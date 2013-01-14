Додано: Пон 12 бер, 2018 21:16

Якщо Бог хоче когось наказати - він забирає в нього розум...

Продовжимо математичне виховання совкофілів

1 Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати проти попередніх тез

а - приблизно 40 000 чиновників

б - приблизно 1/4 місць займається родичами цих же чиновників

в - приблизно 3/4 місць займаються людьми які не є дітьми цих чиновників

2 Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати ,що на етапі середньої школи , від тих хто потенційно може стати чиновником високого рахгу по результатам отриманих знань відсікається до 90% населення України

3 Ті хто ведуть підприємницьку діяльність-підтримають мене в тому що тільки 10% працівників згоджуються перейти на керівну посаду, якщо однією з умов цього переходу є відповідальність за

а - підлеглих

б - кінцевий результат



Таким чином

90% з 40 млн = 36 млн самостійно відмовляються від влади на етапі середньої школи

З тих 4 млн що залишилось - тільки 10% (тобто 400 000 осіб) погоджуються займати керівні посади з умовою повної відповідальності за працівників і результат



Отже

З 40 000 дітей чиновників - 10 000 в майбутньому займають місця

З 400 000 дітей не чиновників,які погоджуються на керівні посади - 30 000 в майбутньому займають місця чиновників

Так що 4 дітей чиновників на 1 місце

13 дітей не чиновників на 1 місце





Мене можна звичайно звинуватити в маніпуляції - але ці звинувачення точно так само як і мої викладки будуть базуватись на власній думці того хто буде звинувачувати.

Яка ж з думок є обєктивною - вирішувати не мені і не моїм критикам - а всім кого це цікавить.



ПС

З одного боку звинувачувати того хто чогось досяг в тому що він допомагає своїм дітям добратись до вищих вершин за рахунок вищого старту і не розуміти , що майбутнє дітей створюють не тільки діти. а й батьки цих дітей - може тільки неадекват.

А пропонувати тим хто чогось досяг , опускати свою планку,для того щоб діти аутсайдерів порівнялись з дітьми лідерів - може тільки ворог абе дебілоїд.

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