настолько оберегаете собственную ложь, что готовы выдавать тонны любой другой лжы, чтобы в этом вашем информационном потоке никто не заметил вашей первоначальной лжи.
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pesikot
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:06
Ага, тонны лжи.
Только ни одной конкретно.
Факты и конкретику давайте, а не голословно заявляйте о тоннах лжи от меня.
Это ложь с Вашей стороны, если не будет обоснования-подтверждения о тоннах лжи.
в одном сообщении от Вас -- и ложь.
Где мне укажут на моё ошибочное утверждение, я сразу и без проблем признаю ошибку.
Жду конкретики.
ведь тонны.
Чего искать-то?
Да хоть по десять сообщений.
Вы на ложь укажите.
в них.
Какие проблемы? Ведь тонны.
Запросто могу ошибиться где-нибудь. Все ошибаются.
Но тонны...
Жду тонны примеров. Лжи.
То есть Вашего подтверждения. Иначе лжёте именно Вы.
З.Ы. Свои обвинения я всегда аргументирую конкретикой. Цитатами.
в общем жду...
Не дождусь, укажу Вам на конкрентную Вашу ложь о тоннах лжи.
в Вашем конкретном сообщении. С цитатой и обоснованием.
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detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:16
Специально отдельным сообщением выношу --- чем больше и впопыхах сообщений, тем больше вероятность ошибиться.
У меня в три и больше раза вероятность ошибиться.
Но вот конкретики и цитат от обвинителей ну никак не дождусь.
уж как и сколько не просил.
И разных.
молчат. Наглухо.
Лишь генерят очередные свои лживые обвинения.
Разве что за факт большого количества сообщений уцепились и генерят голословно!!! из него потоки новых лживых обвинений.
Непорядочные людишки...
позволю себе так вас назвать.
На основании вышеназванных аргументов.
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detroytred
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:22
pesikot
Давайте пример моей первоначальной лжи.
Зачем далеко ходить - по этой дискуссии.
О равных возможностях.
Ну и потом тонны лжи на этой перовначальной.
Тоннами, которыми маскирую.
Иначе, дорогой мой, Вы солгали в мой адрес.
Жду!
и в этих трёх сообщениях, которым я пытаюсь обосновать и вынудить Вас дать конкретные ответы, тоже не забудьте найти первоначальную и тонны маскирующие.
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detroytred
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