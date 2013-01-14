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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 бер, 2018 03:23
budivelnik написав:
Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати ,що на етапі середньої школи , від тих хто потенційно може стати чиновником високого рахгу по результатам отриманих знань відсікається до 90% населення України
Интересно, если они отсеялись еще в школе, то почему 90% в топ власти, товарисчи весьма малограмотные? Иногда возникает сомнение в том, что они вообще окончили среднюю школу. Их бессвязные речи вызывают уныние. Особенно радуют их "советники".
Так вот, власть формируется по принципу кумовства и личной преданности. А не по принципу компетентности. Ну и среди дураков сам будешь казаться поумнее. Стандартная клановая система. В принципе, это хорошо. Это равенство.
...... "а вот покажи чего их дети добились" - вы немножко подождите, пусть они подрастут. Времени мало прошло, детки еще маловаты. Саша-стоматолог был пробным камнем.
И пусть попробует Вася из Заберберивкы устроить ребенка в 1 класс элитной Киевской школы. Даже ооочень одаренного. Ну а дети "элиты" - сплошь Энштейны, в обычных средних школах их особо не встретишь.
Ну и чет я сомневаюсь что шансы обычного громадянына, при заболевании попасть в Феофанию, или другую элитную клинику, существенно отличаются от нуля. Эт потому что возможности у всех равные, но вот ценность жизни - не очень. Если кто-то считает, что чиновник - это полубог и лечить его нужно соответственно, ну так флаг ему...
И попробуйте сбить кого-нить насмерть пару раз (как некий экс-мер). Будете сидеть, как репка. А экс-мер - не будет. Потому что все равны.
budivelnik написав:
б - через відсутність необхідних генетичних параметрів ( як на мене 20%)
Ооо нет, я ни в коей мере не за равенство. Все люди разные. Кто-то бы*** и раб, должен стоять в стойле и прославлять хозяина, а кто-то должен с утра до вечера стегать плетью непокорных бракованных негров. Тут уж генетика, сэр. (написано саркастическим шрифтом)
Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия рабовладельческого строя. Справедливости нет и не будет, а абсолютное равенство недостижимая и вредная утопия. Но... чем больше в обществе(власти) востребованы личные качества, а не родственные, клановые, финансовые, любовные связи, тем это общество успешнее.
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layer80
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:45
layer80 написав: budivelnik написав:
Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати ,що на етапі середньої школи , від тих хто потенційно може стати чиновником високого рахгу по результатам отриманих знань відсікається до 90% населення України
Интересно, если они отсеялись еще в школе, то почему 90% в топ власти, товарисчи весьма малограмотные? Иногда возникает сомнение в том, что они вообще окончили среднюю школу. Их бессвязные речи вызывают уныние. Особенно радуют их "советники".
Так вот, власть формируется по принципу кумовства и личной преданности. А не по принципу компетентности. Ну и среди дураков сам будешь казаться поумнее. Стандартная клановая система. В принципе, это хорошо. Это равенство.
...... "а вот покажи чего их дети добились" - вы немножко подождите, пусть они подрастут. Времени мало прошло, детки еще маловаты. Саша-стоматолог был пробным камнем.
И пусть попробует Вася из Заберберивкы устроить ребенка в 1 класс элитной Киевской школы. Даже ооочень одаренного. Ну а дети "элиты" - сплошь Энштейны, в обычных средних школах их особо не встретишь.
Ну и чет я сомневаюсь что шансы обычного громадянына, при заболевании попасть в Феофанию, или другую элитную клинику, существенно отличаются от нуля. Эт потому что возможности у всех равные, но вот ценность жизни - не очень. Если кто-то считает, что чиновник - это полубог и лечить его нужно соответственно, ну так флаг ему...
И попробуйте сбить кого-нить насмерть пару раз (как некий экс-мер). Будете сидеть, как репка. А экс-мер - не будет. Потому что все равны.
budivelnik написав:
б - через відсутність необхідних генетичних параметрів ( як на мене 20%)
Ооо нет, я ни в коей мере не за равенство. Все люди разные. Кто-то бы*** и раб, должен стоять в стойле и прославлять хозяина, а кто-то должен с утра до вечера стегать плетью непокорных бракованных негров. Тут уж генетика, сэр. (написано саркастическим шрифтом)
Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия рабовладельческого строя. Справедливости нет и не будет, а абсолютное равенство недостижимая и вредная утопия. Но... чем больше в обществе(власти) востребованы личные качества, а не родственные, клановые, финансовые, любовные связи, тем это общество успешнее.
Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
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yarg
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Додано: Вів 13 бер, 2018 09:58
layer80 написав:
Справедливости нет и не будет, а абсолютное равенство недостижимая и вредная утопия. Но... чем больше в обществе(власти) востребованы личные качества, а не родственные, клановые, финансовые, любовные связи, тем это общество успешнее.
1 Я хіба проти того , щоб особисті якості максимально були використані ?
Просто в хорошого двірника-одні якості,науковця другі,керівника треті
2 До чого нас пробують підвести совкофіли?
До того що кожен соціальний прошарок має мати пропорційне до своєї кількості представництво у владі...
Я вважаю це маразмом...
3 Давайте уявимо
З покон віків у сімях військових більше процентне відношення дітей які стали військовими
У сімях науковців-науковцями
У сімях акторів-акторами
Художників-художниками
Співаків-співаками
Чиновників-чиновниками
.....
Двірників-двірниками
Уявляєте маразматичну ситуацію , в якій законодавчо буде встановлено , щоб в сімях художників кількість дітей які йдуть в художні ВУЗи повинно бути таке саме в процентному відношенні , як в середньому по Державі
Тобто в цій ситуації, совкофіли чомусь не виступають
А як тільки це починає стосуватись 200 000 чиновників(приблизна кількість цих посад на сьогодні в державі) то виявляється що діти чиновників повинні рівнопропорційно займати місця двірників....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:08
yarg написав: layer80 написав: budivelnik написав:
Я надіюсь основна маса тут присутніх не буде заперечувати ,що на етапі середньої школи , від тих хто потенційно може стати чиновником високого рахгу по результатам отриманих знань відсікається до 90% населення України
Интересно, если они отсеялись еще в школе, то почему 90% в топ власти, товарисчи весьма малограмотные? Иногда возникает сомнение в том, что они вообще окончили среднюю школу. Их бессвязные речи вызывают уныние. Особенно радуют их "советники".
Так вот, власть формируется по принципу кумовства и личной преданности. А не по принципу компетентности. Ну и среди дураков сам будешь казаться поумнее. Стандартная клановая система. В принципе, это хорошо. Это равенство.
...... "а вот покажи чего их дети добились" - вы немножко подождите, пусть они подрастут. Времени мало прошло, детки еще маловаты. Саша-стоматолог был пробным камнем.
И пусть попробует Вася из Заберберивкы устроить ребенка в 1 класс элитной Киевской школы. Даже ооочень одаренного. Ну а дети "элиты" - сплошь Энштейны, в обычных средних школах их особо не встретишь.
Ну и чет я сомневаюсь что шансы обычного громадянына, при заболевании попасть в Феофанию, или другую элитную клинику, существенно отличаются от нуля. Эт потому что возможности у всех равные, но вот ценность жизни - не очень. Если кто-то считает, что чиновник - это полубог и лечить его нужно соответственно, ну так флаг ему...
И попробуйте сбить кого-нить насмерть пару раз (как некий экс-мер). Будете сидеть, как репка. А экс-мер - не будет. Потому что все равны.
budivelnik написав:
б - через відсутність необхідних генетичних параметрів ( як на мене 20%)
Ооо нет, я ни в коей мере не за равенство. Все люди разные. Кто-то бы*** и раб, должен стоять в стойле и прославлять хозяина, а кто-то должен с утра до вечера стегать плетью непокорных бракованных негров. Тут уж генетика, сэр. (написано саркастическим шрифтом)
Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия рабовладельческого строя. Справедливости нет и не будет, а абсолютное равенство недостижимая и вредная утопия. Но... чем больше в обществе(власти) востребованы личные качества, а не родственные, клановые, финансовые, любовные связи, тем это общество успешнее.
Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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2
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:09
budivelnik написав:
2 До чого нас пробують підвести совкофіли?
До того що кожен соціальний прошарок має мати пропорційне до своєї кількості представництво у владі...
Я вважаю це маразмом.
У "Верховном Совете" так і було. Були квоти, які зберігались і в КПУ. В деяких країнах є квоти для жінок, нацменшин, і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:25
lapay написав: budivelnik написав:
2 До чого нас пробують підвести совкофіли?
До того що кожен соціальний прошарок має мати пропорційне до своєї кількості представництво у владі...
Я вважаю це маразмом.
У "Верховном Совете" так і було. Були квоти, які зберігались і в КПУ. В деяких країнах є квоти для жінок, нацменшин, і т.д.
