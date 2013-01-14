Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ПЭТ-КТ, например, там дешевле и чем в Беларуси и тем более чем в Московии, вдвое дешевле чем в Лисоде и дешевле и качественней чем в институте на Верховинной. Да, не бесплатно, но уровень хороший и прайс невысокий. Я это написал лишь к заявлению, будто там могут одни чинуши обслуживаться. Причем тут Луценко вообще?
Поймите, в конце концов, что медицинский работник - такой же чинуша казённый. Им глубоко насрать на результат и свою работу - их волнует только их доход. Но что есть самое опасное: Вы не имеете представления о их "должностных обязанностях".
Вы откровенно городите чепуху! Было, есть, и остаётся "медицинские ошибки", "принудительное обследование и лечение". Там невероятный пакет(правда не для простого смертного) Если действительно у Вас проблемы со здоровьем, в медицинских учреждениях Украины стоит избегать в первую очередь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 бер, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yarg написав:Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Насчет школ - ложь. Это только планируется. Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку
Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.
yarg написав:Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.
Faceless написав:В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.
Собственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс? Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно. Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.
Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.
«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.
Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.
На жаль Вы и приблизительно не поняли суть: ЭТО И ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ. Остальное только за наличку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:yarg Напишите мою теорию, как Вы ее видите. Раз указываете на ее наличие.
Возможно вместе посмеемся. С Вашего видения. Теории моей))
Пока речь шла об отдельных утверждениях. И не более. Я опровергал наличие равных возможностей. Указывал на то, что неравенство возможностей в нашем украинском обществе оказывает более негативное влияние на социальные лифты, чем в развитых западных обществах.
Это аксиомы. А не теория. И эти аксиомы я доказываю!!! Мне в ответ от Вашего троллинга и до выдумок, ярлыков от допысувача.
Блеск! Теория))) Запутался))) Что ещё придумаете для опровержения аксиом?
Ваша теория состоит в том , что в нашем обществе отсутствуют равные возможности для развития всех его членов. При этом все факты , которые вы приводите - опровергают эту теорию. Мы одна из стран с совершенно уникальными социальными лифтами - у нас пожарник становится миллиардером , а колхозный бухгалтер - президентом. В 90 % стран мира для этого нужно иметь 5 поколений соответствующих предков , нужную расу и народность , и кучу других условий.
yarg написав:Мы одна из стран с совершенно уникальными социальными лифтами - у нас пожарник становится миллиардером , а колхозный бухгалтер - президентом. В 90 % стран мира для этого нужно иметь 5 поколений соответствующих предков , нужную расу и народность , и кучу других условий.
layer80 написав:Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия у них рабовладельческого строя.
yarg написав:Мы одна из стран с совершенно уникальными социальными лифтами - у нас пожарник становится миллиардером , а колхозный бухгалтер - президентом. В 90 % стран мира для этого нужно иметь 5 поколений соответствующих предков , нужную расу и народность , и кучу других условий.
layer80 написав:Еще раз: практически в любом обществе у всех есть шанс: в древнем Риме, сын вольноотпущенника мог стать императором, а в Византии, проститутка - царицей. А это НЕ отменяет наличия у них рабовладельческого строя.
В нас немає дискрімінації чи сегрегації по владним вакансіям. Теоретично шанси у всіх рівні, практично не у всіх рівні можливості, але таке життя. Не думаю, що десь в світі є депутат з синдромом Дауна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Я Вас удивлю, но в Украине на СЕГОДНЯШНИЙ день, президентом не может стать человек, рожденный в семье ни олигарха, ни милиардера, ни даже банального хозяина завода. Дискриминация на марше. А практически все наши топ политики выходцы из семей рабочих, военных, инженеров, интеллигенции. И никакой буржуазной гадости. Лифты, сэр.
ПЭТ-КТ, например, там дешевле и чем в Беларуси и тем более чем в Московии, вдвое дешевле чем в Лисоде и дешевле и качественней чем в институте на Верховинной. Да, не бесплатно, но уровень хороший и прайс невысокий. Я это написал лишь к заявлению, будто там могут одни чинуши обслуживаться. Причем тут Луценко вообще?
Поймите, в конце концов, что медицинский работник - такой же чинуша казённый. Им глубоко насрать на результат и свою работу - их волнует только их доход. Но что есть самое опасное: Вы не имеете представления о их "должностных обязанностях".
Вы откровенно городите чепуху! Было, есть, и остаётся "медицинские ошибки", "принудительное обследование и лечение". Там невероятный пакет(правда не для простого смертного) Если действительно у Вас проблемы со здоровьем, в медицинских учреждениях Украины стоит избегать в первую очередь.
У вас паранойя. Не вижу смысла обсуждать чушь
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