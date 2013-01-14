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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37983799380038013802>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:35

yarg
Напишите мою теорию, как Вы ее видите. Раз указываете на ее наличие.

Возможно вместе посмеемся.
С Вашего видения.
Теории моей))

Пока речь шла об отдельных утверждениях. И не более.
Я опровергал наличие равных возможностей.
Указывал на то, что неравенство возможностей в нашем украинском обществе оказывает более негативное влияние на социальные лифты, чем в развитых западных обществах.

Это аксиомы. А не теория.
И эти аксиомы я доказываю!!!
Мне в ответ от Вашего троллинга и до выдумок, ярлыков от допысувача.

Блеск!
Теория))) Запутался)))
Что ещё придумаете для опровержения аксиом?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:21

yarg
Жду теорию.

З.Ы. понимаете, у меня много сообщений. Много возможных ошибок. И с удовольствием разберу указанную оппонентами каждую.

Но Вы же и Ко только генерите какие вымыслы, обобщения, утрирования и т.д.

Я уже давно понял эту фишку...
И стараюсь затрагивать только отдельные утверждения.
Которые у Вас и Ко вообще ни на одни ворота не налазят.
Или своими аксиомными.

Потому что, например, допысувач умудряется клепать совкофильство даже при моём обосновании-утвержении, что в Европу нужно срочно хоть чушкой, хоть чучелом (то есть пусть и дороже с нашей стороны). ГТС (затребованную ими долю) нужно отдавать Западу.
Но допысувач и тут запросто генерит ... по полной.

Удивительно, что с целым рядом прежних претензий-обвинений-ярлыков-клеветы его попустило.
Видать обман самого себя (игнор в подписи и игнорирование самим этого игнора) дал такой эффект. Хоть небольшого самоконтроля.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:23

detroytred
Это если по сути форума.
В живую это где-то так:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

Насчет школ - ложь. Это только планируется.
Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку
Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

http://interfax.com.ua/news/general/489834.html
  yarg написав:Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

  Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.

Собственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс?
Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно.
Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.

Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.

«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.

Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.

https://zik.ua/ru/news/2017/03/20/yz_go ... ya_1063981
Отсюда так и тянет равенством.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:29

  Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.

Если судить по результатам дешевле в Беларуси или Московии.
Хотя большинство ездят в Германию - картавый, так тот в https://ru.narodna-pravda.ua/2017/12/17 ... derlandah/
Амстердам ездит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:33

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.

Если судить по результатам дешевле в Беларуси или Московии.
Хотя большинство ездят в Германию - картавый, так тот в https://ru.narodna-pravda.ua/2017/12/17 ... derlandah/
Амстердам ездит.

ПЭТ-КТ, например, там дешевле и чем в Беларуси и тем более чем в Московии, вдвое дешевле чем в Лисоде и дешевле и качественней чем в институте на Верховинной.
Да, не бесплатно, но уровень хороший и прайс невысокий.
Я это написал лишь к заявлению, будто там могут одни чинуши обслуживаться.
Причем тут Луценко вообще?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Так ото ж - всі ці бескоштовні послуги , квартири , машини і т.п. - це все за рахунок всіх останніх для декого . Необхідно 100 % закрити тему будь-чого безкоштовного для всіх абсолютно . Тоді є якась надія на адекватний розподіл грошей в "місцях для бідних" чи хоча б в бюджетах ... Ну і корупційні складові при цьому повинні відпадати масово ...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:36

  layer80 написав:
  yarg написав:Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

Насчет школ - ложь. Это только планируется.
Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку
Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

http://interfax.com.ua/news/general/489834.html
  yarg написав:Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

  Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.

Собственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс?
Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно.
Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.

Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.

«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.

Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.

https://zik.ua/ru/news/2017/03/20/yz_go ... ya_1063981
Отсюда так и тянет равенством.

Не хочу публично обвинять в популизме, НО:
Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!
В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.
Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.
Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:38

Кудрявый
Тем жителям можно в основном лишь надеяться на выделение помощи от Запада на восстановление и то, что она до каждого лично дойдёт, а не поприлипает к рукам по дороге.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Не хочу публично обвинять в популизме, НО:
Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!
В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.
Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.

Не натягивайте свои примеры обиженных жизнью горняков на всех
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 37983799380038013802>
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