Тому я я й називаю адептів рівнопропорційності-совкофілами
А тепер простий приклад,давайте візьмемо 5 найвищих посадовців України Парубія, Порошенка, Гройсмана, Луценка, Авакова - і подивимось де вони народились
Парубій - Червоноград ,Львівської, навіть не райцентр,а значить батьки Парубія не були навіть чиновниками районного масштабу
Порошенко - Болград Одеської , мати бухгалтер, батько інженер
Гройсман - Вінниця, батько в 1990 заснував базар
Луценко - Рівне , вчився зі мною в Львівському Політехнічному,батько політик
Аваков - Баку, батько військовий
Як бачите вся пятірка складається з найрізноманітніших людей,правда двірників серед батьків цієї пятірки не було, але й сказати що 5 найвищих посадовців України прийшли на посади з сімей чиновників-високопосадовців - також не можна
А значить ротація/ліфти - працюють.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:41
Опять допысувач голосит о совкофилах.
Берёт с потолка ярлык и голосит.
К тому же сам (сам!!!!) придумывает, что оппоненты хотят подвести к *пропорцийному представництву во влади*.
Где??
Кто??
Когда этого допысувача к этому подводил?
Сам придумал....
И сам голосит...
Тем более под цитатой layer80, где он указывает на востребованность ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ, А НЕ РОДСТВЕННЫХ, КЛАНОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, ЛЮБОВНЫХ СВЯЗЕЙ.
На это же намекнул вчера Puente.
Простой пример: при высоких конкурсах в военные училища проходили дети военных, чиновников и т.д, не потому что имели лучшие показатели, а по связям, блату, взяткам.
Аналогично и в других вопросах...
Сын главы сильрады выигрывает в городе благодаря зарезанным кабанчикам...
Об этом была речь.
А не о выдуманной допысувачем пропорцийности!!!!
З.Ы. ну нельзя же так...
К тому же, коллега указал, что результат (не пропорцийности, а) такого лифтирования -- отражается на успешности общества.
Да пусть хоть вечными по наследству официально будут посады во власти, если будет результат.
Но история и все здравые обоснования показывают, что это невозможно.
Поэтому в успешных странах лифты работают с МЕНЬШИМ влиянием родственных, клановых, финансовых связей.
Проще - меньше коррупция в лифтировании.
А допысувач, который даже после многократного указывания не только мной, но и другими форумчанами ему об этом, продолжает лепить якобы пропорцийнисть и навязывание.
З.З.Ы. количество чиновников у допысувача без виховання математикою увеличилось в 5!!! раз.
Хоть немного логику в математику включил))
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:53
У допысувача опять ...
У нас в 91-Ом пал совковый режим. Произошли сдвиги в смене власти, системе и т.д.
По сути заработали лифты времени кардинальных преобразований.
Порошенко - батько инженер))))))
* После его окончания в 1959—1974 годах работал в городе Болград Одесской области главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.
С 1974 года работал на Бендерском исследовательском экспериментально-ремонтном заводе в городе Бендеры в Молдавии. Должность директора завода занимал с 26 сентября 1977 года по 1 декабря 1983 года.
С 1983 года работал в Тирасполе начальником специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК-7) треста «Молдсельхозмонтаж».
В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Пётр.
В том же году стал заместителем генерального директора АО «Биржевой дом Украина» (генеральным директором был Пётр Порошенко), в 1993 году — заместителем генерального директора ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» (концерн «Укрпроминвест»), который объединил более 50 предприятий; генеральным директором Укрпроминвеста являлся Пётр Порошенко.*
Инженер))))))
Директор завода в совке!
Такими манипуляциями можно показывать, что и в совке лифты аж гудели)))
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:12
detroytred написав:
С 1983 года работал в Тирасполе начальником специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК-7) треста «Молдсельхозмонтаж».
В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Пётр.
В том же году стал заместителем генерального директора АО «Биржевой дом Украина» (генеральным директором был Пётр Порошенко), в 1993 году — заместителем генерального директора ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» (концерн «Укрпроминвест»), который объединил более 50 предприятий; генеральным директором Укрпроминвеста являлся Пётр Порошенко.*
Инженер))))))
Директор завода в совке!
Такими манипуляциями можно показывать, что и в совке лифты аж гудели)))
Издеваетесь ?
директор маленькой строительной конторы в молдавском райцентре - это в вашем понимании та самая "элита", которая подталкивала своих детей на президентские посты ?
Вы запутались в своей теории "по саме нікуди"
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yarg
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:23
y arg
Троллите? Причём тут *подталкивала на президентские посты*? Сами утрировали.
Прямо на президентский пост))
Я указал, что:
1. Батько отнюдь не просто инженер.
2. Этот батько мог дать сыну бОльшие возможности, чем батько просто инженер.
Где моя теория?
Изложите.
Посмотрю.
Пока вижу упреки, что я запутался в видимой Вами! моей теории.
Зачем обобщаете?
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detroytred
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