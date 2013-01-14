Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg Напишите мою теорию, как Вы ее видите. Раз указываете на ее наличие.
Возможно вместе посмеемся. С Вашего видения. Теории моей))
Пока речь шла об отдельных утверждениях. И не более. Я опровергал наличие равных возможностей. Указывал на то, что неравенство возможностей в нашем украинском обществе оказывает более негативное влияние на социальные лифты, чем в развитых западных обществах.
Это аксиомы. А не теория. И эти аксиомы я доказываю!!! Мне в ответ от Вашего троллинга и до выдумок, ярлыков от допысувача.
Блеск! Теория))) Запутался))) Что ещё придумаете для опровержения аксиом?
З.Ы. понимаете, у меня много сообщений. Много возможных ошибок. И с удовольствием разберу указанную оппонентами каждую.
Но Вы же и Ко только генерите какие вымыслы, обобщения, утрирования и т.д.
Я уже давно понял эту фишку... И стараюсь затрагивать только отдельные утверждения. Которые у Вас и Ко вообще ни на одни ворота не налазят. Или своими аксиомными.
Потому что, например, допысувач умудряется клепать совкофильство даже при моём обосновании-утвержении, что в Европу нужно срочно хоть чушкой, хоть чучелом (то есть пусть и дороже с нашей стороны). ГТС (затребованную ими долю) нужно отдавать Западу. Но допысувач и тут запросто генерит ... по полной.
Удивительно, что с целым рядом прежних претензий-обвинений-ярлыков-клеветы его попустило. Видать обман самого себя (игнор в подписи и игнорирование самим этого игнора) дал такой эффект. Хоть небольшого самоконтроля.
detroytred Это если по сути форума. В живую это где-то так:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yarg написав:Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Насчет школ - ложь. Это только планируется. Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку
Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.
yarg написав:Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.
Собственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс? Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно. Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.
Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.
«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.
Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ПЭТ-КТ, например, там дешевле и чем в Беларуси и тем более чем в Московии, вдвое дешевле чем в Лисоде и дешевле и качественней чем в институте на Верховинной. Да, не бесплатно, но уровень хороший и прайс невысокий. Я это написал лишь к заявлению, будто там могут одни чинуши обслуживаться. Причем тут Луценко вообще?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Так ото ж - всі ці бескоштовні послуги , квартири , машини і т.п. - це все за рахунок всіх останніх для декого . Необхідно 100 % закрити тему будь-чого безкоштовного для всіх абсолютно . Тоді є якась надія на адекватний розподіл грошей в "місцях для бідних" чи хоча б в бюджетах ... Ну і корупційні складові при цьому повинні відпадати масово ...
yarg написав:Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Насчет школ - ложь. Это только планируется. Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку
Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.
yarg написав:Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.
Собственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс? Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно. Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.
Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.
«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.
Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.
Не хочу публично обвинять в популизме, НО: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!! В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях. Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц. Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не хочу публично обвинять в популизме, НО: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!! В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях. Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.
Не натягивайте свои примеры обиженных жизнью горняков на всех
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia