pesikot
ау!
Где пропали? светились же прибыванием-то.
Я вам двадцать напишу сообщений, чтобы замаскировать тоннами)))
подтвердите свои утверждения в мой адрес.
Все сообщения направлены именно на это.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:24
pesikot
ау!
Где пропали? светились же прибыванием-то.
Я вам двадцать напишу сообщений, чтобы замаскировать тоннами)))
подтвердите свои утверждения в мой адрес.
Все сообщения направлены именно на это.
Додано: Вів 13 бер, 2018 03:23
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Интересно, если они отсеялись еще в школе, то почему 90% в топ власти, товарисчи весьма малограмотные? Иногда возникает сомнение в том, что они вообще окончили среднюю школу. Их бессвязные речи вызывают уныние. Особенно радуют их "советники".
Так вот, власть формируется по принципу кумовства и личной преданности. А не по принципу компетентности. Ну и среди дураков сам будешь казаться поумнее. Стандартная клановая система. В принципе, это хорошо. Это равенство.
...... "а вот покажи чего их дети добились" - вы немножко подождите, пусть они подрастут. Времени мало прошло, детки еще маловаты. Саша-стоматолог был пробным камнем.
И пусть попробует Вася из Заберберивкы устроить ребенка в 1 класс элитной Киевской школы. Даже ооочень одаренного. Ну а дети "элиты" - сплошь Энштейны, в обычных средних школах их особо не встретишь.
Ну и чет я сомневаюсь что шансы обычного громадянына, при заболевании попасть в Феофанию, или другую элитную клинику, существенно отличаются от нуля. Эт потому что возможности у всех равные, но вот ценность жизни - не очень. Если кто-то считает, что чиновник - это полубог и лечить его нужно соответственно, ну так флаг ему...
И попробуйте сбить кого-нить насмерть пару раз (как некий экс-мер). Будете сидеть, как репка. А экс-мер - не будет. Потому что все равны.
Ооо нет, я ни в коей мере не за равенство. Все люди разные. Кто-то бы*** и раб, должен стоять в стойле и прославлять хозяина, а кто-то должен с утра до вечера стегать плетью непокорных бракованных негров. Тут уж генетика, сэр. (написано саркастическим шрифтом)
Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия рабовладельческого строя. Справедливости нет и не будет, а абсолютное равенство недостижимая и вредная утопия. Но... чем больше в обществе(власти) востребованы личные качества, а не родственные, клановые, финансовые, любовные связи, тем это общество успешнее.
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